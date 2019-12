El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó que el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años de prisión, se ha reunido en el penal de Barbadillo con candidatos al Parlamento y dirigentes de su partido. Agregó que él mismo le ha solicitado “sugerencias”.

En una entrevista con El Comercio, el extitular del Congreso consideró que audio, en el que se escucha a Fujimori coordinar con un postulante de Puno, demuestra “la unidad” de su agrupación. “Los que antes se llamaban ‘albertistas’ y ‘keikistas’ ahora son uno solo”, refirió.

— Alberto Fujimori se ha reunido, hasta donde se conoce, con tres candidatos de Fuerza Popular al Congreso (Diethell Columbus, Ricardo Rivera y Crisóstomo Benique). ¿El expresidente dirige la campaña de su partido desde el penal de Barbadillo?

[Risas] Qué gracioso, porque desde el penal no se puede dirigir una campaña. Lo que te demuestra el audio que se ha escuchado ayer [jueves] es lo que hemos dicho y lo que hemos defendido, en el sentid, de que [este proceso] va en serio, que es la unidad del fujimorismo. La dirigencia de Fuerza Popular ha apostado por esa unidad. Y el expresidente Fujimori, que es el líder histórico, y nuestra lideresa [Keiko Fujimori] también lo han manifestado a través de unas cartas que han sido públicas. Entonces, lo que se demuestra es que los que antes se llamaban “albertistas” y “keikistas” ahora son uno solo, “fujimoristas”. Y yo como secretario general he solicitado sugerencias [para candidatos al Congreso] a dirigentes, militantes, bases, ex parlamentarios y con mayor razón he ido [al penal de Barbadillo] a pedirle sugerencias al líder histórico del fujimorismo.

— ¿Usted fue al penal de Barbadillo a hablar con Fujimori sobre la campaña?

He ido a verlo varias veces al expresidente Fujimori, pero no para hablar de la campaña, la campaña recién empieza y la dirijo yo. El tema de las elecciones, no de campaña, estamos hablando de la elección…

— ¿Conversó con Alberto Fujimori sobre los candidatos que iban a integrar la lista de Fuerza Popular? ¿El expresidente le dio sugerencias?

La dirigencia, que preside Keiko Fujimori, y yo como secretario general apostamos por la unidad. Hace unos meses venimos trabajando [en ello], por eso es que yo he estado un poco retirado de algunos temas para mí minúsculos, de pleitos […] Este audio demuestra la unidad del fujimorismo en este proceso electoral. Yo como secretario general le he pedido sugerencias a las bases, a los dirigentes, a los exparlamentarios. Obviamente, le he pedido sugerencias al líder histórico del fujimorismo, que es el presidente Fujimori.

— ¿Una de las sugerencias que el expresidente Fujimori le hizo fue que Martha Chávez lidere la lista de candidatos al Parlamento de su partido en Lima?

No, no, no, esa ha sido una elección interna. Las sugerencias pueden ser una o veinte, pero finalmente hay un proceso interno en el que se decide entre todos. Si yo le pido sugerencias a las bases de un determinado distrito, ¿cómo no le voy a pedir una sugerencia al líder fundador? Me parece bastante estúpido los comentarios que leo en las redes sociales, de gente que habla tontería y media, porque el expresidente Fujimori sugiere un candidato o sugiere 10 o 20 o lo que fueses, porque el fujimorismo ahora es uno solo.

— En el audio difundido anoche se le escucha decir a Fujimori, cuando se dirige a Benique, que lo iba a guiar, qué él iba a ser congresista. ¿El expresidente asesora a los candidatos al Parlamento?

No, pero perdóname, a los candidatos que he sugerido yo también les digo que “serán congresistas”, tú crees que yo invito a alguien y le digo “ven para que hagas la finta”. Yo he sugerido nombres, he motivado a las personas a participar, les he dicho “yo te apoyo”. Me parece ridículo cómo desmenuzan el audio. Eso no tiene nada de malo, no es nada fuera de lo normal.

— Estas reuniones coinciden con el anuncio de Keiko Fujimori, de realizar una pausa en su actividad política. ¿Esto se debe al rol más protagónico que aparentemente tiene el expresidente Fujimori en Fuerza Popular?

No, no, no, no coincide en eso […] Todos quieren conocer al líder histórico, que es para nosotros un mito, es el hombre que derrotó con pantalones al terrorismo, se lo enfrentó como hay que enfrentarlo, con firmeza. ¿Quién no va a querer conocer al expresidente? No es que tiene que ver una cosa con la otra. La presidenta de Fuerza Popular está haciendo una pausa en su acción política, pero ella obviamente es la presidenta del partido.

— Durante esta pausa de Keiko Fujimori, ¿quién asume el liderazgo de Fuerza Popular?

