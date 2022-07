Respecto a los factores de intención de siembra, tanto los agricultores de arroz como los de papa señalaron como principales motivos de la reducción del área a sembrar el incremento del precio de los fertilizantes, los precios desfavorables de los mencionados productos, el incremento del precio de los pesticidas y los altos costos de producción.

De otro lado, el director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, César Santisteban, señaló que el área total de siembra a nivel nacional experimentará un crecimiento de 4%, en comparación a las cinco últimas campañas. Así, se pasaría de 2.014,352 a 2.094,141 hectáreas (+79.789 ha).

Anotó, que el avance se sustentaría principalmente por la reconversión productiva hacia productos que se comercializan a mayores precios, como por ejemplo el algodón y el maíz amarillo duro.

Sobre la reducción del área de siembra de algunos cultivos, el exministro de Agricultura, Milton Von Hesse, señaló que generará un desabastecimiento muy marginal pero sí un alza de precios.

“No habrá una caída de precios, eso no se ve en los mercados internacionales ni en la estructura de costos de los productores locales. Sí podría suceder que algunos productos tengan algún nivel de escasez en tanto los agricultores han tenido que utilizar menos fertilizantes” Milton Von Hesse, exministro de Agricultura

Reconversión

Santisteban explicó que, a partir de la ENIS, se genera el marco orientador de cultivos por el que, en coordinación con las direcciones regionales de agricultura, se transmiten recomendaciones a los productores para que no siembren ciertos cultivos. Además, se les informa sobre las coyunturas relacionadas al alza de precios internacionales.

“En la ENIS 2022-2023 tenemos como resultado que se van a incrementar las superficies de maíz amarillo duro (13,6%) y del algodón (86,3%) porque hay un alza internacional de precios que favorece al productor local”, señaló.

Sobre esto, Von Hesse anotó que en la actual coyuntura hacer una reconversión es difícil por la inestabilidad y explicó que el algodón es un cultivo que en los últimos años ha venido decreciendo. Nos hemos quedado sin variedades que fueron muy buenas en su momento, pero que ahora en el mercado mundial, no lo son tanto.

“No es que los agricultores, por una coyuntura como la de ahora, van a erradicar lo que tienen y se van a pasar a otros cultivos, lo veo difícil o por lo menos no de manera significativa”, dijo.

Según Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la reconversión productiva es posible en muchos casos, pero no para todos, y se necesita de experiencia en los cultivos y asistencia técnica. Asimismo, resaltó que aun cuando se pueda cambiar el cultivo, sigue siendo igual de importante la gestión logística para que lleguen los fertilizantes.

Focalización

Desde el Midagri, se busca que en los distritos donde se produciría una disminución en la siembra, como consecuencia del incremento de los precios de los fertilizantes, se coloque un centro de empadronamiento para que las personas que se inscriban reciban la urea a precio social en función al número de hectáreas con las que cuenten.

“Los productores beneficiados serán aquellos que tienen de cinco hectáreas a menos de área de cultivo, que usan urea y forman parte de los 31 cultivos seleccionados estratégicos para la seguridad alimentaria del país”, señaló Santisteban.

Así también, mencionó que el productor firmará una declaración jurada comprometiéndose a utilizar la urea para su parcela y no comercializarla. Además, el ministerio cuenta con herramientas satelitales para monitorear quincenalmente las siembras, como la del arroz.

Sobre esto, Fuentes, señaló que, si bien los mecanismos para supervisar el uso de fertilizantes son interesantes, no queda clara la capacidad de hacer cumplir la declaración jurada que van a firmar los agricultores.

Von Hesse consideró que el criterio tomado es correcto siempre y cuando la información sea fiable y que el agricultor no haya mentido al momento de expresar su opinión sobre su intención de siembra. Sin embargo, dijo, esto es fácil de corroborar.

“Las mayores carencias están en los valles de la costa y el ministerio sabe que los cultivos más afectados son el arroz, la papa y el maíz, por lo que deberán cruzar los resultados de la encuesta y focalizar la atención en esos puntos”, anotó.

Venta y regulación del mercado

Según el representante del Midagri, el Gobierno está interviniendo de manera excepcional ante una crisis de seguridad alimentaria a través de la compra de urea para venderla a un precio social y compensar las disminuciones en las áreas sembradas.

Hoy el mercado vende el saco de urea a S/ 240. El Gobierno espera entregarlo con un valor que oscile entre los S/ 60 y los S/ 90, pero dependerá del precio al que vendan las empresas que ganen el proceso de licitación, anotó Santisteban.

Von Hesse anotó que la siembra ya empezó y no parará, y depende de la rapidez del Gobierno por conseguir y repartir el fertilizante para que menos agricultores queden fuera del beneficio .

Santisteban dijo que la urea a comprar arribará al país a través de tres puertos: Salaverry, Callao y Matarani. Los fertilizantes serán distribuidos en los 59 almacenes de Agro Rural.

Por otro lado, consultado sobre por qué no se modifica el decreto de urgencia para incluir en el proceso de compra de urea a empresas nacionales, el representante del Midagri señaló que existen 102 mil toneladas de fertilizantes en almacenes de empresas privadas locales que se venden a S/ 210 el saco.

“Si tienen la buena intención y quieren participar del proceso para poder venderlos, ¿por qué no bajan los precios? Esta operación es para productores de cinco hectáreas a menos, todos los demás es mercado donde podrían colocar esas 102 mil toneladas” César Santisteban, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri

Para Santisteban, cuando el Gobierno traiga la urea y empiece a venderla a un precio social, el mercado tendrá que regularse y bajarían los precios y, en función a ello, se decidirá una siguiente compra con intervención del Gobierno.

“El fertilizante está US$ 612 la tonelada y, de repente, de aquí a un mes y medio cuando se dé la operación de compra, baje a US$ 450. Se autorregula y estamos tranquilos para la siguiente campaña. Si no bajase, tenemos conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas puede disponer de una cantidad adicional para continuar abasteciendo a los productores”, explicó.