La comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi declaró como barreras burocráticas ilegales las exigencias relacionadas exclusivamente a la publicidad de los octógonos en medios audiovisuales y escritos.

Así se procedió tras una denuncia realizada el año pasado contra el Ministerio de Salud (Minsa). Según contaron desde la entidad fiscalizadora, el denunciante planteaba que los octógonos sean declarados en sí mismos como una barrera burocrática. No obstante, el Indecopi rechazó este pedido.

Lo que sí fue evaluado por la entidad, y que consta en la resolución emitida hoy, se refiere a la publicidad de dichos octógonos. “Dijimos, ‘vamos a ver si el Minsa puede regular publicidad’. Revisamos y vimos que no estaba dentro de sus competencias”, comentó a RPP Gonzalo Zegarra, vicepresidente de la CEB. Ahora, el ministerio confirmó su apelación y para ello tiene un plazo de 15 días hábiles.

En horas más tarde, Indecopi dio a conocer que también presentará una apelación a esta decisión, según anunció la Secretaría de Fiscalización de Competencia Desleal. Lily Yamamoto, gerenta legal de la entidad, afirmó en conversación con El Comercio que se trata de comisiones autónomas internas y que el proceso se resolvería en la Sala Especializada de Eliminación de Barreras Burocráticas.

“La Ley de Alimentación Saludable establece que al Minsa le corresponde regular lo que es advertencia publicitaria. […] Entonces, sí podía establecer estos criterios para los octógonos”, manifestó.

En la comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se evaluó el principio de legalidad.

De acuerdo con Christian Chávez, especialista en regulación y competencia, se trata de una resolución “bastante seria y técnica”, dado que se ha enfocado en evaluar la legalidad de las competencias del Minsa. En ese sentido, enfatizó en que se trata estrictamente de una decisión relacionada a la publicidad de los octógonos.

“Cualquier entidad administrativa, como el Ministerio de Salud, que va a imponer obligaciones a los privados, tiene que tener facultades específicas para eso y las obligaciones que le impongan tienen que estar contenidas en una ley. Cuando se ve el tema de barreras, siempre se analiza [este aspecto]”, subrayó.

Al respecto, Chávez anotó que desde la comisión de Barreras Burocráticas se observaron dos obligaciones por parte del Minsa en relación a los octógonos: la parte informativa (cantidad de azúcar en un producto, por ejemplo) y la publicitaria.

“El Minsa, en una regulación infralegal (a través de un manual), ha establecido obligaciones de tipo publicitario, como por ejemplo, la duración que deben tener ciertas advertencias en los anuncios televisivos y radiales, el tamaño que tienen que tener en el anuncio y eso no es parte de las facultades que tiene el Minsa”, explicó.

En este punto, recordó que para considerar una exigencia como barrera burócratica es que esta limite la permanencia del producto en el mercado. Teniendo esto en cuenta, anotó que desde la regulación publicitaria del Minsa, sí se está generando un efecto.

“En la medida en que regulas una actividad económica, por ejemplo, si es un producto de alimentos, y te dicen que tienes que informar ciertas cosas, eso va a tener un impacto en la actividad, porque podría ser que vendas menos”, comentó.

El ministerio no tendría competencia para regular el tema publicitario de los octógonos. (Foto: Minsa)

Coincidieron con esta opinión Laura Francia (especialista en Derecho administrativo) y Gonzalo Bernal (especialista en Regulación de alimentos), asociados del Estudio Echecopar. Ambos expertos subrayaron, no obstante, la necesidad de Indecopi de poner énfasis en los otros puntos de la denuncia. Según su criterio, “había motivos para declarar barreras en casi todas [las exigencias]”.

“Creemos que es incompleta y que se pudo haber ido más allá”, manifestó Francia. “No sé si el Indecopi no fue más allá o si la denuncia estuvo mal planteada”, expresó.

A su turno, Bernal consideró que las exigencias contenidas en el reglamento de la Ley 30021 (Ley de Promoción y Alimentación Saludable), en el manual, “no se condicen con el objetivo plasmado la ley”.

“Eso no fue planteado correctamente en la denuncia y creo que tampoco, incorrectamente, el Indecopi no se ha pronunciado sobre el tema. Existen otras barreras más relevantes para la industria, como por ejemplo el tema del uso de adhesivos, especialmente en productos procesados importados y otros relacionados a temas de parámetros técnicos que no han sido abarcados en esta resolución”, afirmó.

Francia destacó también los límites de las competencias del Minsa para regular en relación al tema publicitario. “Es una competencia que tiene otra entidad”, consideró.

Para esta decisión, cabe mencionar, en la comisión se presentaron dos votos a favor de declarar barreras burocráticas ilegales y uno en contra. Al respecto, Bernal detalló las razones que explican su posición en desacuerdo con este último voto.

“No estamos de acuerdo con la posición del voto disidente porque, en realidad, está diciendo que cualquier medida (ya sea tributaria o publicitaria) que tenga por objeto, de alguna manera, proteger la salud, el Minsa es competente”, argumentó.

Tras lo anteriormente mencionado, ahora en relación a las consecuencias, Chavéz señaló que las apelaciones generan un “efecto suspensivo”.

“Es decir, mientras que se resuelve la apelación, la resolución no va a surtir efectos; salvo que el denunciante pida una medida cautelar y la obtenga. En este caso, tendría que pedírsela a la Sala y decirle ‘mientras supervisas el caso, en la medida en que yo tenga una medida de primera instancia favorable, dame una medida cautelar para que no se me aplique'”, explicó.

Vale agregar que se trataría de una decisión que podría aplicarse de forma general si en última instancia se ratifica. “Como todavía pueden apelar, todavía no se ha producido”, dijo Chávez.

