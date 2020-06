Tras casi 100 días de cuarentena, el sector financiero ha tenido un rol clave para las empresas y personas en distintos niveles. El Comercio realizó cuatro preguntas a los directores ejecutivos de los cuatro bancos más grandes del país para conocer sus perspectivas y visión ante la crisis económica generada por el COVID-19.

1. Además de reprogramaciones de pago, ¿hay otras facilidades que estén brindando a sus clientes a raíz de esta crisis sanitaria y económica?

Luis Felipe Castellanos, CEO de Interbank (LFC): A pesar de los retos operativos por la alta demanda, las reprogramaciones han funcionado bien. A la fecha, hemos apoyado a más de 400 mil clientes con la reprogramación de sus créditos, por un total de S/8.000 millones. Además de las reprogramaciones, lanzamos otras soluciones a partir de los cambios de comportamiento que hemos notado en nuestros clientes, específicamente la tendencia creciente a más ahorro y más uso de soluciones digitales. El crecimiento en depósitos se debe a la reducción de actividad y consumo, y la priorización del ahorro por parte de las familias peruanas, por ello venimos facilitando el ahorro a más peruanos, con nuevas soluciones 100% digitales. Pensamos que esto ayudará mucho a la inclusión y bancarización. Con nuestra alcancía virtual nuestros clientes pueden ahorrar fácilmente desde el App y crear un presupuesto que les permite monitorear sus gastos en tiempo real.

Otra solución es la nueva cuenta simple digital, uno de los productos más innovadores y pensado para la seguridad y tranquilidad de los clientes. Otra facilidad, distinta a las reprogramaciones y al tema del ahorro, ha sido facilitar el acceso a liquidez. En este caso, a los clientes que lo necesitaron, les dimos la opción del “retiro anticipado de depósitos a plazo” reconociendo los intereses a la fecha de retiro y sin cobro de penalidades.

Luis Felipe Castellanos destacó que fueron más de 50 mil personas las que utilizaron la billetera digital Tunki para recibir el pago del bono de 380 soles. (Foto: GEC)

Fernando Eguiluz, CEO del BBVA (FE): Dimos facilidades y hasta suspendimos el cobro de comisiones en cajeros automáticos de forma temporal. Lanzamos un nuevo programa de apoyo a nuestros clientes para consolidar deudas de préstamos de consumo o tarjetas de crédito, a través de la extensión del plazo de pagos y una reducción de cuotas de hasta un 40%. Las pymes con deudas de hasta S/300.000 afectadas por el COVID-19 o con reducciones temporales de ingresos también pueden acceder a esto. En paralelo, para nuestros clientes de la pequeña y mediana empresa, habilitamos en marzo una línea de crédito de S/2.500 millones para que puedan mantener su cadena de pagos. Al 15 de junio, llevamos reprogramada aproximadamente a una cartera 225 mil clientes por S/19.797 millones. Es decir, un 30% de la cartera crediticia del banco.

Gianfranco Ferrari, CEO del BCP (GF): Hemos reprogramado deudas a medio millón de personas y empresas. A partir de junio y con la finalidad de seguir apoyando a nuestros clientes, lanzamos el Plan Unidos BCP, un nuevo plan de reprogramaciones y facilidades de pago que permite reprogramar ampliando los plazos hasta 80 meses, reducir la cuota hasta en 40%, acceder a períodos de gracia hasta de tres meses y, en algunos casos, reducir la tasa de interés en productos de tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito vehicular, crédito hipotecario y crédito con garantía hipotecaria. Con ello se beneficiarán unas 500 mil personas más.

Miguel Uccelli, CEO de Scotiabank (MU): Creamos una unidad especializada para brindar soporte a nuestros clientes en sus reprogramaciones de pago. Ya reprogramamos más de un millón de créditos por más de S/26.000 millones y entregamos más de 210 mil bonos del Midis entre Scotiabank y CrediScotia, además de 260 mil pagos de CTS y más de 900 mil pagos de AFP, sin ningún costo para el Estado ni para los beneficiarios. Sumado a ello, a partir del 30 de junio ofreceremos soluciones que incluirán reducciones de cuota de hasta el 50% y plazos de pago de hasta 80 meses. También contamos con un horario de atención especial para personas mayores a 60 años en todas nuestras agencias a nivel nacional: de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 am. y nos sumamos al programa Reactiva Perú: el 62% de los créditos que hemos desembolsado han sido para pequeñas y medianas empresas. Por otro lado nuestros canales digitales fortalecieron sus funcionalidades para ayudar a que nuestros clientes hagan sus operaciones sin salir de casa. En mayo, cerramos con un 58% de crecimiento en el número de transacciones digitales en comparación con febrero de este año.

