Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Rafael López Aliaga, una de las sorpresas de esta elección, defiende la política conservadora que propone Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional). El candidato presidencial, por ejemplo, considera al enfoque de género “una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”.

— Usted ha dicho que, si el JNE decide, en última instancia, ratificar su exclusión de las elecciones “arderá Troya”. ¿A qué se refiere con eso?

Estoy recibiendo miles de llamadas, miles [de mensajes] de WhatsApp y miles de tuits, de una indignación popular que ve un falso argumento. Me quieren excluir de la campaña a 30 días de las elecciones, es un caso que ya la CNN y todas las cadenas internacionales me están llamando para que declare. No quiero declarar ahora porque le haría un gran daño al Perú, porque se verá a nivel internacional que aquí hay una dictadura similar a la de Montesinos o peor, donde un solo poder caviar tiene el control de absolutamente todo, del Poder Judicial, de la fiscalía, de la Presidencia, de las encuestas y de los periódicos. Si se configura esto, que el mismo jurado sin argumento legal, sino por un tema político, me excluye, la reacción no va a ser mía. Si hacen una barrabasada legal, evidentemente la reacción voy a tener que encabezarla yo con todas sus letras.

De buena leche, declaré, en un contexto en el cual no era candidato a las elecciones, que sí hacía donaciones, que era una práctica mía de hace más de 40 años, donar la mitad de mis ingresos […] Esa declaración fue 10 días antes de que yo sea inscrito como candidato. Lo que extrapola el Jurado Electoral Especial es que como dije eso, ellos dicen, “se supone que el señor continúa donando”, no pueden en base a una suposición, que es falsa, excluirme del proceso [electoral]. No hay pruebas ni indicios, nada.

Entrevista a Rafael López Aliaga: “Toda la doctrina de género, evidentemente va a ser exterminada”

— Si usted resulta elegido, ¿qué hará en los primeros 100 días de su administración?

[…] La primera medida será la expulsión de Odebrecht, la incautación de Odebrecht y la prisión para Odebrecht y de toda su gente de porquería y también de sus socios peruanos, como el señor José Graña Miró Quesada, Obrainsa, todas las personas naturales y jurídicas que han participado en el peor robo de la historia del Perú, son US$80.000 millones robados, a la gente más pobre del país, a la cual se le ha robado sus colegios, sus hospitales y sus carreteras. Tú no puedes tener a tu enemigo en la cama, en la casa, hay que sacar a esta porquería de gente, desconocer el acuerdo de Vela Barba y del otro fiscal, la primera medida es matar al enemigo.

La segunda medida es lanzar de inmediato la ley de voluntariado juvenil en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Estado peruano el tema de hambre cero no funciona. He recorrido el país, y hay 10 millones de peruanos que están en abandono total. Voy a convocar a los jóvenes de todo el Perú, que son millones, de las universidades, de los institutos, y de quinto de media para ir de dos a dos visitando [los comedores populares, las ollas comunes y a las madres en abandono]. Y no solo se trata de ir los sábados a dejar una caja de comida, sino de hermanarse. Y así nos ahorramos costos, porque todo el sistema de distribución de alimentos nos cuesta un dineral y al final, no contribuye nada.

— Usted se ha pronunciado a favor de dejar sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht. ¿Esto no perjudica la lucha contra la corrupción? ¿No es una intromisión al sistema de justicia?

Es que vamos a pedir por medios legales declarar anticonstitucional este “acuerdo”, porque es un tema lesivo. Esto lo ganamos en cualquier corte internacional, por último. Este acuerdo sigue siendo secreto, en el Congreso vamos a hacer una comisión investigadora para que sea público, [vamos a] llamar al señor Vela y al otro fiscal, Pérez me parece, y que nos expliquen este acuerdo que han firmado por cuenta suya, mía y de todos los peruanos. Este acuerdo, en mi opinión, es lesivo, no pueden robarnos US$80.000 millones y pagarnos US$200 millones como indemnización en 15 años. Esto no lo aguanta ningún tribunal honesto, esto lo ganamos de todas maneras.

— Si el acuerdo se cae, también las colaboraciones y varios de los procesos. ¿Dónde queda la lucha anticorrupción?

