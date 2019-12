Tras el cierre del Congreso, el debate sobre la reforma política quedó inconcluso. Representantes de los principales partidos políticos coinciden en la necesidad de retomar esta discusión y manifiestan aquí su posición sobre la bicameralidad, la inmunidad parlamentaria, la reelección y otras propuestas relacionadas al tema.

1. ¿Es prioridad terminar de debatir la reforma política?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

Considero que es una prioridad. Los rostros nuevos de este Congreso vamos a tener la experiencia de lo que se hizo y vamos a mejorarla. Hay que terminar lo que ya se inició y buscar nuevas alternativas [a lo que ya se aprobó].

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

A título personal, creo que debemos hacer el esfuerzo por acordar todo aquello que nos permita llegar ordenados al bicentenario. Las propuestas hechas en el último periodo pueden servir de insumos.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

Estoy convencido que el 60% de la actividad del próximo Congreso va a ser la reforma política. Esa va a ser una de nuestras banderas.

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

Somos conscientes que los ciudadanos desean llegar al bicentenario con todas las reformas realizadas. Sin embargo, hay reformas constitucionales que requieren un proceso de maduración. En este corto periodo deberían llevarse a cabo las urgentes. Queremos hacer bien las 44 propuestas que llevamos. Vemos las elecciones del 2020 y del 2021 como un bloque.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

No tendría ningún problema en mandar al archivo las propuestas de la comisión que presidió Fernando Tuesta. Ese paquete hiperburocratiza la vida política. Sí, hay que hacer una reforma; empezaría de cero.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

Es una de las prioridades y el motivo por el cual se cerró el Congreso anterior: la gente pide que se tome el toro por las astas. Sin embargo, lo veo bien difícil. Algunos temas no podrán verse por el poco tiempo que habrá.

Mónica Saavedra, candidata con el número 1 por Lima de Acción Popular. (Foto: Allen Quintana/ El Comercio)

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

Es absolutamente prioritario y debe ser acabada por este nuevo Parlamento para sentar las bases del bicentenario. Los proyectos pendientes deben ser el insumo.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

Varios de esos proyectos tienen que discutirse ahora porque hay necesidad de democratizar la política.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

Claro que sí. Y revisar los aprobados que fueron hechos a la medida del fujimorismo.

2. ¿Se debe eliminar la prohibición de la reeleción de congresistas?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

Yo no estoy de acuerdo con la reelección, ya fue tema del referéndum y de la decisión del pueblo.

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

Esta no fue una reforma cualquiera. En lo personal estoy en contra del cambio, pero nace de un referéndum. Tiene una tratativa distinta, no se puede tocar por un tiempo.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

No, vamos a dejarlo así por el momento. Hay voces discrepantes, y al ser impopular no queremos azuzar a la población con un tema álgido.

Mauricio Mulder, candidato con el número 1 por Lima del Partido Aprista. (GEC)

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

Este tema aún no está considerado dentro de los ejes que hemos propuesto, pero puede estar en el diálogo. Creo que la decisión se tomó muy rápido y no es muy saludable. Si no les permites seguir a los políticos que se forman en un partido, esa experiencia se pierde.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

En un Congreso como el actual, pequeño, sin el contrapeso de un Senado, dejaría las cosas como están. Si creamos cámaras de senadores y diputados, este tema se tendría que revisar.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

El pueblo aprobó que no se vuelvan a reelegir los congresistas y hay que respetar lo aprobado.

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

La reelección ha sido zanjada por referéndum.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

Sería poco serio que se vuelva a debatir este tema cuando obedeció a una práctica política que tuvieron los partidos de mantener a personas por largo tiempo. No es una prioridad.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

Creo que [la prohibición de reelección de congresistas] le quita derechos al votante. Pero toda vez que hubo un referéndum, esto debe respetarse.

Omar Chehade, candidato con el número 1 por Lima de Alianza para el Progreso.

3. ¿Se debe retornar a la bicameralidad del Parlamento?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

Sí estamos de acuerdo con la bicameralidad porque es necesario que las leyes se revisen mejor, tendríamos mejor representación. Los detalles [sobre las funciones] deberíamos definirlos en el Parlamento.

