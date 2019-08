Cien años de Chavín: hallan pinturas murales en el complejo arqueológico

Cien años después, los hallazgos en el complejo de Chavín de Huántar no dejan de sorprender a los investigadores. El equipo que trabaja en la zona, liderado por el arqueólogo estadounidense John Rick, acaba

de encontrar pinturas murales en un grupo de las galerías del complejo. El descubrimiento es muy reciente y supone una gran novedad, pues, como explica el profesor Rick, “no estamos en una zona cuyo clima sea adecuado para la preservación de pintura mural. No esperábamos hallar pinturas. Además, los colores que se han usado, donde destacan diversas tonalidades de rojo, azul y

verde, no son comunes”.

Aunque el estado de conservación no es el mejor, el Programa de

Investigación Arqueológica y Conservación Chavín de Huántar ha

recurrido a expertos en el análisis y preservación en pintura mural para realizar las evaluaciones necesarias. Con el hallazgo de estas paredes pintadas, se abre un nuevo frente de estudio para una de las

culturas más enigmáticas del Perú antiguo. ¿Además de grandes escultores, los chavín también eran pintores?