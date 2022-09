Al respecto, Marcelo de Angelo, Socio de Risk Advisory Solutions de KPMG en Perú, mencionó que es importante recordar que, en el 2017, solo el 25% de las empresas en Perú declaraban que sus informes estaban ligados a las ODS, mientras que hoy lo hace el 54%.

Si bien la cifra ha aumentado según KPMG, este incremento no es suficiente para llegar a cumplir las metas de Desarrollo Sostenible al 2030, por lo que es necesario que más ‘stakeholders’ se sumen a estos compromisos tanto en el sector público como en el privado.

Otro dato significativo es que al 2017, el 97% de las empresas no respondía sobre si sus compañías incluían una proyección de impactos potenciales usando análisis de escenarios. Este número ha disminuido sustancialmente. Según los resultados del último estudio, 59% aun no responde, pero el 16% incluye una descripción narrativa de los impactos potenciales.

Dato: Cuando se publicó por primera vez la Encuesta de Informes de Sostenibilidad de KPMG en 1993, solo el 12% de las empresas globales publicaban informes de sostenibilidad. Hoy en día, esa cifra alcanza el 80%, que representa a más del 90% de las empresas más grandes del mundo.

Otro de los resultados que se pueden apreciar en el estudio es que el 57% de organizaciones peruanas realiza informes de sostenibilidad de acuerdo con los estándares del Global Reporting Initiative, una organización sin fines de lucro internacional dedicada a introducir reportes de sustentabilidad como práctica estándar en las empresas y organizaciones.

Los principales cinco rubros que forman parte de este grupo de organizaciones que, efectivamente, elaboran memorias ligadas a la sostenibilidad son minería (26%), sector financiero (11%), productores de petróleo y gas (9%), telecomunicaciones móviles (7%) y construcción (7%).

A pesar de que los números han mejorado y más empresas se han sumado a la tendencia de elaborar memorias sostenibles, este incremento no es suficiente para cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Maria Luisa Ángeles, Chief of Planning and Strategy de ESG LATAM de KPMG, asegura que para que esto pueda lograrse, es necesario incrementar la cantidad de ‘stakeholders’ que se sumen a los compromisos y, para ello, es necesario que el sector público y el privado cumplan un papel protagónico.

En la décimo primera edición del “Informes de Sostenibilidad 2020″, de KPMG Research, se puede apreciar el panorama de sostenibilidad de las empresas de mediana y gran capitalización, las cuales van desde US$ 0,5 mil millones o menos, hasta US$ 5 mil millones. En el Perú, la muestra participante es de 100 compañías ubicadas en esos rangos.