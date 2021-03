Conforme a los criterios de Saber más

“Nooo, ¿de qué es esto? Ah, sí, del señor. ¿Por Áncash? Cerro, me dijeron a mí”. Desde su puesto de menú en un paradero de buses y combis en Collique, Comas, así respondió Liseth Karina Fabián Matos, candidata por la región Pasco de Renovación Popular, partido que lidera Rafael López Aliaga.

La aspirante al Parlamento vive en el asentamiento humano (A.H.) La Disciplina, pero la encontramos en la carpa donde vende menú a los transportistas que se detienen a almorzar cerca del paradero. Según su hoja de vida en el JNE, no registra experiencia laboral, ni ingresos o bienes y es natural de Huánuco. “Me van a hacer famosa”, le dijo a la joven que la acompañaba antes de respondernos que no daría más información sobre quién la llevó al partido del candidato presidencial. “Estoy ocupada”, aseguró cuando le consultamos sobre sus propuestas para Pasco y prendió el fuego de la cocina con la que trabaja. Un cliente llegó para hacerle un pedido.

El Comercio encontró a siete candidatas más que, como Liseth Fabián viven en Lima y postulan por Amazonas, Pasco, Áncash, Huancavelica, Tumbes y Cusco. Las ocho aspirantes al Parlamento residen en zonas alejadas de la capital y no en las regiones que dicen representar en su inscripción para postular al Congreso. Además, a pesar de estar inscritas ante el JNE, ni sus propias familias conocían que estaban en campaña.

Según confirmó este Diario con visitas, entrevistas y documentación recogida en otras fuentes oficiales, algunas se dedican a la venta en Gamarra o al cuidado de su hogar o, como la postulante de Pasco, a la venta de comida. Tres de ellas se inscribieron el 15 de setiembre y cinco el 29 de setiembre del 2020, un día antes de que cerraran las inscripciones. La Unidad de Datos de El Comercio informó que el 71% de los afiliados del partido de Rafael López Aliaga se inscribió entre el 1 y 29 de setiembre. El 1% lo hizo el último día.

Las primas

Fabián Matos nunca quiso responder a El Comercio cómo llegó a Renovación Popular y solo insistió –después de habernos negado en un principio su candidatura– que es de Huánuco, pero “conoce” Pasco y que por eso postula. Tampoco quiso detallar sus propuestas para una región que se ubica entre el grupo de las que registran niveles más altos de pobreza en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Sin embargo, otra de las candidatas que viven en Lima y postulan por otra región sin que su propio entorno lo sepa sí reveló cómo llegó a la organización política de López Aliaga. Se trata de Érika Joanna Chinchay Amaya, quien –oficialmente– busca un escaño para representar a la región Amazonas.

El Comercio llegó hasta la asociación Los Jazmines de Santa Clara, donde se ubica la vivienda de Chinchay. Sus vecinas –su suegra y su cuñada– indicaron que desconocían que esté postulando al Parlamento. “¿De Amazonas? Ella es del Callao, se dedica a su casa, a sus tres hijos”, dijeron. En su hoja de vida, no registra ingresos ni bienes ni experiencia laboral. Antes de pensar que estaban usando su nombre, sus familiares decidieron llamarla. “¿Candidata de qué?”, les respondió por el altavoz. “¡Ah!, ya, pero eso es por mi prima. La estamos apoyando en eso pues”, aseguró.

Tras esta visita, la candidata –ya advertida– respondió vía telefónica y aseguró que conoce la región nororiental porque tiene familia viviendo ahí. “No necesito hacer tanta publicidad, creo que manteniéndome al margen es donde estoy mejor”, respondió. Su forma de hacer campaña –dijo– es “discretamente” y su principal propuesta es “ver el tema del COVID” y “la necesidad económica”. Confirmó, además, que su prima es Ketty Chinchay Viton. El Comercio también pudo verificarlo en el Reniec.

La prima, Ketty Chinchay Viton, es una joven de 27 años que es candidata al Parlamento con Renovación Popular por la región Lima. Va con el número 34. Pero ella no solo tiene relación con la candidata de Amazonas, sino también con una de las dos postulantes de la región Huancavelica. Se trata de Yedi Mendieta Soto, quien vive en Villa El Salvador y trabaja vendiendo ropa en la galería Santa Lucía en Gamarra.

