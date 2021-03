Conforme a los criterios de Saber más

A lo largo de la campaña, el candidato de Renovación Popular a la Presidencia, Rafael López Aliaga, ha afirmado, en diferentes oportunidades, que él seleccionó a los postulantes de su partido al Congreso. Incluso, ha referido que cuando dio positivo al COVID-19 entrevistó, desde su cama, a los aspirantes a padres de la patria.

“Me he demorado más de cinco meses en seleccionarlos uno por uno, vía zoom. Inclusive en mi cama, estando con el COVID-19 he estado entrevistado a gente durante muchas horas”, refirió.

Sin embargo, una de sus candidatas al Parlamento ha declarado que no conoce al empresario y que este “jamás” le hizo una videollamada para conocer sus “ideales”.

“A mí el señor López Aliaga jamás me hizo una llamada Zoom para conocerme, para preguntarme, saber cuáles son mis ideales en mi región”, manifestó Shirley Revollar Cáceres, candidata de Renovación Popular al Congreso en Madre de Dios, en comunicación con América Noticias.

Revollar Cáceres- según informó el referido noticiero- fue sentenciada en julio de 2018 por el delito de difamación en agravio de Gonzalo Girón Román, ex director general de Desarrollo de Capacidades y Evaluación de la Oficina Nacional de Gobierno (Onagi). A la postulante se le impuso 64 jornadas de prestación de servicios comunitarios y el pago de 120 días multa.

También el pago de S/20 mil a favor de Girón Román como concepto de reparación civil.

Revollar postuló al Parlamento en el 2016 con Peruanos por el Kambio en Madre de Dios, pero solo obtuvo 192 votos preferenciales. En noviembre de ese año denunció que Girón Román, quien fue coordinador de la campaña pepekausa en la referida región, le solicitó S/30 mil para incluirla en la lista.

La ahora candidata no cumplió con la orden judicial dictada en su contra, porque en noviembre del 2018 viajó a Argentina.

El 5 de diciembre de 2019, Revollar solicitó al Comité Nacional para los Refugiados (Conare) recibir la calidad de refugiada, porque, según aduce, ella es una perseguida política.

“Yo no me encuentro en el país, estoy en calidad de refugiada, de protegida por el gobierno brasilero por la persecución política que sufro hasta la fecha por el gobierno de PPK y de [Martín] Vizcarra”, manifestó.

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios dictó, en diciembre último, una orden de captura en contra de Revollar.

No consignó sentencia ante el JNE

Revollar no consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la sentencia por difamación que pesa sobre ella.

“Me mandaron los documentos en PDF y yo los imprimí, los firmó, puse mi huella digital, los escaneé y los mandé, firmé una declaración jurada autorizando mi participación en la contienda electoral […] Yo quería renunciar para no tener ningún problema legal con el jurado de forma futura, pero ellos [Renovación Popular] se opusieron a que yo renuncié, me dijeron que, si renunciaba, se caída la lista”, expresó.

La postulante refirió que Miguel Alí Beltrán, candidato N°1 de Renovación Popular en Madre de Dios, le dijo que no era necesario que aclaré al JNE información sobre su sentencia.

“No es necesario que envíes ese documento. En estos momentos ya admitieron la lista. Las cosas se presentan en su oportunidad […] Espero que todo camine sin novedad, espero que el jurado no moleste”, la escribió, en un chat de WhatsApp que Revollar entregó a América Noticias.

El Comercio intentó comunicarse con Beltrán, pero este no respondió a nuestros mensajes.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, explicó a El Comercio que Revollar no puede ser retirada ni excluida del proceso electoral, porque los plazos para ello ya pasaron. Pero indicó que el procurador del JNE puede plantear en contra de ella una denuncia por el presunto delito contra la fe pública.

“No se puede retirar a nadie porque el plazo ya pasó. Lo que corresponde es que el procurador del JNE haga una denuncia inmediata por delito contra la fe pública, mentir en la hoja de vida es un delito. Si la candidata gana o no, de ambas maneras se va a llevar su denuncia penal en la mochila. Ya hemos tenido casos en el pasado de congresistas que perdieron su cargo por mentir en sus hojas de vida”, subrayó.

Yorry Warthon, candidato al Congreso y jefe nacional de campaña de Renovación Popular, dijo a este Diario que su partido ha creado un grupo interno que está investigando quiénes son los postulantes que no han cumplido con realizar “las declaraciones correspondientes” en función a las normas del JNE. “Más allá de eso, respecto a candidaturas específicas, no me puedo pronunciar”, acotó.