2. Se puede hacer más con el programa Reactiva Perú para alcanzar a las pequeñas empresas? ¿Qué consideran que puede mejorarse en este aspecto?

LFC,Interbank: Para esta segunda fase esperamos apoyar a 20 mil pequeñas empresas. Sin embargo, consideramos que se deberían potenciar aún más los programas de reactivación, pensando en cómo ayudar a las empresas más pequeñas que aún no son formales. Ese es el desafío mayor. Para ello, es necesario establecer mecanismos más sencillos para que accedan a los programas, envío de documentos en digital, filtros de elegibilidad más flexibles, y así las instituciones financieras o micro- financieras puedan conocerlos mejor para hacer una evaluación idónea y canalizar los fondos de Reactiva y del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) a estas empresas. Es una tarea que implica una mayor cooperación entre el sector privado y público para ver la forma más eficiente de llegar a estos segmentos.

FE, BBVA: La iniciativa se implementó para reducir el riesgo sistémico en la economía. Me sorprendió el nivel de rechazo hacia Reactiva Perú porque 71.553 firmas han accedido al financiamiento con tasas de interés históricamente bajas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha informado que el 90% del total de empresas beneficiadas son micro y pequeñas empresas. [Reactiva Perú] un esquema pensado para inyectar liquidez a la economía por S/30.000 millones y por eso se utilizó gran parte de la red de instituciones financieras que existe en el Perú para que esa liquidez llegue a las empresas de la forma más rápida y eficiente posible. Tal vez hubo algunas demoras, pero los bancos hemos trabajado a máxima capacidad procesando una cantidad inusualmente alta de operaciones para nuestros flujos acostumbrados.

Desde un inicio se supo que las condiciones se enfocaban en el sector formal. Como banco, hemos sido muy cuidadosos al momento de colocar el dinero, priorizando a la pequeña y mediana empresa. Desde un primer momento quedó muy claro que se trataba de un programa de apoyo, por eso BBVA ofreció la tasa de interés más baja (0,5%) en la primera subasta del Banco Central de Reserva y ha asumido todos los costos operativos. Esa voluntad de ayuda se mantiene para la segunda fase de Reactiva Perú, que ha introducido cambios para que más mypes accedan a los créditos con garantía estatal. Al ser un programa diseñado por las autoridades y nosotros los facilitadores, considero que no nos corresponde sugerir públicamente espacios de mejora.

Fernando Eguiluz, CEO del BBVA Perú

GF, BCP: La determinación del crédito por ventas no consideraba la informalidad de las ventas de muchos clientes. En la primera parte de Reactiva Perú, el criterio de determinación del crédito mediante ventas declaradas ha sido bastante práctico y objetivo, dado que se trata de un dato fácilmente observable y un cálculo bastante simple. Es cierto, sin embargo, que no tomaba en cuenta el factor de la informalidad de las ventas de muchos clientes de la pequeña y microempresa. Buena parte de ellos tienen ventas reales más altas que las declaradas y, por tanto, el crédito calculado en función de lo declarado les puede resultar insuficiente a muchas de ellas. Así, es significativa la mejora del tramo 2 de Reactiva Perú, que incluye como criterio de determinación del monto de crédito la deuda promedio del cliente en el sistema financiero, que sí incorpora el factor de informalidad.

MU, Scotiabank: Las mejoras en Reactiva Perú 2 y el Fondo de Apoyo Empresarial a mypes son un claro ejemplo de aprendizaje. El trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva para apoyar a personas y empresas es destacable. Las mejoras implementadas permitirán que cientos de miles de emprendedores sigan accediendo al apoyo que necesitan para sostener sus negocios.

