“He sido invitado para intermediar el paro de transportistas y darle solución”. Ese anuncio realizado por Hernando de Soto la noche del miércoles pareciera englobar la problemática actual por los bloqueos que llevan cuatro días en distintas vías del país y reunir la participación de todos los gremios de manifestantes. Sin embargo, la convocatoria se tiñe de un color electoral, puesto que fue realizada por la Federación de Autos Colectivos del Perú, que actualmente no participa de las protestas, es parte del denominado “Pacto Social” del candidato presidencial de Avanza País y, además, respalda al economista para las elecciones del 11 de abril.

Producto de la convocatoria, De Soto suspendió su gira por el norte del país y retornó a Lima desde Trujillo para reunirse la tarde de este jueves con dirigentes de la citada federación y –según estos y personas del entorno del candidato– de otras asociaciones de transportistas de carga pesada. Dicho encuentro pro mediación continuaba mientras el Poder Ejecutivo anunciaba en conferencia de prensa que la policía iba a empezar a realizar intervenciones en las vías bloqueadas y que –al no llegar a acuerdos, aunque el diálogo está abierto– aplicará “de manera unilateral” las propuestas alcanzadas a los representantes de los manifestantes.

Hernando de Soto fue quien anunció que le han pedido ser mediador en el paro de transportistas. (Captura: Hernando de Soto / Twitter)

¿Con quiénes ‘intermedia’ Hernando de Soto? La Federación de Autos Colectivos del Perú solo paralizó sus actividades el martes 16 de marzo, mientras que la protesta de transportistas de carga y pasajeros lleva cuatro días. En diciembre promovió un paro para los días 9 y 10 buscando que el pleno del Congreso apruebe por insistencia el proyecto de ley que legalizaba el transporte interprovincial de taxis colectivos, lo que finalmente ocurrió con votación mayoritaria. El Gobierno se ha opuesto a la medida y tramita ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad.

Wincler Delgado, vocero de la federación y consejero en el Gobierno Regional de Cajamarca, explicó a El Comercio que respaldan las demandas de los transportistas de carga y pasajeros, aunque precisa que su principal pedido es que se reglamente la ley que los formaliza. “Y que se desista de la demanda de inconstitucionalidad, porque eso afectaría nuestra economía […] No estamos en el paro en este momento. Nosotros vamos a intensificar nuestro paro si no se da la solución”, advierte.

¿Quiénes entonces promueven la actual manifestación? Principalmente se trata del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), la Unión Nacional de Transportistas (UNT) y el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT).

Consultados por este Diario, Ivan Valencia, vicepresidente del GNTC, y Martín Ojeda, director del CNTT, comentaron que Hernando de Soto no los ha convocado.

“El paro no es de los colectiveros. Los gremios que están realizando el paro a nivel nacional es el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores y la Unión Nacional de Transportistas. Se ha sumado la confederación de transporte terrestre del Perú”, manifestó Valencia. Y aunque dijo que no descartaría participar de un llamado “si el señor tiene conocimiento de lo que está pasando”, cuestionó: “Me he quedado sorprendido, que el señor ha invitado a los que están haciendo el paro. Pero el paro lo están haciendo la GNTC y UNT. Yo no entiendo cómo el señor Hernando de Soto, con el debido respeto, no se puede informar de lo que está pasando en la realidad nacional”.

Ojeda consideró que la intervención del candidato presidencial “desnaturaliza toda situación y deja entrever que es una oportunidad para un postulante y no es un interés técnico para nosotros. Que busque su luz por otro lado”. En ese sentido, refirió que su gremio rechaza cualquier acercamiento político que no tenga que ver con las autoridades vigentes, pues su posición es técnica: “Ni los camioneros ni los buseros nos metemos en temas políticos. No aceptamos oportunistas”.

El gremio de transportistas que hizo el pedido de mediación a Hernando de Soto es afín a su campaña, porque es parte del llamado "Pacto Social".

