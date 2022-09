La comisión de Economía del Congreso de la República sustentó ayer dos de los tres proyectos de ley que proponen la actualización del Bono de Reconocimiento de los aportantes que se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Rosángella Barbarán, presidenta del mencionado grupo de trabajo, deslizó la existencia de un predictamen y, aunque no dio mayores detalles, sí refirió que este contendría todos los detalles de los proyectos sustentados durante la sesión.

El proyecto 1260/2021-CR presentado por el congresista Víctor Flores del partido Fuerza Popular, tiene por objeto ampliar el Bono para los trabajadores afiliados que hayan trasladado al SPP sus ahorros después del 2022. Además, establece un plazo máximo de redención (recuperación) del Bono de Reconocimiento de todos los trabajadores afiliados a la ONP que se hayan trasladado al SPP.

Asimismo, sincera el valor nominal del Bono de Reconocimiento e indica que será igual al monto total de los aportes reconocidos sin límite alguno.

El alcance de este primer proyecto comprende el Bono de los trabajadores afiliados que hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) un mínimo de 48 meses entre el 01 de enero de 2002 y el 31 de diciembre del 2020, siempre que se hayan trasladado sus ahorros al SPP hasta el 31 de julio del 2021.

El plazo máximo para la emisión de la constancia del Bono es de 90 días calendario a partir de la presentación de la solicitud por parte de la administradora de fondo de pensiones. Asimismo, el plazo máximo para la emisión de la resolución del Bono será de dos años calendario.

Sobre el segundo proyecto 1958/2021-CR, presentado por Nohelia Herrera de Renovación Popular, afiliados y ex afiliados deben cumplir con haber aportado al Sistema Público Previsional un mínimo de doce meses contados entre el 01 de enero de 1997 y el 31 de diciembre del 2022.

Además, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) entregará el monto total y el detalle de los aportes realizados al SNP en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si el afiliado o ex afiliado no está de acuerdo, tiene 30 días hábiles para realizar un reclamo; pero, de no haberlo, la oficina de normalización depositará el monto durante el año fiscal siguiente a la aprobación.

Cabe resaltar que en ambos proyectos se señala que no se generará gasto adicional al Estado.

Asimismo, si bien se expusieron los proyectos, estos no llegaron a ser discutidos ni aprobados durante la sesión.

El Bono de Reconocimiento es un documento que reconoce los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones una vez que la persona se afilia al SPP.

Banco de la Nación

Durante la sesión de la Comisión de Economía se sustentaron dos proyectos relacionados a la optimización de la competencia del sector financiero a través del fortalecimiento del Banco de la Nación y su modernización como herramienta de reactivación de la economía de la post pandemia, mediante el otorgamiento de crédito universal y la realización de otras operaciones y servicios de banca múltiple. Se trata del proyecto de ley 690/2021-CR sustentado por el congresista Waldemar Cerrón, del partido Perú Libre y el proyecto 933/2021-CR, sustentado por Silvia Monteza, de Acción Popular.

En su intervención, el congresista Carlos Anderson anotó que, en su mayoría, los proyectos sufren del mismo problema y es que hay un malentendido respecto a las labores fundamentales del BN, así como con el tipo de actividades que realiza.

“Aunque en apariencia el BN hace actividades de banca comercial, no toma verdaderos riesgos, no tiene experiencia de tomar riesgos comerciales, sus altos niveles de liquidez son de gran volatilidad, entre otros”, dijo.

Agregó que sería importante buscar a analistas independientes de riesgo crediticio para que expongan la visión y características del BN. Esto, además, respecto a otros bancos del sistema financiero para resolver si el BN tiene o no la capacidad de competir abiertamente con el sistema.

Finalmente, el grupo de trabajo de Inclusión Financiera coadyuvará a generar una propuesta para que la comisión pueda dictaminar de manera integral.