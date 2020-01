El Frepap vuelve a escena. De acuerdo al flash de América TV-Ipsos Perú, el partido del pescadito tendrá nuevamente representación parlamentaria después de dos décadas de repliegue a gobiernos subnacionales al alcanzar el 7% de los votos válidos a nivel nacional.

La ideología sobre la que se funda el partido –de corte religioso y mesiánico andino– conjuga elementos del cristianismo ortodoxo y del cooperativismo incaico. Y el corazón de su doctrina, aún desconocida por la mayoría de electores, está en el culto a la imagen del fallecido Ezequiel Ataucusi Gamonal. ¿Qué piensan y dónde han estado los israelitas en los últimos años?

–Dos décadas en el retiro–

El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) ha estado dos décadas fuera de la escena política parlamentaria. Tras la muerte de su mesías fundador Ezequiel Ataucusi, en junio del 2000, y la instauración de la valla electoral como requisito para ingresar al Congreso, el Frepap solo obtuvo el gobierno de distritos en el interior del país. Los éxitos electorales quedaron solo en el recuerdo de los años noventa.

Durante esos años, el Frepap, bajo el liderazgo de Ataucusi, logró capitalizar su arrastre político con cinco representantes. El pescadito alcanzó dos asientos a la Asamblea Constituyente de 1992, uno en el Congreso de 1995 y dos en el que se instaló en el 2000, pero duró solo un año. En todos estos casos, el partido se benefició de la ausencia de la valla electoral, que empezó a aplicarse recién en el 2006.

En el 2000, por ejemplo, alcanzó representación con solo el 2,18% de los votos válidos. Esta elección se realizó pocos días antes de la muerte de Ataucusi. Pero al año siguiente, tras la renuncia del expresidente Alberto Fujimori, no pudo repetir el plato: sacó solo 1,66% y no logró curules. En el 2006, cayó todavía más, a 0,79%. En las últimas dos elecciones –2006 y 2011– no participó.

El Frepap se convirtió en un partido subnacional. En las elecciones municipales del 2002, obtuvo dos alcaldías distritales y una provincial en Loreto; en el 2006 repitió las cifras, pero en Apurímac y Huánuco. Ese año, logró colocar a Livanov Valencia al frente de la municipalidad de Challhuahuacho, el distrito vecino del proyecto minero Las Bambas. A Valencia le tocó manejar el hoy extinto fideicomiso social de la mina.

Pero a partir de entonces, el Frepap desapareció incluso del escenario municipal: no participó de las elecciones subnacionales del 2010 ni el 2014. Volvió renovado en el 2018, año en el que obtuvo cuatro distritales y una provincial, en Huánuco, Loreto y Madre de Dios.

“Donde hay un gran número de militantes israelitas es en la selva y la ceja de selva. En la costa, en algunas ciudades como Lima también hay una buena cantidad. Y también en la sierra sur, allí hay muchísimos”, detalla el antropólogo y exministro de Cultura Juan Ossio, quien ha estudiado a los israelitas por más de tres décadas.

Pero pese a que su presencia es fuerte en zonas aisladas, como el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), y aunque las laderas de los cerros en las carreteras de casi todo el país tienen siempre una pinta con el logo del ‘pescadito’, el partido no logró crecer en términos electorales desde la muerte de su líder fundador. Ello hasta la elección de hoy.