Desde luego, creemos que el trabajo en alianzas es muy importante y que el sector privado puede dar una mano para que el apoyo llegue a distintos perfiles de empresas. Por ejemplo, como Grupo Scotiabank nos hemos unido a Backus para apoyar a que miles de bodegueros a nivel nacional accedan a los créditos de Reactiva Perú. A través de su plataforma digital ‘Tienda Cerca’ los empresarios bodegueros pueden realizar su solicitud para acceder al capital que los ayude a reactivar sus negocios. Con esta alianza esperamos llegar hasta 100 mil bodegueros en todo el Perú.

3. Si el Congreso aprueba un proyecto que permita la condonación o suspensión de deudas e intereses moratorios, ¿qué acciones tomarían? ¿Han evaluado los escenarios de riesgo?

LFC, Interbank: El foco debe estar dirigido en ayudar a las personas que realmente lo requieren. Es un escenario que vemos con mucha preocupación porque con un sistema financiero debilitado será muy difícil alcanzar la ruta de la reactivación y recuperación económica que todos esperamos y necesitamos. El BCR y la SBS han explicado al Congreso en sus posiciones técnicas por qué una medida como la planteada pondría en riesgo la viabilidad de muchas empresas del sector y potencialmente afectaría a los más de 10 millones de ahorristas que han confiado su dinero a estas entidades. La ayuda a quienes la requieren se está logrando con las normativas y programas, así como con las facilidades de reprogramación que los bancos vienen implementando. Estas incluyen períodos de gracia, extensión de plazos y reducción de cuotas. Esa es la mejor forma de ayudar sin poner en riesgo y afectar la estabilidad del sistema y de la economía del país.

Un dato interesante es que más del 50% de la cartera de clientes viene pagando sus deudas puntualmente, y, la mayoría de los clientes que han reprogramado sus deudas también están cumpliendo puntualmente. Lo que quiere decir que muchos clientes que hoy pagan no necesitan ayuda, lo que nos permite seguir ayudando a los clientes que realmente lo necesitan con facilidades de reprogramación y, respecto a los clientes que no logren enfrentar sus pagos seguiremos trabajando en esquemas flexibles de refinanciamiento.

FE, BBVA: Hoy lo más importante es tener un compromiso de reactivación económica. Estamos enfrentando una situación inédita como es una pandemia y es necesario mostrar reflexión, evaluación y autocontrol para proponer espacios de mejora sin caer en la tentación de aplicar medidas efectistas o apresuradas que, como la historia lo demuestra, siempre generan más perjuicios que beneficios. Confío que finalmente se tomarán medidas en favor del Perú, que es un país que tiene todo el potencial para salir adelante de esta crisis. La banca, la minería, la pesca, la agricultura, el comercio, el turismo y otros son actividades importantes y confío en que se recuperarán con cierta rapidez una vez superada la crisis sanitaria. El tejido empresarial en su conjunto se encuentra ante un panorama complejo e incierto, por lo que es fundamental que todos, autoridades, empresas y la sociedad en su conjunto, actuemos de forma coordinada y responsable para intentar una rápida recuperación en el ámbito económico, que impacte de manera significativa en la esfera social para recomponer la cadena de pagos y tratar de recuperar la mayor cantidad de puestos de trabajo.

GF, BCP: Estoy seguro de que en el Congreso primará el debate técnico. Se deben comprender los riesgos para los ahorristas. Saludo que, a través de Asbanc y de otros gremios financieros, nos estén convocado para escucharnos. Es muy importante que se comprendan los riesgos de esos proyectos, principalmente para los ahorristas. Según la SBS, de aprobarse, de las 52 entidades, 26 resultarían con pérdidas y serían intervenidas. Esas 26 tienen depósitos de millones de personas por S/18.000 millones, pero el fondo de seguro de depósito que los protege ante la quiebra de la entidad solo cuenta con S/4.900 millones. Como país, podemos poner en riesgo esos ahorros. Ahora, entiendo la preocupación y el interés de los congresistas por ayudar a las personas afectadas por esta crisis, pues también la compartimos muchas empresas financieras y, por eso, se le ha dado facilidades de pago a 5,5 millones de personas con créditos por más de S/105 mil millones. Estoy seguro de que juntos podremos encontrar más salidas.

MU, Scotianank: Para sostener el crecimiento económico, un sistema financiero sólido es fundamental. Confiamos en que las decisiones que tomen las autoridades buscarán asegurar que el Perú retome el camino del crecimiento que todos queremos.

4. ¿Cuál es su visión de la reactivación económica una vez superemos esta crisis? ¿Qué esperan del desempeño del sector financiero?

