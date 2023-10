Recidar es una empresa que implementa soluciones que ayuda a las empresas y familias a transitar hacia una economía circular a través del recojo, mantenimiento y reutilización de objetos usados. Boris Gamarra, gerente general de la empresa, nos cuenta sobre lo que significó ganar el premio Creatividad Empresarial en la categoría Espíritu Emprendedor con su proyecto del mismo nombre: Recidar.

¿De qué trata el proyecto?

Recidar busca que empresas y familia ejerzan su derecho a la reutilización. En concreto, capacitamos a las empresas y familias en el tema de economía circular. Colocamos tachos en las empresas para que puedan colocar los productos que no utilizan. Con las familias tenemos la opción de recojo con camiones que se realiza de manera gratuita en toda Lima Metropolitana en rutas que segmentamos por días.

Es un proceso de ir presentando nuestra solución y a las organizaciones que le hagan sentido, con ellas trabajamos.

Los objetos son llevados a nuestra fábrica, un espacio de 400 metros cuadrados donde empezamos con el proceso de valorización, preparación, limpieza, tasación y reparación. Luego lo distribuimos en nuestras tiendas físicas y a través de canales virtuales a precios accesibles.

¿Cuál ha sido el impacto que han tenido con el proyecto?

El año pasado hemos reutilizado más de 170 mil ítems, esto equivale a alrededor de 300 toneladas de residuos que potencialmente hubieran llegado a un relleno sanitario y equivale a 30 kg de CO2 que se evitó enviar a la atmósfera.

¿Cómo es el proceso de restauración y reparación de los artículos que adquieren?

Recolectamos objetos que van desde muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos, juguetes. Vemos qué piezas están mal y, a través de un especialista, cambiamos algunas piezas.

¿Cuál es la importancia de la economía circular?

Setntimos que en el Perú estamos en un proceso de pasar de la economía lineal, donde las cosas se creaban para usar y tirar, hacia una economía circular. En ese sentido, Recidar se hace relevante para poder alargar el periodo de vida de los objetos como ropa, muebles, electrodomésticos.

Además, en Recidar garantizamos la trazabilidad legal de los objetos. Por ejemplo, las personas de pocos ingresos, al no tener opciones de compra formal de celulares, acuden a centros como Las Malvinas, donde no hay trazabilidad legal. Nosotros ofrecemos celulares garantizando que no han sido producto de un robo.

¿Qué significó este reconocimiento para la empresa?

Primero empoderó al equipo, somos un equipo de 35 personas y esto nos motiva y alienta y nos pone más retos y a ver que el camino que estamos transitando es el correcto.

Ganar el premio nos generó más confianza (...) las empresas dieron un primer paso para trabajar con nosotros. Recordemos que somos una pyme y tener esta distinción permite que además de ese primer paso, nos escuchen y, a partir de ahí, construir algún proyecto con ellas.

¿Qué mensaje daría a quienes participan?

El mensaje para las empresas pequeñas es que, el proceso de postulación los va a nutrir, van a internalizar conceptos que quizás en el día a día no ven. Les permite cuestionar qué están haciendo y el estatus de ganar un reconocimiento tan importante como Creatividad Empresarial te va a abrir muchas puertas para generar nuevos hitos.