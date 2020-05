El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a los bancos a que permitan acceder a las micro y pequeñas empresas (mypes) a los créditos del programa Reactiva Perú.

“Es necesario el compromiso y la responsabilidad del sistema bancario para hacer que este tipo de medidas sean realmente en beneficio de todos sin excepción”, dijo el mandatario”, afirmó este sábado el mandatario en conferencia de prensa.

El jefe de Estado cuestionó también que las entidades del sistema financiero solo estén trabajando con compañías a las que habitualmente otorgan créditos.

“Ayuden, por favor, tenemos que llegar con el crédito que requieren las empresas, pero no solo con las empresas que conoce el sistema bancario. No es que yo presto a las empresas con las que siempre hemos estado trabajando. Hay también empresas que no han sido parte de su cartera de clientes del banco que también requieren el apoyo. A ellos también hay que llegar”, señaló.

Por otro lado, Vizcarra reconoció que las grandes y medianas empresas han captado la mayor parte de los recursos otorgados al programa.

“Obviamente por el tamaño y la magnitud de las empresas hay una mayor cantidad (de recursos), en porcentaje, para la mediana y gran empresa”, dijo.

Vizcarra recordó que el Ejecutivo ha aplicado modificaciones a los requisitos que se piden a las empresas para acceder a los créditos de Reactiva Perú con la finalidad de que más mypes puedan verse beneficiadas.

“Queremos que, sin dejar de apoyar la mediana y gran empresa, a través de algunos cambios que se ha aplicado en esta segunda fase de Reactiva, se atienda también de manera importante a la pequeña y micro empresa, que se atendió en la primera fase, pero no en los porcentajes que nosotros esperamos y requerimos”, refirió.

“Estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para que se pueda beneficiar a todos y eso depende de la supervisión que como Ejecutivo tenemos que hacer, pero depende también mucho de la actitud de apertura y de búsqueda de una equidad del sistema bancario del Perú”, puntualizó.

