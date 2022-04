El Comercio pudo conocer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) propuso aumentar en S/95 la remuneración mínima vital (RMV). De aprobarse, el nuevo sueldo mínimo sería de S/1.025. Según fuentes de este Diario, Betssy Chávez, titular de la cartera, expuso ayer su propuesta en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La ministra habría explicado que en otros países de la región se incrementó la RMV durante la pandemia. Entre marzo del 2020 y enero del 2022, Chile tuvo cuatro aumentos, mientras que Colombia tuvo dos desde enero del 2021.

La RMV en el Perú se elevó por última vez en marzo del 2018, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario dispuso un aumento de S/80 y ascendió a S/930. Antes de ello, en marzo del 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, se incrementó el sueldo mínimo en S/100, llegando a los S/850.

El MTPE tendría un informe técnico que sustenta su decisión. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham, dijo en una entrevista a El Comercio en marzo que este tema no depende del MEF. Esta última cartera no habría participado en el informe presentado por Chávez.

Este Diario buscó la versión de ambos ministerios, pero no obtuvo respuesta.

Reacciones

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, en el Perú no puede subirse la RMV como en otros países por sus altos niveles de informalidad. “Puedes hacer el incremento en países con bajos niveles de informalidad. En el nuestro, tienes que asegurar que no haya divergencia entre la RMV y el salario promedio. No se puede forzar algo que no sucede en el mercado laboral”, afirmó.

Asimismo, indicó que el principal motivo del incremento debería ser la competitividad laboral, pero está viene en descenso. “La producción laboral en el año pasado cayó en un 6%. Desde el 2014 está estancada o tiene un incremento chato. Este año también debería haber una caída”, agregó.

Por otro lado, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, advirtió que la medida propuesta por el MTPE antes de emitir una norma sobre el incremento del sueldo mínimo debió debatirla en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) con representantes de los trabajadores y de las empresas. “Según la Constitución, la RMV debe de debatirse a través de un diálogo social. Aunque en la práctica no se haga esto, debería pasar por el CNT”, explicó.

Además, remarcó que aumentar la RMV en un contexto de recuperación económica como el actual incrementaría la presión en las microempresas y esto podría propiciar la contratación de más trabajadores informales. “Yo puedo ser un microempresario formal, pero con los nuevos costos puede que ya no pueda seguir pagándole a mis trabajadores, por lo que debería contratarlos de manera informal porque no tengo cómo mitigar el impacto”, remarcó.