El nexo previo

¿Pero fue inopinado el pedido de los colectiveros? Mario Mejía Medrano, presidente de la federación, comentó a El Comercio que la iniciativa para la intermediación de De Soto vino de Jorge Paredes Terry, parte del equipo de campaña de Avanza País y coordinador nacional del llamado “Pacto Social” que dicho partido anunció en octubre agrupando a distintos gremios de micro y pequeños empresarios.

Mejía indicó que Avanza País apuesta por la formalización y que De Soto está identificado con esa problemática. “Fue de parte de este grupo el interés de brindar el apoyo a la problemática. Principalmente salió la disponibilidad de este partido político”, acotó.

En la misma línea, Delgado recordó que el contacto con De Soto se dio hace unos tres meses a raíz de su interés en la formalización laboral. “La Federación del Auto Colectivo M1 M2 forma parte del Pacto Social con Hernando de Soto […] Jorge Paredes es el que está promoviendo este pacto social que nos parece interesante. Y nosotros estamos decididos a apoyar al 100% la candidatura de Hernando de Soto”, reconoció.

A su juicio, ese respaldo electoral no politiza las demandas, puesto que estas vienen de años. Por su parte, Paredes Terry aseveró que el “Pacto Social” es reivindicativo y abierto, no un “ente político”.

Parte de la reunión en la casa de Hernando de Soto. (Foto: Difusión / El Comercio)

Entonces, ¿en qué mediará Hernando de Soto si dirigentes de transportistas que encabezan las protestas no participaron de su convocatoria y la referida federación no es parte del paro actual? Paredes respondió que si bien los colectiveros paralizaron sus actividades solo el 16 de marzo, están planificando nuevas medidas: “¿Para qué vamos a desperdiciar la oportunidad de hablar con ellos?”. A su turno, Delgado señaló que se busca que el candidato sea mediador entre el Gobierno y los gremios que participan de la protesta porque “nos afecta a todos”.

Tanto Paredes, como Delgado, señalaron que Hernando de Soto ya tiene experiencia participando como mediador en un paro de transportistas ocurrido años atrás. Se refieren a que, el 15 de enero de 1990, la Municipalidad de Lima que entonces encabezaba Ricardo Belmont suscribió un documento denominado “Transporte: un año de paz para Lima. Un pacto responsable” con un grupo de transportistas para asegurar un año sin paralizaciones. Entre los que respaldaron el convenio estuvieron Hernán Chang, secretario general de la Federación de Choferes del Perú; David Quintana, de la Comisión Integral de Transporte Urbano de Lima y Callao; y Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), en representación de la Comisión Cívica. Por entonces, también había una campaña presidencial y el hoy aspirante a Palacio de Gobierno respaldaba a Mario Vargas Llosa y el Fredemo.

Presentará propuesta

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Hernando de Soto prefirió no revelar los nombres de las personas con las que se ha reunido para, según dijo, llegar a un consenso. “Pero mañana estarán todos identificados y están todas las partes que están hoy día en el paro”, sostuvo, pese a que dirigentes consultados por este Diario señalaron no haber recibido invitación para participar del diálogo con el candidato presidencial.

El economista adelantó que la tarde de este viernes presentará un escrito a la prensa con propuestas para que se levante “inmediatamente” el paro, las cuales dijo esperar sean consideradas por el Gobierno.

Tampoco quiso adelantar parte del contenido del documento. “Si hago ese adelanto, estaría sobrepasando mi mandato de mediador, que es asegurarme que todo el mundo suscriba el consenso que creo acabamos de lograr”, expresó.

Para en analista político José Carlos Requena, el hecho de que el gremio que solicitó a De Soto ser mediador esté ligado al entorno de campaña de Avanza País “mostraría la figura como algo ficticio, como un aparente afán de ganar réditos” del paro.

“Pareciera un uso electoral de esta situación”, comentó. Recordó, empero, que el candidato sí tiene como actividad frecuente acercarse a sectores sociales organizados con demandas, aunque no se conocen mayores hechos concretos producto de dichos acercamientos.

Hernando de Soto sobre reunión con sector de transportistas

