“No, Inés –me dijo un CEO amigo–, a mí me contratan para dar resultados. No me importa la fama de duro que pueda tener, los números mandan”. Le mencioné el impacto de su estilo en el clima laboral y que hoy se valora más a los CEO capaces de generar resultados, pero que lo hacen con mucho foco y cuidado de las personas. No me creyó.

Así, pensé en preguntar al "mercado". Hice una breve encuesta privada de cinco preguntas para llenar –"encuesta flash" la llamé–. La respondieron 57 CEO de empresas líderes de sus sectores, 29 gerentes top de RR.HH., 13 expertos de empresas de selección, 'headhunters' y 21 de nuestros consultores que ayudan a recolocarse a gerentes y CEO en el Perú. Comparto aquí algunos de los resultados y las citas más interesantes. 1. ¿Qué cambió en el perfil de los CEO/líderes? Hubo muchas coincidencias en el relacionamiento con todos los grupos de interés y la sostenibilidad y hacia lo humano. Cito: "CEO que miren hacia afuera y se involucren en temas más amplios de la sociedad". "A ser más humanos y cercanos a su gente". "Más humildad, empatía, gestionar tecnología, pero más habilidades blandas a la vez". "Más estratégicos, mayor cuidado a la gente y no solo de los resultados". "Escuchar más". 2. ¿Qué habilidades son más buscadas o esperadas en un CEO/líder? Valores, integridad, estrategia, tecnología y empatía fueron el eje de las respuestas. Cito: "Capacidad para inspirar, comunicar". "Liderazgo transformador con responsabilidad social". "Que sea alguien confiable con sólidos valores morales". "Inteligencia emocional, interés genuino por las personas, lo digital y la agilidad". "Cercanía y humildad, manejo de la ambigüedad". 3. ¿Qué debilidades no son aceptadas hoy en un CEO/líder? Las citas creo lo dicen todo: "Falta de transparencia e integridad". "Autoritario. Mala comunicación". "Soberbia, avaricia y mal genio, falta de tolerancia y de humanidad". "Visión solo centrada en rentabilidad, inflexibilidad, negativismo". "Arrogancia, imposición". "Falta de empatía, no desarrollador de personas y equipos". "Tóxico, orientado solo a resultados, poca inteligencia emocional". 4. ¿Qué se espera de un CEO/líder hoy y a futuro? Se menciona mucho lo social, lo humano, lo ético, lo estratégico, la tecnología y la flexibilidad. Cito: "Ejemplo de vida, alguien que inspire". "Que desarrolle negocios rentables y responsables, que se sostengan en el tiempo". "Integridad y valores". "Que sea empático, cercano a la gente, preocupado por desarrollar talento". "Pensar no solo en la empresa y los resultados, se tiene que trabajar en una visión país". "Inspirador, innovador, visionario". 5. ¿Qué define a un buen CEO/líder? El liderazgo decente y consciente es hoy la norma: "Fuera de sus resultados, la capacidad de llegar a todos sus 'stakeholders' y que crean y confíen en él/ella". "Su calidad humana". "Una persona con apertura, competencia y valores sólidos". "La vocación de servicio y la perspectiva estratégica". "Valores, inteligencia emocional". "Una excelente capacidad de comunicación, la orientación a resultados y tener como pilar a su equipo". "Ser auténtico, transparente y un ejemplo a seguir". Ahora, solo espero que ese CEO amigo –y todos nosotros– nos inspiremos con, cito, "el camino correcto hacia los resultados".