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

La pregunta para el referéndum fue clara. Y la respuesta fue no. En lo personal estoy de acuerdo con la bicameralidad, es un debate interesante pero se tendrá que analizar el impacto jurídico del referendum del año pasado.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

Para el partido es uno de los proyectos; para mí es un buque insignia. Si algo no ha funcionado en el Perú son los congresos unicamerales. Pero las dos cámaras no deberían ser gemelas. La de diputados tendría iniciativa legislativa, y la de senadores, revisora.

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

No está dentro de nuestra propuestas pero estamos llanos al debate, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido tema de referéndum pero se sostuvo que fue desnaturalizada. Amerita discutirse más y alcanzarla, si no fuera en este periodo, en el 2021.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

Vamos a plantear el retorno a la bicameralidad. Se podría hacer que el Senado se elija a mitad de gobierno para que no calce con las elecciones generales, y tenga una continuidad mayor a los gobiernos.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

Lamentablemente, debido a la estrategia del fujimorismo, la reacción de la ciudadanía fue de rechazo tajante. Personalmente pienso que se debe regresar a la bicameralidad pero solo el Senado debería tener iniciativa legislativa.

Rocío Silva Santisteban, candidata con el número 2 por Lima del Frente Amplio.

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

Creemos que es pertinente porque la unicameralidad no ha cumplido los efectos que se requerían.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

De manera colectiva no tenemos un acuerdo. Antes de debatir sobre las dos cámaras, debemos plantear la paridad y la cuota para comunidades indígenas. Con eso veremos si se necesitan más congresistas u otra cámara.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

De acuerdo. Esto fortalece la institucionalidad.

4. ¿Se debe hacer modificaciones sobre la inmunidad parlamentaria?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

La inmunidad parlamentaria debe ser parcial. Los congresistas necesitan una protección. Podría eliminarse o modificarse, pero debemos evitar el abuso. El encargado de levantarla debe ser el propio Congreso. Por intermedio del reglamento podríamos mejorar el procedimiento.

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

Estamos a favor de que la inmunidad parlamentaria sea acotada a casos relacionados a la actividad parlamentaria y a la libertad de opinión. Pero delitos previos y comunes no deben ser cobijados. Su levantamiento podría estar a cargo del Tribunal Constitucional.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

Todos en el partido estamos de acuerdo con la eliminación de la inmunidad. Algunos quieren que sea total, otros parcial. Hay un solo caso en el que debería existir: para las comisiones de fiscalización, mientras duren sus funciones. El levantamiento debería estar a cargo de la Corte Suprema.

Diethel Columbus, candidato con el número 2 por Lima de Fuerza Popular. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

Eliminaremos la inmunidad como existe hasta ahora. Una forma es que deje de existir totalmente, y otra que permanezca sólo para la comisión de delitos comunes cometidos cuando se es congresista. Debe ser levantada por la Corte Suprema.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

Hay que poner las cosas más claras para evitar que se le saque la vuelta. La ley actual dice que es renunciable y que no cubre delitos anteriores a la elección. El parlamentario puede ser detenido por delitos anteriores y comunes, eso hay que aclararlo. No estoy de acuerdo en que se levante per se, ni que no cubra el derecho de opinión. El levantamiento debe estar en manos del mismo Congreso, pero debe ser rápido, en 24 horas.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

Se propone mantener la inmunidad solo para casos propios de la función parlamentaria (labores de investigación), no para casos delincuenciales. La Corte Suprema debe ser quien la levante, aunque con tantos cuellos blanco es difícil garantizar la neutralidad.

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

La inmunidad parlamentaria no debería existir como ha existido: un mecanismo de impunidad. Solo debe existir como protección en la función, no sobre actos delictivos. La sala o el juez debería proceder al procesamiento de inmediato. Al propio parlamento le corresponde levantarla.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

Eliminar la inmunidad como está actualmente. Debe ser estrictamente para proteger al congresista que sea denunciado por alguna acto de función, no para otros casos. El Poder Judicial debería ser el que la levante.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

Debe ser levantada por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Nunca más por el Congreso.

