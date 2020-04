El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) afirmó este jueves que las tarifas de electricidad de los usuarios de Luz del Sur no se verán afectadas por la venta de ésta a la empresa China Three Gorges Corporation, debido a que dicha operación no incide de forma alguna en los precios.

El cálculo de las tarifas de electricidad se realiza mediante criterios técnicos, según explicó Osinergmin.

Se considera los precios de generar electricidad obtenidos de los procesos de licitación entre empresas de distribución y generación eléctrica más los precios de la transmisión y distribución que resultan de los procesos de fijación de tarifas hecho por la entidad reguladora.

Osinergmin recordó que Luz del Sur no podrá comprar a sus empresas vinculadas la energía eléctrica destinada a sus usuarios, tal como lo aprobó Indecopi.

De requerirlo, la compañía eléctrica deberá convocar a una previa licitación pública, la cual deberá estar sujeta a la supervisión del organismo.

Osinergmin vigilará que las relaciones comerciales entre las empresas del nuevo grupo económico al que pertenece Luz del Sur se realicen con transparencia y de acuerdo a la normativa para que se obtengan tarifas de electricidad competitivas.

