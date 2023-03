La bancada de Fuerza Popular, a través de los parlamentarios Arturo Alegría y Eduardo Castillo, presentó el Proyecto de Ley N° 4525/2022-CR, que busca el congelamiento de deudas de personas naturales y mypes afectadas por los desastres naturales y conflictos sociales. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

La propuesta plantea la reprogramación de créditos de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y mypes para la “población afectada económicamente por las declaratorias del estado de emergencia nacional a consecuencia de los desastres naturales y conflictos sociales, registrados a partir del 7 de diciembre de 2022″. Más allá de esto, no se especifica quiénes serían los beneficiados exactamente o cómo se probaría su condición de afectado por los desastres o los conflictos sociales.

El proyecto plantea que para obtener el beneficio el valor total de la deuda de créditos de consumo no debe ser mayor a S/10 mil hasta el 15 de marzo del 2023. En el caso de los créditos personales el monto puede ascender hasta S/50 mil; para los hipotecarios hasta S/200 mil, exceptuando a los créditos del programa MiVivienda; para los mypes hasta S/20 mil; y para los vehiculares hasta S/50 mil.

El plazo mínimo para la reprogramación de los créditos de consumo, personales, vehiculares y mypes sería de seis meses, mientras que en el caso de los hipotecarios para vivienda sería de nueve meses. El plazo máximo no podría exceder los 36 meses.

Asimismo, el proyecto señala que la reprogramación de los créditos sería automática, según las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuando se reglamente la norma.

Reacciones

Para Ricardo Montero de la Piedra, jefe de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el proyecto de ley uniformiza las reglas para todos los créditos de las personas afectadas sin considerar las particularidades de cada caso. De ser aprobado, esto lo haría ineficiente e inflexible, pues se daría un mismo tratamiento a los clientes independientemente de cómo su economía se vio afectada.

“El proyecto no considera si las personas que tienen esos créditos han sido afectadas o no por los desastres naturales o los conflictos sociales. En este sentido, el proyecto no permite establecer criterios acordes a la necesidad de cada cliente, por lo que lejos de ayudar, puede ser limitante”, indicó la entidad.

En ese sentido indicó que la SBS ya dispuso las facultades a las entidades financieras para que modifiquen las condiciones contractuales de los créditos. Eso permite que actualmente los bancos y entidades financieras brinden facilidades para la reprogramación de créditos a los afectados por los desastres climatológicos.

“Por ejemplo, se están ofreciendo reprogramaciones para cambiar la fecha de pago de las deudas de personas afectadas, con periodos de gracia de hasta 3 meses. Esto busca prevenir que las personas incumplan sus obligaciones crediticias”, agregó el representante de Asbanc.

Según Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Microfinanzas, como los bancos, financieras y otras entidades ya brindan la posibilidad de la reprogramación de créditos, la norma sería una sobrerregulación del sector.

“Este proyecto simplemente genera expectativas. No traerá ningún beneficio porque esta situación ya está contemplada en la SBS, por lo que no hará ningún cambio en absoluto. Más bien, genera expectativas que pueden confundir a las personas”, advirtió.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la iniciativa es inconstitucional, pues busca intervenir en los contratos firmados entre dos privados. Asimismo, indicó que el Estado ya brindó facilidades para las mypes en general.

“Es claramente innecesario porque los clientes ya han reprogramado y porque en el marco del plan Con Punche Perú ya se han dado S/200 millones para el crecimiento patrimonial de las entidades financieras, se han dado posibilidades de liquidez para que puedan transferir los fondos a las mypes. Es un proyecto innecesario y populista”, aseguró.