La propuesta busca que el SIUP reemplace al sistema previsional actual, es decir, que se instale una gestora estatal que administre a los afiliados que hoy están en las AFP privadas o en la ONP, a los pensionistas del programa Contigo y a los de Pensión 65. En base a ello se propone que, de aprobarse, todos los afiliados a la ONP, Contigo y Pensión 65, así como los de las AFP menores de 45 años, se adhieran automáticamente al nuevo sistema.

Así, el sistema único estaría a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La norma planteada crearía al Gestor Autónomo Nacional de Pensiones (Ganapen), que reemplazaría a la ONP. También se evaluaría la apertura del viceministerio de Seguridad Social en el MTPE para que realice una comisión que elabore la propuesta final del sistema y la entregue al Consejo de Ministros.

El SIUP establece tres pilares: el no contributivo universal, donde estarían incluidos los afiliados de Pensión 65 y Contigo; el contributivo que se financia con los aportes del trabajador, el empleador y el Estado; y el complementario, conformado por los aportes de quienes tienen mayores ingresos.

El financiamiento de las pensiones variará dependiendo de la situación del asegurado. El asegurado dependiente de los sectores público y privado que ingresa mensualmente menos de cinco remuneraciones mínimas vitales (rmv) aportará el 9% de su salario mensual, mientras que su empleador depositará el 4% y el Estado, el 1%. Quienes ingresen más de cinco rmv aportarán otro 9% al fondo complementario.

De aprobarse el proyecto, durante los primeros cinco años de su aplicación las empresas solo pagarían el 2%. El Estado sí aportaría el 1% planteado durante este periodo. En base a ello, el dictamen asegura que el Ejecutivo desembolsaría S/5.135 millones cada año durante los primeros cinco años para financiar las pensiones de los trabajadores en planilla. A mediano plazo la cifra subiría hasta los S/11.749 millones anuales.

En tanto, para los trabajadores independientes se plantea un esquema compuesto por el 5% de sus ingresos reportados y otro 5% aportado por el Estado. Esto representa una contribución de S/663 millones.

Además de esto, el dictamen garantiza que las pensiones de jubilación, discapacidad y sobrevivencia tendrán un valor mínimo no menor al de la canasta básica de consumo, establecido por el INEI. Por otro lado, se establece que a partir de los diez años de aportes acumulados todo asegurado tiene el derecho a una pensión de jubilación proporcional a sus ingresos promedio.

Reacciones

"El Estado no está en capacidad de asumir más complejidades. Ya tiene la ONP y hemos visto otros casos de empresas estatales que terminan perdiendo dinero por la mala gestión" David Tuesta , exministro de Economía

Para David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y asesor de la Asociación de AFP, el proyecto se equivoca al otorgarle al Estado la administración total de los fondos de pensiones. Señala que, por ejemplo, actualmente se encuentra a cargo de la ONP y no tiene la capacidad para mantener una buena administración.

“En gestión es evidente que el Estado no está en capacidad de asumir más complejidades. Ya tiene la ONP y hemos visto otros casos de empresas estatales que terminan perdiendo dinero por la mala gestión, como Petroperú con la refinería de Talara. Imagina que en esa situación se trasladen las responsabilidades tan complejas en gestión de activos al Estado”, explicó.

Asimismo, indicó que el sistema planteado sería ineficiente para el contexto laboral peruano.

“Se establece que solo se tendrá una pensión garantizada o proporcional con 10 años de aportes, que no puede ser menor al 40% de tus ingresos. Con eso estás condenando a un porcentaje de peruanos grande, quizás al 40% de la población que va a aportar menos de 10 años porque labora en la informalidad”, agregó.

"No estoy en contra de que el Estado supervise el funcionamiento de este sistema integrado, pero sí considero importante que la institución que supervise y administre este tema sea independiente constitucionalmente" Noelia Bernal , investigadora de la Universidad del Pacífico

Según Noelia Bernal, investigadora de la universidad del Pacífico, el dictamen acierta en tratar de integrar el sistema de pensiones, pero falla en centrarlo únicamente en el Estado.

“Se propone que parte del MTPE sea quien administre el nuevo sistema y no creo que sea lo mejor. No estoy en contra de que el Estado supervise el funcionamiento de este sistema integrado, pero sí considero importante que la institución que supervise y administre este tema sea independiente constitucionalmente, como el Banco Central, para que no esté sujeto al gobierno de turno. Caso contrario podría ocurrir lo que pasó en el modelo argentino o boliviano en el que por necesidades del gobierno se tocaron los fondos del sistema de pensiones”, detalló.

Cabe recordar que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social analizó esta medida paralelamente a la que vienen realizando la Comisión de Reforma de Pensiones del Poder Ejecutivo, de los planteamientos del Ministerio de Economía y Finanza y de la medida que viene elaborando la Comisión de Economía a través de un grupo de trabajo presidido por el congresista Jorge Montoya.

Los especialistas consultados coincidieron en que se debería de unificar esfuerzos para que se presente una única propuesta para la reforma del sistema de pensiones.

“Se debería de establecer una comisión con miembros del Congreso y del Ejecutivo y que se pongan de acuerdo. Es ineficiente el hecho de que cada congresista o Poder del Estado trabaje una propuesta en lugar de unificarse y emitir una consensuada”, concluyó Bernal.