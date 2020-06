La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi le dio este martes 23 a la constructora Gremco, en su calidad de acreedor principal de Universitario de Deportes, un plazo de diez hábiles (hasta el 8 de julio) para establecer las fechas de junta en las que se designará al reemplazo de Carlos Moreno, quien fue inhabilitado como administrador en marzo pasado y se dispuso se mantenga provisionalmente.

El órgano del Indecopi señaló que luego de recibido el aviso de convocatoria se procederá a publicarlo en el Boletín Concursal de la web institucional.

Asimismo, destacaron que este pedido a Gremco se trata de un “requerimiento reiterativo”, dado que la primera solicitud que le hicieron para que soliciten una junta virtual se realizó el 17 de junio, mediante Carta 0238-2020/CCO-INDECOPI.

Sin embargo, José Gamarra, representante legal de Gremco, señaló mostrarse sorprendido con este requerimiento, pues indicó que ya habían realizado la solicitud para que se convoque a junta el 6 y 9 de julio. Pero ello no ocurrió. Incluso, el 18 de este mes recordaron dicha solicitud mediante Mesa de Partes.

En este sentido, cabe recordar que el 22 de mayo se publicó la “Directiva que regula las reuniones virtuales de la Junta de Acreedores, implementación y formalidades para su realización” y que semanas atrás el Indecopi precisó que el trámite de los procesos administrativos serán reprogramados, luego de haber concluido el miércoles 10 de junio la suspensión de los plazos.

“Me sorprendió que ayer [martes 23] me llegó un correo electrónico diciendo que tengo 10 días hábiles cuando los que han incumplido con sus obligaciones son ellos. El 1 junio, virtualmente porque por esa vía se puede, [Gremco] presentó la solicitud para una junta de acreedores que debía realizarse, según los plazos, el 6 y 9 de julio. Pero Indecopi no lo publicó. También hablan de un oficio que nunca me llegó. Parece que quieren tapar su negligencia. Me han hecho perder un mes”, indicó en diálogo con El Comercio.

Documento digital que certifica la solicitud de Gremco para realizar junta de acreedores el 6 y 9 de julio.

En esta línea, Gamarra agregó que este martes presentó una nueva solicitud al Indecopi, en la que además se remarcó que omitieron atender el primer requerimiento de fechas, para que se realice la junta de acreedores virtualmente el 24 y 31 de julio. Señaló que estas son las fechas más cercanas, respetando los plazos.

Ahora bien, la mañana de este jueves el representante legal de Gremco señaló que Indecopi le respondió sobre la solicitud realizada el 1 de junio que “no pudo convocarla por la cuarentena”. Con ello, realizó una nueva solicitud para una convocatoria de junta “definitiva” que se realizaría el 5 y 10 de agosto.

Finalmente, el Indecopi informó la noche de este jueves, mediante un comunicado de prensa, que la Junta de Acreedores de Universitario para designar a un nuevo administrador se realizará a través de la plataforma Zoom el 5 y 10 de agosto, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10 horas.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS USUALES?

Alfonso Pérez-Bonany, director del área concursal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señaló que no hay un plazo máximo legal para que el presidente de la junta, en este caso Gremco, fije la fecha para que se realice esta sesión.

Sin embargo, indicó que sí hay un plazo mínimo que se debe respetar entre la publicación del aviso de la convocatoria y la fecha de la celebración de la misma, según la Ley General Concursal.

“Como el tema no es relativo al plan de reestructuración no se tiene que pedir la programación de una fecha al Indecopi. El presidente de la junta puede convocar el aviso a su discreción, que debería ser lo más pronto. Ahora bien, la ley te dice que al menos deben haber 10 días hábiles entre el aviso para la junta y la celebración de esta”, remarcó el abogado

EL ABANICO DE ADMINISTRADORES

En el “Registro de entidades administradoras hábiles para asumir procedimiento concursales” del Indecopi con la última actualización disponible (noviembre del 2019) se observan a 11 administradoras. Entre ellos está Carlos Moreno, pero desde marzo fue inhabilitado para ejercer esta función por no “por no cumplir con el requisito de encontrarse clasificado como ‘normal’ en las centrales de riesgo”.

(Fuente: Indecopi)

Consultado sobre las opciones que se maneja como nuevo administrador de Universitario, José Gamarra, representante legal de Gremco, que preside la junta de acreedores, señaló que no iba a pronunciarse al respecto, pero que sí puede afirmar que “no será Solución y Desarrollo (de los hermanos Leguía y que tuvo la anterior administración de la “U”, designada por la Sunat) ni Estratega Consultores (cuyo representante es Carlos Enrique Corbella Espinoza)”.

Gamarra tampoco prefirió comentar sobre si ratificaría en el cargo a Carlos Moreno si llegada la fecha de junta de acreedores este llega a subsanar su clasificación en la central de riesgo.

“No sabemos qué decisión vamos a tomar”, respondió Gamarra consultado directamente sobre el abanico de opciones, entre los cuales podría estar Moreno al regularizar su situación.

“A mí no me gusta especular. No me gusta hablar de algo que no existe. [Carlos] Moreno hoy no tiene registro y es por eso que se va a hacer la junta”, dijo a la repregunta sobre esta opción.

¿Cuál es la situación de la inhabilitación de Moreno?

El hoy administrador temporal de Universitario explicó a El Comercio vía escrita que su inhabilitación “se basa en un grave error”, dado que el Indecopi “se sustentó en información errada enviada a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) por un par de bancos”. Agregó que el Indecopi tampoco “valoró los medios probatorios que presentó oportunamente” y por ello impugnó la decisión.

Ahora bien, precisó que luego de presentar los reclamos correspondientes a los bancos, uno de estos “ya se rectificó y envió la información a la SBS”, mientras que en el otro estima que también se haya rectificado. En este último, dijo que el reporte es por “una supuesta deuda de S/50”.

“Con las rectificaciones que están haciendo los bancos, ya debería estar en la condición de “normal” o debería estarlo muy pronto”, indicó.

Carlos Moreno fue inhabilitado a inicios de marzo para ejercer como administrador concursal.

Consultado sobre si apunta a que su situación llegue a regularizarse antes de la junta de acreedores para seguir en la administración de Universitario, Moreno señaló que “espera que el Indecopi corrija el error” que cometieron en su caso y “resuelva en base a lo que establece la ley”, respetando el “Estado de Derecho”.

“Si cedemos a la presión mediática y dejamos de hacer lo correcto, estamos perdidos como sociedad. Todo esto va más allá de mi caso concreto y de la posibilidad de ser ratificado como administrador concursal”, declaró a este Diario.

“Además falta un poco para que la Junta de Acreedores tenga que decidir sobre el cambio de administrador concursal y durante ese tiempo la Junta puede optar por alguna otra alternativa o yo también puedo decidir dar un paso al costado”, complementó.

