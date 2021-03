Conforme a los criterios de Saber más

César Acuña ha sido congresista, alcalde de Trujillo en dos oportunidades y gobernador regional en La Libertad. Ahora postula a la Presidencia de la República. El candidato de Alianza para el Progreso (APP) considera, a pesar de que las encuestas lo ubican en la décima posición de las preferencias, que la elección aún no está cerrada. “Tener cinco puntos de diferencia con el segundo no es nada”, afirmó.

— ¿No atenta contra la libertad de expresión su demanda ante Indecopi en contra del periodista Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”? ¿No tiene como fin retirar la publicación de circulación?

No estoy en contra de la libertad de expresión, siempre la he defendido y la voy a defender. Ahora lo que mis abogados están haciendo es defender un derecho de propiedad, la frase “plata como cancha” está registrada desde el 2020 y su vigencia termina en el 2030. Si el señor periodista quería utilizar ese nombre [para su libro] tenía que haberme pedido permiso, al igual que la editorial. A pesar de que nosotros antes de que publiquen ya le habíamos enviado una carta notarial diciéndoles que se abstenga de usar la frase, no lo hicieron. Y como no lo hicieron, mis abogados han pedido que expliquen por qué han utilizado ese nombre, sabiendo que eso es propiedad privada.

— La editorial Penguin Random House ha referido que “la frase ‘plata como cancha’ no está inscrita como una marca en la clase correspondiente a publicaciones. ¿Retirará la denuncia?

Mira, primero que eso que dice la editorial lo tienen que explicar en Indecopi. Si ellos me hubieran pedido utilizar el nombre, yo no hubiera tenido duda, nunca lo hicieron, nunca me dijeron “señor Acuña por si acaso esta frase está en Indecopi, ¿la podemos utilizar?”. Lo primero que tienen que haber hecho es ir a Indecopi y averiguar si estaba o no registrada.

— Pero la frase no está registrada en lo que concierne a publicaciones. Pareciera que a usted no le gustó el contenido del libro y por eso interpone la denuncia…

Yo no me opongo a que publiquen, el libro ya está hecho, yo no le puedo prohibir a ningún periodista, a ninguna persona que publique su libro, jamás podría yo oponerme a que alguien escriba su libro…

— A APP, su partido, se le carga parte de la responsabilidad de la crisis de noviembre último. ¿Incorporar a Juan Sheput, exministro del efímero gobierno de Merino, no puede jugarle en contra?

Juan Sheput es un buen profesional, es un político que se ha sumado a la campaña, porque, según él, la mejor opción para gobernar el país es César Acuña. Espero que con toda la experiencia que tiene, con todo el bagaje político que tiene nos ayude a conseguir el objetivo.

— ¿No cree que la presencia de Sheput asocia a APP aún más con la crisis de noviembre?

Si hoy evaluamos la situación del señor Vizcarra, los 105 congresistas que votaron por la vacancia tuvieron razón. La fiscalía ha encontrado suficientes argumentos para acusarlo [solicitar su prisión preventiva]. En mi opinión personal, fue bien vacado, no deberíamos haber tenido un presidente coimero. El país está cansado de los presidentes corruptos, por eso definitivamente en esta elección es fundamental que los peruanos no se vuelvan a equivocar.

— Hay un cambio de posición de parte suya. En noviembre, hasta pidió perdón por el rol de APP en la crisis…

A la luz de los hechos, jamás nos imaginamos que el señor Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua había recibido una coima de S/2 millones…

— En los últimos años, APP incorporó a excongresistas relacionados al Partido Nacionalista, a Perú Posible y Peruanos por el Kambio. ¿No puede ser visto como una agrupación de reciclaje político?

Yo tengo un concepto, el mejor partido político del Perú se va a construir en base a la suma de liderazgos. Bienvenidos los líderes de diferentes partidos, porque cuando nos reunimos en un solo partido estamos pensando en el país. Tiene que acabarse que tengamos 20 líderes, que tengan una visión de país diferente. Por ello, el partido a nivel distrital, provincial y regional está invitando a los mejores.

— En noviembre, en una entrevista a este Diario, reconoció que se equivocaron al llevar a los hoy encarcelados Edwin Donayre y Benicio Ríos al Congreso. Agregó que “eso no va a pasar” en el 2021. Pero, tuvieron a una candidata, la señora Yeny Quispe, que en febrero fue sentenciada a seis años de cárcel por transportar casi 12 de kilos de cocaína. ¿Qué pasó?

En una palabra, nos ocultó la información, nos mintió. Si nosotros hubiéramos sabido que esta señora tenía antecedentes, jamás la hubiéramos inscrito. Jamás podríamos haber inscrito a una persona con esos antecedentes, por ello es que nosotros la retiramos automáticamente [después de conocer la denuncia].

