Un seguro de vida con ahorro y/o inversión es aquel que le permite al usuario o asegurado pagar una prima periódica para protegerse él y/ sus beneficiarios ante un siniestro de vida que, adicionalmente, permite acumular un fondo a una tasa garantizada o variable por un mediano o largo plazo.

¿Es importante contar con un seguro de vida con inversión? Con este seguro el usuario puede destinar el fondo conseguido con el seguro a diversos objetivos como educación, compra de un inmueble o automóvil, emprendimientos, etc.

Además… Según explica el portal Comparabien, en el Perú existen tres tipos de seguros de vida: 1. Seguro de vida entera, que tiene cobertura durante toda la vida del asegurado. Garantiza el pago de un capital inmediatamente después del fallecimiento del usuario. Las primas se establecen al comienzo de la póliza y se mantienen consistentes. 2. Seguro de vida temporal, que tiene un tiempo determinado de vigencia. Este es pactado previamente en el contrato. 3. Seguro de vida con componente de ahorro o retorno, que protege a los beneficiarios en caso el asegurado fallezca. Además, permite generar un ahorro paralelo.

¿Qué seguros de vida con inversión existen en nuestro país?

Interseguro: Seguro de Vida con devolución, Seguro de Vida para endosos de créditos con devolución y Seguro de Vida con Inversión garantizada.





Los productos de Interseguro funcionan como ahorro o inversión, el cual en caso de fallecimiento natural o por accidente, devuelve a los beneficiarios hasta 200% del capital inicial. La inversión varía según la edad, el sexo, la cantidad de años que se desee ahorrar y/o por cuantos años se desee contratar el seguro.

El Seguro de Vida con Inversión garantizada (RUMBO), ofrece la oportunidad de ahorrar con rentabilidad y disfrutar de una flexibilidad sin complejidad teniendo hasta 8,1% TREA.

Mapfre: Seguro CertiVida y Multifondos Flex.





CertiVida es un seguro de vida con ahorro que permite invertir con mejores tasas del mercado con alta rentabilidad. CertiVida se caracteriza por tener una inversión a costo financiero cero, es decir, que no tiene coste de financiamiento y se garantiza al contratante que tendrá el 100% de rentabilidad de lo ofrecido a la emisión de la póliza, sin embargo, el monto varía de acuerdo con el plazo que mantenga la inversión el cliente. Además, el cliente puede mantener la inversión durante un plazo de 3 a 5 años. Si bien se contrata a 5 años, se puede retirar los fondos desde el tercer año. Este tipo de seguro no es vitalicio, por lo cual debe contratarse de manera temporal. Si la persona fallece antes de cumplirse el tiempo de contrato, se le paga el 100% del capital, el 100% de intereses acumulados más los intereses por devengar del año en curso. Además, pueden darse rescates desde el mes 25, luego de la contratación del seguro, sin sufrir ninguna penalidad.

Multifondos Flex es un seguro de inversión y vida, que permite rentabilizar la inversión a través de 3 fondos: arriesgada, moderada y prudente, según el perfil de riesgo, al mismo tiempo que protege al cliente y a su familia ante cualquier imprevisto. La rentabilidad no está garantizada y dependerá de los fondos, según la inversión elegida entre las tres opciones. En caso de fallecimiento los beneficiarios recibirán el total del fondo acumulado a la fecha más un máximo de 10% adicional determinado por edad y valor de inversión. Permite aportes mensuales extraordinarios desde US$500.

En ambos seguros, el pago del seguro es una prima única y pueden realizarse rescates parciales o totales.

Pacífico Seguros: Tiene dos seguros de vida con inversión: Vida Inversión Flex e Inversión Base.





Vida Inversión Flex cubre la muerte natural o accidental del asegurado, entregando a los beneficiarios designados los fondos que este posea. Existen dos alternativas que pueden contratarse, una en soles que requiere un pago mensual de S/180 y tiene una cobertura de S/300.000; y la otra en dólares, con un pago mensual desde US$55 o S/ 201 al mes con una cobertura desde US$50.000. Ambos productos (soles y dólares) permite dos retiros parciales (desde la cuenta de excedentes) por año póliza ((inicia desde la fecha de contratación hasta culminar el plazo de 12 meses). Estos pueden realizarse cuando el usuario lo requiera considerando el monto los montos máximos y mínimos para cada plan (penalidad de retiro antes de los primeros 6 meses: 5% del monto retirado).