Carolina Lizárraga, candidata con el número 2 por Lima del Partido Morado. (Facebook del Partido Morado)

5. ¿Mayores sanciones a partidos por recibir financiamiento ilícito?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

El financiamiento ilícito está prohibido, y se tiene que ver que esto se cumpla. Todo tiene que estar bancarizado y se tiene que demostrar de dónde proviene.

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

Si hay una propuesta en ese sentido, no tengo problemas en apoyarla.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

La ley de partidos políticos ha avanzado. Pero debe continuar.

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

Deben debatirse las sanciones como suspensión o cancelación de la organización política, pues las multas y la pérdida de financiamiento público no serían suficientemente disuasivas.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

De acuerdo, si se establecen las normas claras. Si es a candidatos, son ellos quienes tienen que responder. La organización puede ser multada, pero lo que no se puede hacer es que porque unos dirigentes cometieron irregularidades, el partido se afecte.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

Personalmente pienso que se debe evitar cualquier tipo de financiamiento privado y solo un financiamiento público, bien monitoreado y fiscalizado.

Carlos Torres Caro, candidato con el número 1 por Lima de Vamos Perú. (Foto: USI)

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

Debe excluirse de por vida a cualquier partido que reciba financiamiento ilegal, y los lideres deben ser materia de procesamiento.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

Debería otorgarse funciones sancionadoras a ONPE. Debemos reducir la cantidad máxima de aportes a campaña y eliminarse el secreto bancario de las cuentas de los partidos.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

Muerte política a quien actúa corruptamente en el ejercicio de la política, tanto personas y partidos. Pero hay que definir con mucha claridad qué es financimiento prohibido. Ahora todo parece prohibido.

6. ¿Tienen otras propuestas de reforma?

Mónica Saavedra (1) - Acción Popular

Pensamos mejorar la franja electoral en los medios para que todos tengan acceso. Además, dividir Lima en varios distritos electorales para mejor representación. Otro tema sería eliminar la publicidad exterior que hace cara la campaña.

Diethel Columbus (2) - Fuerza Popular

Creo que deberíamos apuntar hacia la elección de congresistas por distritos uninominales, y que cada partido solo pueda postular a un candidato.

Omar Chehade (1) - Alianza para el Progreso

La silla vacía: si destituyes a un congresista, no entra el accesitario. Pierde el mal congresista y la bancada. También el juicio de residencia para que los presidentes no puedan salir por unos meses hasta que demuestren un balance patrimonial. Y el distrito electoral de peruanos en el extranjero.

Grace Baquerizo, candidata con el número 2 por Lima de Juntos por el Perú. (Facebook de Grace Baquerizo)

Carolina Lizárraga (2) - Partido Morado

La reforma íntegra del Reglamento del Congreso. Hacer audiencias públicas a cargo de las comisiones para tratar sobre proyectos en trámite, y no sobre ocurrencias de los congresistas. Eliminar el bono de representación y de instalación que no tienen sentido para los que trabajan en Lima, a menos que alguien tenga que viajar.

Mauricio Mulder (1) - Partido Aprista

Los partidos deben estar conformados por afiliados, no por saltimbanquis. Toda persona que integra un partido debe tener un mínimo de 2 o 3 años de militancia para postular. Además, los partidos tienen que ser menos, deben tener al menos 50 mil militantes.

Rocío Silva Santisteban (2) - Frente Amplio

Proponemos una nueva Constitución y una asamblea constituyente que pueda hacer modificaciones de manera integral y articulada. También el voto indígena para zonas en las que son la gran mayoría silenciosa.

Carlos Torres Caro (1) - Vamos Perú

No pueden postular las personas condenadas por delito doloso, aún si han sido rehabilitadas; las que tengan una acusación formal; deuda morosa con el Estado; ni enjuiciamiento por alimentos.

Grace Baquerizo (2) - Juntos por el Perú

La paridad debe darse en el 2021. También la cuota para las poblaciones indígenas.

Alberto Beingolea (1) - Partido Popular Cristiano

Ir al voto voluntario unido al retorno de educación cívica en colegios y universidades. Internas obligatorias manejadas por la ONPE, no por los partidos.