— Admite, entonces, que fallaron los filtros y el control de parte de APP…

Tengo que reconocerlo, es lo honesto reconocer errores […] Nuestra preocupación era que [los candidatos] no tuvieran antecedentes, porque esto le hace mucho al partido y no solo a este, sino también lo relacionan a César Acuña. Todo lo que pase con los candidatos lo relacionan a César Acuña. Jamás podría aceptar un candidato con antecedentes, le hace daño a la política.

— La Unidad de Investigación de El Comercio ha revelado que Luis Picón, quien encabeza de la lista de candidatos de APP al Congreso en Huánuco, tiene 14 investigaciones vigentes en el Ministerio Público. Todas las pesquisas son por corrupción, menos una, que es por lavado de activos provenientes del narcotráfico...

La fiscalía acusa a un montón de peruanos, la primera instancia es la fiscalía que acusa y luego se va al Poder Judicial. Tengo entendido que el candidato de Huánuco ni tiene una denuncia ante el Poder Judicial, todas están a nivel de la fiscalía.

— En su momento, Donayre y Ríos también enfrentaron investigaciones de la fiscalía. ¿No es mejor prevenir?

Claro, pero mira, personalmente te voy a decir la verdad, yo no he estado involucrado en la selección de los 170 candidatos [al Congreso y Parlamento Andino], eso sí, no es que me quiera lavar las manos, pero es que había una comisión especial, ellos han evaluado que el señor Picón a pesar de tener estos antecedentes, sí podía postular.

— Entonces, en APP sí conocían de las investigaciones a Picón…

Por eso digo, si lo han inscrito es posible que como tenía denuncia a nivel de la fiscalía y no en el Poder Judicial, no está prohibido, [por eso] lo han inscrito.

— Legalmente no se puede retirar a Picón de las elecciones, ¿pero usted le quita su respaldo?

Yo le quito todo el apoyo a los corruptos, no vamos a blindar a nadie, esta es la gran oportunidad que tenemos todos de limpiar la política nacional.

— ¿Le está quitando el respaldo al señor Picón?

Claro, sí él tiene antecedentes penales, yo no puedo confiar en gente que está denunciada por actos de corrupción .

— Según el simulacro de El Comercio-Ipsos, usted se encuentra en el décimo lugar con 3,3% de los votos válidos. ¿Cómo piensa remontar esta situación a menos de cuatro semanas para las elecciones?

Para mí, la encuesta está en la calle. Y segundo, esta es una elección inédita. En el 2016, a 25 días [de la votación] el que encabezaba las encuestas tenía más del 30%, el segundo, 24% y el tercero, 18%. Ahora realmente, si aplicamos el margen de error, el primero no pasa de un dígito, no pasa. Y entre los que están segundos, la diferencia es de tres o cuatro puntos.

— Yonhy Lescano tiene 15% de intención de voto y en el simulacro llega hasta 21%...

Pero esta elección es inédita, cualquiera de los ocho o diez [de adelante] puede pasar a la segunda vuelta. Por el trabajo que venimos haciendo, caminando las calles, estoy convencido de que voy a pasar. Somos el partido con mayor estructura y el que mejor ha venido su símbolo. En el 2018, cinco millones de peruanos marcaron la “A”. Y hoy la gente no está pensando en quién votar, sino en cómo comer mañana y en cómo no contagiarse [de COVID-19]. Tengo fue, tener cinco puntos de diferencia con el segundo no es nada. El punto de quiebre será el debate, ahí van a conocer a los 18 candidatos.

El país tiene 25 días para conocer quiénes son los candidatos de ultra izquierda y quiénes de ultra derecha. Yo soy un candidato de centro, que promueve la inversión, que genera 10 mil puestos de trabajo y que sabe pagar sus impuestos, yo pago entre S/7 millones y S/8 millones mensuales.

(Foto: Lino Chipana | El Comercio)

— Si usted resulta elegido, ¿qué hará en los primeros 100 días de su administración? ¿Cómo piensa contener la pandemia?

Primero se atenderá la pandemia, eso significa tener lo más rápido las vacunas. Y un mensaje, la mejor vacuna cueste lo que cueste. Luego de que tengamos las vacunas, entre agosto y diciembre vamos a poner a todo el aparato del Estado a funcionar para que nos ayude a vacunar hasta el 31 de diciembre. Si vacunamos a los peruanos que tienen que vacunarse, estos 25 millones ya no estarán encerrados, saldrán a las calles a trabajar. La mejor forma de reactivar la economía es vacunando a los peruanos. Así salen a la calle, tienen trabajo, ganan su dinero, compran y se reactiva la economía.