El estatuto es muy claro, hay un presidente del partido, pero también un secretario general y un CEN (Comité Ejecutivo Nacional) y, obviamente, hay toda una organización. Yo he dirigido los procesos de selección [de candidatos al Congreso], no he estado dentro de los que han votado, pero he convocado al congreso nacional. El partido tiene una estructura formal. La presidenta del partido ha dicho que hará una pausa, como corresponde, yo respaldo [esa decisión], porque el gobierno la quiere meter presa nuevamente. Ella está abocada a su defensa y a su familia, los que seguimos en la estructura [del partido] estamos viendo la campaña.

— El expresidente Fujimori afirmó, de manera pública, que se iba a retirar de la política. ¿Estas reuniones no contradicen esa afirmación?

No, no, por qué. Yo imagino que si el expresidente se ánima [a participar activamente en política] a los comunistas les dará pánico, por el arrastre que tiene. Pero no se contradice. El hecho que se retire no quiere decir que no puede dar una opinión política o sugerir. Nosotros siempre le vamos a pedir una opinión, una guía al líder histórico. Ya quisieran los comunistas que [Alberto Fujimori] ni siquiera hablará, que no sugiriera.

— Dentro de estas conversaciones con el expresidente Fujimori, ¿se tocó la situación de Kenji Fujimori?

Este proceso esperamos que siga avanzando, creo que el excongresista Kenji Fujimori, él también ha dicho que ha hecho una pausa un poquito antes [que Keiko Fujimori]. Está bien, todo tiene un proceso, para eso hay un partido político, para eso hay gente leal al fujimorismo, leal a nuestro líder histórico. Lo que queremos es la unidad familiar, y eso lo están viendo ello […] Y un detalle, el señor de Puno, el número cuatro, ha sido designado, es por eso que se habla del número en su caso.

— En una entrevista con El Comercio, Benique refirió que si no hubiese sido por Moisés Mamani, él no era candidato. ¿Moisés Mamani sigue teniendo influencia en Fuerza Popular?

Los candidatos han sido definidos por las bases, los militantes, por voluntad propia se han presentado varios, por amigos del fujimorismo se han presentado candidatos, las bases son quienes han presentado más candidatos. Ósea, los militantes, las bases, pero hay dirigentes que también, hay miembros de la dirigencia a nivel nacional que también hemos presentado sugerencias, también exparlamentarios. Lo importante aquí es que hemos renovado toda la candidatura por Puno. Entonces, si el señor Mamani ha propuesto a uno, bacán. Nadie está prohibido de sugerir un nombre, lo importante es que cumpla con los requisitos, porque hemos tenido alguna mala experiencia [en el 2016].

— La ministra de Justicia y DD.HH., Ana Revilla, afirmó que ninguna persona que esté recluida en un penal debe participar en la conformación de una lista de candidatos…

[A la ministra Revilla] Le falta estudiar un poco de derecho. Segundo, sugerir un nombre o proponer a alguien, eso no es hacer la lista de un partido, pero no me extraña viniendo de quienes viene, el gobierno que persigue políticamente a Keiko Fujimori y que le ha quitado el indulto al expresidente Fujimori. Lo que está diciendo [la ministra] es una aberración jurídica.

— "Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar...Ya no doy más". Esto escribió Fujimori antes de retornar al penal de Barbadillo, pero meses después se le ve coordinando con candidatos. ¿Se entiende que su salud está mejor?

Los que odian al fujimorismo quieren que como el expresidente Fujimori está mal, lo tengan un una camilla y con oxígeno hasta que se muera. No, a los fujimoristas, y que pena por los odiadores, nos alegra escucharlo reír, gracias al Canal 2 que nos ha puesto el audio. Pero eso no quiere decir que está sano. Yo cuando lo he ido a visitar, lo que veo es una persona mayor deteriorada. El hecho de que el señor Fujimori se ría, a nosotros nos da satisfacción, la emoción de escucharlo reír a ellos [a los opositores] les debe arder el alma. Sin embargo, ello no quiere decir que ya se ha sanado y que ya no tiene cáncer. En cualquier momento puede entrar en un cuadro que lo ponga en una situación grave.

— ¿Puede contar cuáles fueron las sugerencias que Alberto Fujimori le dio a Fuerza Popular?

No, no tengo por qué estar comentando las sugerencias. [Lo que puedo decir] es que la unidad del fujimorismo va en serio.

— ¿No cree que este audio de Fujimori con un candidato les pueda afectar de cara a las elecciones de enero?

¿Por qué crees? Al contrario, yo creo que la familia fujimoristas, si alguno pensaba que la unidad no era en serio, ahora va a tener claro que la unidad es bastante en serio y que en esa unidad, quienes estamos en la dirigencia del partido hemos sabido mantenerla de manera cautelosa y, ahora, que se ha hecho pública, no tengan duda de que vamos a defender con todo al fujimorismo y la unidad de nuestros líderes, tanto el líder histórico como de nuestra presidenta [Keiko Fujimori]. Creo que esto nos hace mucho más fuertes, vamos a un proceso electoral, en el cual el gobierno se mure de miedo al ver nuestra intención de voto […] Fuerza Popular compite contra el gobierno de Vizcarra, él es el principal opositor, él quiere bajarle la llanta al partido.