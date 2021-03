Conforme a los criterios de Saber más

A cuatro semanas de las elecciones generales, la última encuesta de El Comercio-Ipsos muestra que Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular a la Presidencia, se ha consolidado en el primer lugar de las preferencias con 15%. Detrás de él, la disputa por el segundo lugar aún está abierta entre George Forsyth, de Victoria Nacional (10%); Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (8%); Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (7%); y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (6%).

De acuerdo al mismo estudio de opinión, Lescano les gana a todos sus adversarios, en una segunda vuelta, incluso a Forsyth, con quien hace un mes tenía un empate técnico en un eventual balotaje entre ambos [Ver infografía].

(Infografía: El Comercio)

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari consideró que la fortaleza del acciopopulista pasa por ser “un político conocido”, luego de haber estado 19 años en el Parlamento. “Es una figura mediática, y eso le sirve para la recordación. Y también tiene en Acción Popular una marca que la ciudadanía reconoce. Muchos se preguntan cómo un partido que estuvo involucrado en la crisis política de noviembre pasado puede tener tanta aceptación”, agregó en comunicación con este Diario.

Rodríguez Olivari refirió que el impacto de las marchas contra el efímero gobierno de Manuel Merino quizás no tuvo tanto impacto en el sur, donde Lescano hoy tiene su principal bastión (28% de intención de voto). No obstante, subrayó que aún no se puede decir que el acciopopulista es uno de los fijos en la segunda vuelta.

El politólogo José Luis Incio indicó que se deben tomar con “pinzas” estas primeras cifras sobre eventuales escenarios de una segunda vuelta, porque en el 2016, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no era favorito en el balotaje frente a Keiko Fujimori y le terminó ganando por un escaso margen.

Añadió que la segunda vuelta es prácticamente una nueva elección, donde seguro habrá alianzas y donde se le prestará más atención a los dos postulantes que queden. “Es ahí cuando no solo se refleja con mayor claridad las fortalezas de los candidatos, sino también sus errores”, apuntó.

Incio remarcó que la ventaja de Lescano frente a los cuatro candidatos que le siguen, si supera la primera vuelta, no necesariamente se debe a su fortaleza, sino a la animadversión de un sector de los electores frente a sus oponentes. “Por ejemplo, Lescano le gana a López Aliaga, porque es muy probable que sume todos los votos del centro progresista o del centro izquierda, que dicen ‘no, ni de locos voto por López Aliaga’”.

(Infografía: El Comercio)

Lescano versus Forsyth, la contienda más peleada

El excongresista acciopopulista superaría, de acuerdo a las últimas cifras de El Comercio-Ipsos, a López Aliaga, Fujimori y Mendoza por amplio margen y a Forsyth solo por seis puntos porcentuales. El exalcalde de La Victoria, según explicó Incio, no tiene “una madera tan pesada” como la de los otros postulantes.

“Y una fortaleza de Lescano es que puede ser percibido como el mal menor frente a López Aliaga, Fujimori y Mendoza, al tener una posición ambigua sobre algunos temas”, manifestó.

Rodríguez Olivari señaló que si el balotaje se da entre el exparlamentario y el exalcalde victoriano, este último puede apelar a los sectores A y B que hoy favorecen a Hernando de Soto (Avanza País). Y Lescano posicionarse con mayor fuerza en el sur.

“En una segunda vuelta será importante la evolución que puedan tener, como Ollanta Humala en el 2011 cuando firma la hoja de ruta”, expresó.

Otro detalle de la encuesta de El Comercio-Ipsos es que Fujimori Higuchi, si llega al balotaje, pierde con todos sus adversarios.

“Ella está bastante deslegitimada frente al Caso Lava Jato y por el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular, que fue obstruccionista. Tiene los porcentajes más bajos frente a los otros contendores, el momento de Keiko Fujimori ya pasó, fue en el 2016 y de aquí todo será para bajo, dudo que en estas elecciones tenga un desempeño considerable”, opinó Rodríguez Olivari.

Una posición similar tuvo Incio, en el sentido, de que la lideresa de Fuerza Popular “quemó su capital político” en el actual quinquenio. “Yo creo que la población sigue sintiendo que ella es responsable de toda esta crisis que comenzó en el 2016 hacia adelante. Ella más que Acción Popular está asumiendo los pasivos de las sucesivas crisis. Y otra cosa que ha erosionado el voto duro fujimorista fue su actitud frente a Kenji Fujimori y frente al indulto a su padre [Alberto Fujimori]”, señaló.

Un choque de extremos

El empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular), de pasar a segunda vuelta, solo superaría a Fujimori Higuchi, un escenario que, a juicio de Incio es muy poco probable que suceda.

El politólogo sostuvo que el discurso polarizador de López Aliaga no le funcionará si supera la primera vuelta. “El voto al cual él se ha acercado y que les ha quitado a otros candidatos de derecha es un voto ultra conservador, es un voto que se distancia del resto. No creo que él y Keiko Fujimori lleguen juntos a segunda vuelta, es un escenario improbable. Un riesgo que veo que vamos a tener una bancada ultra conservador en el próximo Parlamento, esa es mi preocupación mayor”, advirtió.

(Infografía: El Comercio)

Mendoza solamente supera a López Aliaga y a Fujimori Higuchi, es decir a propuestas totalmente opuestas a la suya.

Rodríguez Olivari estimó que a la candidata presidencial de Juntos por el Perú le convendría una segunda vuelta con un candidato de derecha. “Para muchos, Lescano está en el centro, aunque se le pueda definir como un populista de izquierda, pero conservador en temas sociales”, complementó.

Incio precisó que el nivel de indecisión aún sigue siendo “muy alto” (27% entre blanco y no precisa), por lo que las próximas tres semanas serán decisivas.

“Aquí el tema es que los candidatos sepan identificar contra quién tienen que pelear, quién o quiénes son los que le están restando votos. Pero los candidatos se están metiendo con todo el mundo. Por ejemplo, Mendoza está gastando tiempo en criticar a López Aliaga, no tiene mucho sentido, el electorado de Renovación Popular no va a votar por ella. Tienen que refinar sus estrategias sobre todo los que están estancados”, acotó.