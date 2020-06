La no exclusión del programa de créditos Reactiva Perú en la ley del Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC) podría traer consecuencias perjudiciales que alcanzarían al Estado, según advierten expertos en la materia.

El PARC es una norma dictada por el Ejecutivo que permite a las empresas reestructurar sus deudas para evitar que lleguen a una situación de insolvencia y que se interrumpa la cadena de pagos.

Por otro lado, el programa Reactiva Perú entrega créditos a las empresas con garantía estatal, período de gracia de 12 meses y con la posibilidad de pagarlos hasta en tres años. No obstante, para Renzo Agurto, socio del área concursal del estudio Miranda & Amado, las disposiciones de Reactiva Perú no consideran expresamente que el crédito no pueda ser materia de reestructuración a través del PARC.

“Tampoco se considera en el PARC la exclusión a ningún tipo de obligaciones que contraigan las empresas, como Reactiva Perú. A nivel legal, las exclusiones tienen que ser siempre expresas”, señaló.

¿Qué puede suceder de no corregirse? Agurto explica que una empresa que toma un crédito de Reactiva Perú y posteriormente se somete a un procedimiento PARC, a través de este último va a poder cambiar las condiciones bajo las cuales tomó el financiamiento.

“Así, sobre las condiciones ya pactadas que ya son muy favorables para el deudor, este podría a través de un PARC lograr términos más blandos como períodos de gracia más largos y cambiar incluso las tasas de interés”



Recordemos que el crédito es otorgado por el sistema financiero y con una garantía estatal. Según Agurto, lo que sucedería ante tal escenario es que la entidad financiera cobraría la garantía estatal “y será el Estado quien se encargue de ver finalmente qué ocurre con este deudor”.

La opinión del MEF

Consultado por El Comercio, el Ministerio de Economía respondió lo siguiente: “Los créditos del programa Reactiva Perú no son concursables y se pagan en los términos y condiciones que contempla la norma”.

Algo que para Fernando Martinot, socio principal del estudio Martinot, no queda claro en la norma del programa. “En la ley de Reactiva Perú hay un artículo que dice ‘exclusión de la masa concursal’. Suena bien, pero cuando ves el texto este dice que se excluye la masa de liquidación, con lo cual en un escenario de reprogramación, que es el PARC –porque no hay posibilidad de que termine en una liquidación– se entiende que sí estaría incluido”, dijo.

Efectivamente, el artículo al que refiere el abogado Martinot señala textualmente que los reembolsos al Tesoro Público de la ejecución de las garantías otorgadas en el marco de Reactiva Perú “se encuentran excluidos de la masa concursal de liquidación de los procesos de empresas” que obtuvieron el beneficio.

Ministerio de Economía y Finanzas advierte que las deudas de Reactiva Perú no son concursables. (Foto: GEC)

En su opinión, lo que corresponde hacer es ajustar la legislación de Reactiva Perú. “Se debe indicar de forma específica que los créditos de Reactiva no son concursables en ningún proceso, ni en el PARC, ni en el concurso preventivo, ni en el ordinario, porque se aplica la misma lógica para excluirlos del PARC y de los otros procesos”, agregó.

Por el contrario, para Gonzalo de las Casas, socio del estudio Rebaza, Alcázar y De las Casas, no existe una contradicción entre Reactiva Perú y las finalidades del PARC.

“Si bien el PARC acogería al Reactiva y lo absorbe en el sentido de que es un crédito que está comprendido, no veo por qué tendría que estar afectado. Es como la línea de capital de trabajo del banco o la tarjeta de crédito que la pagas y la vuelves a usar. Ese crédito no está afectado, el que está afectado es el crédito estructural de mediano plazo que tienes que recalzarlo. Sí se puede mejorar la norma, todo es mejorable, pero no lo haría.”, explicó.

De las Casas dijo que el PARC se convierte en la herramienta que necesitan las empresas para reestructurar deudas a mediano plazo, como la emisión de bonos corporativos y otros.

Filtros para nuevos créditos

El gerente general de Cofide, Gerardo Freiberg, explicó que aún se encuentran a la espera de debatir los nuevos filtros para evaluar a las empresas que accederán al programa Reactiva Perú. Esto luego de que el Gobierno anunciara que modificará el programa para filtrar a empresas cuestionadas por presuntos actos de corrupción. No obstante, consideró que estos cambios no deberían afectar la velocidad en la entrega de créditos.

“Si hicieramos una verificación integral habría que ir hasta el Poder Judicial y a los juzgados del país. Sería un proceso largo. Lo más probable es que el primer crédito de Reactiva se hubiera entregado en julio o agosto de este año. No es la situación”, dijo.

Confirmó que ya se encuentran en conversaciones con la Procuraduría para evaluar la posibilidad de acceder a información y verificar la situación de la empresa beneficiaria al crédito.

Aclaró que los créditos bajo las nuevas condiciones de Reactiva Perú ya se están entregando; pero para las nuevas subastas se está a la espera de la aprobación del Ministerio de Economía.

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, es necesario que se reanuden. “Hoy no subastan porque entiendo que la contraloría quiere ver cómo ha terminado Reactiva 1. Pero se está cumpliendo la ley dada por el Gobierno. Esto no puede atrasar las subastas. Las pequeñas empresas necesitan esas facilidades”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Bono Familiar Universal: Todo lo que debes saber para el cobro de 760 soles