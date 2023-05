En los últimos días, desde el Congreso, se ha generado mucho ruido alrededor del sistema de pensiones desde tres frentes: las interacciones con proyectos de reforma del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la posibilidad de nuevos retiros de los fondos y el reglamento de pensión mínima.

Como es usual en mis columnas opinión, dejo que los datos hagan la mayoría del trabajo pesado.

Sobre una reforma de pensiones, es muy pronto para hablar de ello a profundidad, pues el debate político recién comienza. Veremos qué sale finalmente de este “tira y afloja” entre bancadas y también entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre más retiros, desde que éstos empezaron, el sistema ha devuelto cerca de S/100 mil millones a los afiliados, pero con un saldo impactante: de alrededor de 8 millones de afiliados, más de 2,4 millones hoy no tienen ni un sol en su cuenta. Otros 4,6 millones, tienen desde S/1 hasta 1 UIT. 465 mil más, de 1 UIT y hasta 4 UIT. Sólo 349 mil afiliados tienen más de 4 UIT.

Si bien la intención de estos proyectos era darle un alivio quienes necesitan disponer de su único ahorro, se ha sacrificado el futuro. Si se repiten, hoy estas medidas solo beneficiarían a un número muy reducido que, en su mayoría, no necesitan retirar ese dinero. Un retiro adicional de 4 UIT podría llevar el número de afiliados con cuentas en cero para su jubilación a alrededor de 7,5 millones.

Pasando a la pensión mínima, hagamos números con plumón grueso. Redondeemos la canasta básica a S/ 400. Por doce meses al año, el resultado es de S/ 4.800 anuales. Los economistas adoran la ecuación de la perpetuidad: ¿cuántos soles necesito hoy para tener a perpetuidad un monto fijo asumiendo una tasa de interés? Si asumimos una tasa de interés de 2%, el monto que necesitas tener hoy acumulado es de S/ 240,000. En un escenario más optimista, con 5% de interés, S/ 96,000. Desmenucemos este número. Si tú quieres asegurarte S/ 4.800 anuales por el resto de tus días, necesitas tener hoy S/ 96.000 y conseguir que rindan al menos 5% al año. Solo 107,379 afiliados tienen más de S/ 240,000 en su fondo hoy, y 439,855 afiliados tienen más de S/ 80,000. La conclusión es una sola: tal como está planteada, la ley de pensión mínima es no beneficia a los que menos tienen.

Quienes impulsan más retiros comentan que “el colapso” que advertimos las AFP y el BCR al inicio nunca se produjo. Lamentablemente, esto no toma en cuenta la diligencia y coordinación que hubo para evitarlo y, dato no menor, el fuerte rebote de los mercados inmediatamente después de la pandemia. Hoy la situación es otra. Aun así, si se produjera otro retiro, nunca le hemos fallado a ningún afiliado que quiso retirar y no les pensamos fallar. Pero, es importante que quede claro que esta magia no es gratuita. Sin no se diera una intervención activa del BCR, como en el pasado, crece la posibilidad de ver las tasas de los bonos soberanos muy por encima de lo que están hoy, con el consecuente costo para los portafolios, la economía, los bolsillos y el Estado.