De desearlo, el contratante puede realizar hasta cuatro aportes adicionales. En Flex S/ el máximo es de S/ 1′000.000 por año póliza, y mínimo S/ 800 por cada vez que desee aportar. Y, en Flex US$ el máximo es US$ 350.000 por año póliza, y mínimo US$ 250 por cada vez que desee aportar.

Inversión Base (US$) puede ser contratado desde US$30 o S/110 al mes y tiene una cobertura de US$10.000 en caso de muerte natural o accidental. Este seguro permite hasta 4 retiros parciales (desde la cuenta de excedentes) por año póliza. Estos retiros pueden realizarse en el momento que el cliente lo requiera considerando el monto mínimo de US$50 hasta US$100.000 por cada vez que desee retirar (tiene una penalidad de retiro antes de los primeros 6 meses del 5% del monto retirado). Este producto le permite a los asegurados realizar hasta seis aportes adicionales considerando un máximo de US$350.000 por año póliza, y mínimo US$50 por cada vez que desee aportar.

Además, estos productos tienen flexibilidad suficiente para los contratantes que quieran cambiar el monto y la cobertura a partir del segundo ao de poliza y la disminución de estos a partir del quinto año de póliza.

Estos productos de Pacífico Seguros trabajan con tres fondos disponibles: fondo controlado II S/ o US$, fondo balanceado II US$ y fondo de capitalización II US$. Durante el 2023, mediante los fondos Balanceado II US$ y Capitalización II US$ obtuvo una rentabilidad neta de 7,6% (Inversión Flex) y 12,2%, respectivamente (Inversión Base). Estos invierten en un mix de bonos y acciones de EE.UU. principalmente. En cuanto a soles, nuestro fondo Controlado II S/ tuvo un retorno de 11,5% en el 2023. El aportante tiene la opción de cambiar de fondo de inversión hasta dos veces por año póliza sin que se generen costos adicionales.

La Positiva: Vida Devolución Flexible, Vida Positiva Inversión, Vida Ahorro Garantizado y Vida Positiva Ahorro.





Vida Devolución Flexible permite una devolución que va desde el 100% hasta 150% de lo pagado, según la moneda de elección del afiliado. Se puede contratar por un plazo de 10 a 30 años y tiene garantizado el rendimiento de la inversión. Una de sus particularidades es que el cliente puede hacer retiros de su dinero antes del vencimiento de la póliza. La cuota mensual de este seguro es de S/22 o US$5.

Vida Positiva Inversión está constituido por dos cuentas: básica y de ahorro. En la cuenta básica se reflejan todos los gastos por cobertura de seguro, mientras que en la de ahorro, es exclusivamente para ahorros del cliente. Los planes para acceder a este seguro son posibles hasta los 65, 80 o 99 años, según la opción que se contrate. Los rendimientos de la inversión son variables, lo que le da la posibilidad al afiliado de obtener rendimientos por encima de lo obtenido con sus productos con rentabilidad garantizada. El seguro permite al cliente hacer rescates antes del vencimiento de la póliza. La cuota mensual de este producto es de S/15 o US$7.

Vida Ahorro Garantizado es un producto de prima única que tiene rentabilidad garantizada, tanto para el asegurado como para sus beneficiarios, en caso de fallecimiento. Los plazos de vigencia del seguro van desde los dos hasta los diez años. El cliente puede hacer rescates antes del vencimiento de la póliza. El precio de este seguro es de S/20.000 o US$5.000, prima única.

Vida Positiva Ahorro ofrece un monto garantizado al asegurado, o beneficiarios, al finalizar la vigencia de la póliza, o en caso de fallecimiento. A diferencia del Vida Ahorro Garantizado, el pago de las primas es mensual. Los plazos de vigencia del seguro van desde los cinco hasta los treinta años. El cliente puede hacer retiros de su dinero antes del vencimiento de la póliza. Los rendimientos de la inversión están garantizados. El costo de este seguro es de S/26 o US$7 mensual.

Estos seguros cuentan con una cobertura de fallecimiento de hasta un US$1′000.000 y S/ 3′000.000.