LFC, Interbank: En abril y mayo los resultados del sistema fueron una fracción de lo que eran antes de la pandemia. El desempeño del sistema financiero no es ajeno a la crisis económica que nos afecta. Si bien la crisis encontró al sistema con adecuados niveles de solvencia y liquidez debido al buen entorno macroeconómico disciplinado de los últimos años y un marco regulatorio adecuado, ya en marzo vimos un poco el golpe por la situación. Desde abril y mayo, lo único que ha pasado es que la cuarentena se ha extendido y muchas restricciones han continuado. Será un año muy duro para todos. Lo que tenemos que ver cuando terminen las reprogramaciones de préstamos es la verdadera magnitud del golpe que esta pandemia va a darle al sistema financiero y a la economía del Perú. Sin embargo, en base a las medidas adoptadas por el MEF, SBS y BCR podemos pensar, en que, pasada la crisis sanitaria, la situación se va a ir reactivando de a pocos. Para esto, es importante mantener la solvencia y liquidez de las entidades financieras para cuidar la cadena de pagos, la continuidad de los servicios y coadyuvar a la reactivación económica.

En el corto plazo vamos a ver bancos más digitales que acompañan el nuevo comportamiento de los clientes, más eficientes en sus procesos y enfocados en una oferta de productos y servicios diseñada alrededor de las necesidades y expectativas de cada peruano. Los bancos que no se adapten a esta nueva formar de operar, no podrán servirles eficiente y oportunamente. La pandemia, sin duda, ha sido un disruptor, acercándonos a una banca más simple, más ágil y, más cercana.

FE, BBVA : El impacto en el PBI sin duda influirá en nuestra actividad. El crecimiento de la actividad bancaria está muy relacionado al crecimiento del PBI. Esa proyección es negativa este año para la economía peruana. Lo importante es estar dispuestos a contribuir a la reactivación. Considero que ese es el papel que debemos asumir hoy como institución financiera, facilitando el acceso al crédito, impulsando soluciones digitales y acompañando a nuestros clientes.

Además, a partir de la entrega de millones de bonos sociales del Gobierno a las familias más vulnerables del país, hemos visto de manera muy clara la gran necesidad que existe de impulsar la inclusión financiera y contribuir a la formalización del país. La gran mayoría de los millones de beneficiarios de los distintos bonos gubernamentales no tenían una cuenta bancaria y esa realidad ha sido un obstáculo para la efectividad de las medidas de asistencia estatal lanzadas por el gobierno. La inclusión financiera debe ser una prioridad, así como la educación financiera.

GF, BCP: La cuarentena ha evidenciado las desigualdades de la sociedad peruana. No podemos seguir adelante si no tomamos medidas para incluimos a todos en el desarrollo. Para ello es clave la inclusión financiera y esa es una tarea conjunta del sector financiero y del Estado. No puede ser que solo cuatro de cada 10 peruanos tengan una cuenta, que no accedan al crédito formal y que por eso sus oportunidades se reduzcan drásticamente. Los bancos debemos repensar nuestro negocio para estar mucho más cerca de estas personas y darnos cuenta que, si no incluimos a todos, no solo no tendremos viabilidad como industria, sino tampoco como país.

MU, Scotiabank : No vamos a volver a tener los decrecimientos registrados en abril y mayo. Estamos seguros de que la economía se seguirá recuperando mes a mes. Respecto al desempeño del sector, definitivamente todos los actores se han visto afectados. Se deberá hacer una evaluación una vez que tengamos más información sobre la reactivación de los distintos sectores, así como los resultados de las reprogramaciones de créditos de los usuarios.

En el frente de inclusión financiera, es importante que todos trabajemos articuladamente para que más peruanos puedan bancarizarse desde los ahorros. Tener una cuenta bancaria es un derecho y es la llave para operar digitalmente, lo que es clave para la salud. En nuestro caso, contamos con la cuenta ‘free', la única cuenta del Perú que no cobra mantenimiento, ni comisiones interplaza, ni tiene límites en uso de nuestros canales. Un claro indicador de este punto es que el 35% de nuestra venta de ‘free’ es con nuevos clientes que inician por primera vez su relación con un banco. Seguiremos siendo un banco universal que opera en todos los segmentos y con todos los productos.

Miguel Uccelli es CEO de Scotiabank.