Ambas son primas y viven juntas –en el Reniec figuran como vecinas–, según la versión de la madre de la aspirante al Parlamento, quien desconocía que su hija esté buscando un escaño por la región del centro del país. “¿Huancavelica? Ah, no sé, ah. No sabía. Somos de Huánuco”, respondió sorprendida desde su casa en el A.H. Héroes del Cenepa, a la altura de la antigua Panamericana Sur. Aseguró que ninguna de las dos jóvenes se encontraba cuando intentamos buscar también el descargo de Chinchay Viton.

Renovación Popular solo tiene dos candidatas por Huancavelica debido a que los otros dos fueron excluidos por las autoridades electorales. Una es Yedi Mendieta Soto y la otra es Virginia Katherin Rivera Cuba, quien según su hoja de vida ante el JNE es comerciante en Gamarra. De acuerdo con el reporte de Sunat, se dedica a la venta de productos textiles y de calzados en su negocio llamado Kate Store. En el domicilio de Ate que registra oficialmente, un familiar indicó que no vive ahí desde hace cuatro años. “Trabaja en Gamarra, pero no sé más. Su mamá es de Huancavelica”, dijo. La candidata es natural de Lima.

Más casos

La lista de Áncash también tiene a dos personas que postulan por esta región, pero viven en Lima. Una de ellas es Diane Karin Samamé Chinchay, quien es natural de Chiclayo, no registra experiencia laboral, ni ingresos o bienes y es prima de Kethy Chinchay Viton y a su vez prima de Érika Joanna Chinchay Amaya, según verificó este Diario en el Reniec. Tras una intensa búsqueda en la zona donde registró su domicilio, en el pueblo joven Año Nuevo, en Comas, los vecinos aseguraron que no conocían a la candidata con el número 6 de Renovación Popular.

La otra candidata de esta región es María Yaqueli Mondragón Guevara, nacida en Cajamarca. El Comercio la buscó en el domicilio que registró en su hoja de vida, en una casona del Centro de Lima. Al lado funciona una galería, donde se ubica el estudio Mondragón y Muñante Abogados Consultores. “Desconozco, rara vez la veo, seguro será”, respondió una mujer que atendía y nos abordó cuando llegamos.

Este Diario verificó que ese estudio jurídico es del abogado Alejandro Muñante Barrios, quien postula al Congreso por Renovación Popular en Lima, con el número 11. Su pareja –según sus redes sociales– es la abogada Mirta Aide Mondragón Guevara, hermana de la candidata por Áncash quien vive en Lima y no registra experiencia laboral, ni ingresos ni bienes. En sus redes sociales, solo comparte sobre la candidatura de su cuñado.

A estos seis casos se suman el de las hermanas Nelly y Yully Barrientos Bernabé, candidatas al Congreso por Tumbes y Cusco, respectivamente. Ambas viven en una casa de una planta en Huandoy, en Los Olivos. El Comercio las buscó con insistencia, pero no nos atendieron. Sus vecinos reconocieron que ahí vivían, pero aseguraron que se enteraron por las noticias de que eran candidatas.

América Noticias reveló el viernes que las hermanas Barrientos Bernabé son familiares de Aracelli Castillo Neyra, la candidata de Pasco por Renovación Popular quien aseguró que no conocía esa región y a quien el partido pidió su renuncia hace unos días.

Consultado por este Diario, el abogado y experto en temas electorales José Tello señaló que si bien no hubiera sido motivo de exclusión porque no es ilegal que no vivan en Lima, es “una falta de respeto a los electores de la jurisdicción” de donde están postulando. “Vemos una máxima demostración de una informalidad en política que no debería darse. Ojalá que se corrija eso en las urnas. A estas alturas nadie puede salir. Además, no es causal de exclusión ni de nada. Es responsabilidad del partido y de la persona también. No se puede prestar a postular. Eso es muy serio como para llegar a este tipo de situación de informalidad”, manifestó.

El abogado penalista Rafael Chanjan sostuvo que, si bien no hay un delito, el hecho sería cuestionable desde un punto de vista ético. “En el ámbito ético puede haber sanciones al partido desde el JNE y sanciones administrativas que pueden poner al partido”, dijo.

Sin respuesta desde el partido

En los grupos de Facebook de cada región del partido de Rafael López Aliaga tampoco hay mención a ninguna de las candidatas.

Este Diario buscó la versión del partido a través del coordinador de prensa de Renovación Popular, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