Lo segundo es reactivar la economía. Y ahí viene mi experiencia de congresista, de alcalde en dos oportunidades, de gobernador regional y de empresario más o menos exitoso. En los primeros 15 días voy a llamar a los ministros y les preguntaré cuánta plata tiene [cada sector] y les voy a ordenar que inviertan todo lo que tienen. El mensaje es simple: no quiero plata guardada, sino plata invertida. Así vamos a generar miles de puestos de trabajo.

— ¿Cuál es la diferencia entre la “mano dura” que propone Keiko Fujimori y la “mano firme” que usted propone?

Nosotros como gobierno vamos a dar todo el apoyo a la Policía Nacional, vamos a revalorar a la institución y la vamos a potenciar. Le vamos a dar las condiciones para que la policía pueda vencer a la delincuencia, vamos a mejorar las comisarías que realmente son una vergüenza hoy, no tienen ni computadoras. Vamos a capacitar y dar herramientas a los policías.

— APP también plantea un licenciamiento único para las universidades. ¿No es un retroceso a la reforma universitaria?

Mi gobierno va a apoyar a la Sunedu, yo soy defensor de la calidad universitaria, por eso es que las [universidades] César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma ya están licenciadas. No es que yo estoy en contra de la Sunedu porque necesito que me licencien, no, ya estamos licenciados. Y no solamente pienso en el licenciamiento, sino en la acreditación de las universidades. Sunedu solo da la licencia por tener condiciones básicas, una universidad de calidad no solamente es condiciones básicas, una universidad de calidad es cuando acredita a sus escuelas profesionales, a sus facultades, tenemos que llegar a acreditar a las universidades y potenciar el SINEACE [Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa].

— Diferentes candidatos se han pronunciado a favor de una nueva Constitución. ¿Cuál es su postura sobre este tema?

Nosotros vamos a apoyar algunas reformas de la Constitución, ahora la reforma que se quiere hacer va a depender del nuevo Congreso que juré el 28 de julio.

— ¿No está de acuerdo con una asamblea constituyente?

Estoy de acuerdo con una reforma, y una reforma en lo político, la mejor reforma política es que nosotros instituyamos el senado, tiene que haber un senado para que no pasé lo que está pasando ahora, que un gran porcentaje de las leyes [del Congreso] son observadas por el Ejecutivo. Y eso es porque no hay una instancia revisora, que es el senado. Pero el retorno es con una condición, no se va a incrementar el presupuesto del Parlamento. Nuestra propuesta es de 90 diputados y 40 senadores con el mismo presupuesto.

— Muchos de esos proyectos observados fueron aprobados con el respaldo de APP. ¿Cómo evalúa a su bancada? ¿Se siente representado por esta?

Mira, casualmente porque no queremos que el Ejecutivo observe leyes que aprueban los diputados, tiene que haber un senado. Ahora, este Congreso que está terminando lo que ha hecho es simplemente legislar en base a las necesidades de la población. Y si hacemos una estadística, la mayoría de las leyes que se han aprobado pensando en la población, [han recibido el respaldo] de más de 100 votos.

— ¿Cómo financia su campaña?

Todo lo que estoy invirtiendo en mi campaña es producto de 40 años de trabajo. Nadie me está financiando la campaña, por lo tanto, no estoy empeñado con nadie, no estoy comprometido con nadie y puedo tomar las decisiones que creo convenientes pensando en el país, porque no le tengo que pagar favores a nadie.

— ¿También les dona a sus candidatos al Parlamento?

No, a las justas tengo para lo mío.

— En el simulacro de El Comercio-Ipsos, APP obtiene el 4,4% de votos válidos para el Congreso. ¿Han evaluado un escenario donde no pasan la valla?

Nosotros vamos a ser la primera o la segunda fuerza…

— Pero APP está en 4,4% en el simulacro, aún debajo de la valla...

Es lo que dice la encuesta, recuerda que las bancadas se consiguen no por cantidad de votos, sino por cantidad de congresistas por regiones, nosotros estamos pensando que en Cajamarca vamos a tener dos congresistas, igual en Piura, uno en Lambayeque y cuatro en La Libertad. Estamos proyectando tener una bancada de 30 congresistas, vamos a ser la segunda o la tercera bancada del Congreso.

— Si no resulta elegido, ¿volvería a postular en el 2026 o le dará la posta a otra figura de su partido?

Mira si no […] no, yo estoy convencido de que voy a ganar, cuando deje de ser presidente me voy a dedicar a lo que me encanta, que es la educación, regresaré a esa pasión, a esa pasión de haber servido y ayudado a los jóvenes. Primero dejó de ser presidente y luego veo quién es el presidente [después].