Me va a disculpar, pero eso es lo que usted piensa, el Perú no piensa eso. ¿Qué persona está presa? ¿José Graña Miró Quesada, quien es accionista de su medio, de El Comercio, está preso? ¿El señor Barata está preso? ¿Alguien está preso? Están todos libres en sus casas, es una tomadura de pelo.

— Luis Castañeda Lossio está bajo arresto domiciliario. Usted es un severo crítico de todos los expresidentes implicados en el Caso Lava Jato, pero, al mismo tiempo, dice que pone las “manos al fuego” por el exalcalde de Lima, quien también es investigado por sus presuntos nexos con las firmas brasileñas. ¿No es un error este apoyo a ciegas?

Un momentito, el señor Castañeda Lossio está muriendo, es un caso distinto al del señor José Graña Miró Quesada, quien es su jefe, pues señor.

— No es mi jefe, no respondo al señor Graña…

Inmediatamente que toco su nombre, usted salta al techo.

— No, yo solamente he hecho una pregunta…

No, veo su reacción, le tocó el nombre e inmediatamente usted equipara a un señor moribundo con el caso de José Graña Miró Quesada, quien está en su casa.

— Le estoy preguntando por la situación de Castañeda Lossio.

Sobre el señor Castañeda Lossio, si se demuestra que es un delincuente, mire, se va a la cárcel. Pero ya no van a poder, el señor está pésimo, está en una situación terminal, que no es el caso de Barata, de Graña ni de los gerentes de Obrainsa. Nadie está en la cárcel, esto es una tomadura de pelo. Aquí hay una corrupción absoluta, nos han robado y no hay ninguno preso.

— Su respaldo a ciegas a Castañeda Lossio, ¿no puede ser un error en el largo plazo?

No, no es a ciegas, si al señor Castañeda le demuestran que es un delincuente, con una sentencia, bueno tendrá que ir a la cárcel, pero es una persona que está enferma, postrada y que está en una situación terminal, es una locura. Un caso muy distinto a su jefe, el señor Graña, que es el accionista principal de El Comercio, claramente usted lo defiende.

Nota de redacción: No es cierto que José Graña Miró Quesada sea el accionista principal. El porcentaje de participación de José Graña en el capital social de Empresa Editora El Comercio S.A. es 2,02%. Y no participa en ninguna decisión del directorio.

— No, yo no estoy defendiendo a nadie. Le reitero que el señor Graña no es mi jefe, él no dirige El Comercio. Yo soy un periodista más, usted fue socio político del señor Castañeda. En el 2011, contribuyó a su campaña con más de S/192.000…

En la época en la que Solidaridad Nacional era un partido respetable, claro que lo he hecho y con mucho gusto, porque he hecho más que nadie, he dedicado cuatro años de mi vida privada al servicio de Lima, para ver la mayor obra de la historia del Perú, lo que son los hospitales solidarios, las escaleras solidarias, los muros de contención, las lozas deportivas, los clubes de recreación popular, la mayor obra en la historia del Perú se ha hecho en la gestión en la que yo estuve.

— Si estaba tan orgulloso de las obras de Solidaridad Nacional y de Castañeda, ¿por qué tuvo que cambiar la imagen de su partido? Le cambió el nombre y los colores…

Y la filosofía y la ideología también. Hubo un momento posterior a la gestión exitosísima [en Lima] entre el 2005 y 2010. Entró un personaje al cual yo me opuse, Pepe Luna entró y yo me retiré del partido. Yo dije, “este señor no me gusta” y el tiempo me dio la razón. Pepe Luna puso a alcaldes sicarios, que eran como cinco o seis, eso destrozó al partido. Y luego el señor Luna en coordinación con el señor Bustamante se reúnen con los brasileños y reciben dinero de ellos. Felizmente, yo no he estado ahí. ¿Cuándo entro yo en acción? Cuando las bases me llaman y me dicen que el señor Castañeda está yendo a la cárcel. ¿Quién se hacía cargo del partido? Bueno, yo asumí, pero con dos condiciones: este partido tenía que ser refundado como social cristiano y con otro nombre y con otra gente […] Se ha consolidado un partido totalmente nuevo, no hay un solidario antiguo, toda persona corrupta me he encargado de sacar resoluciones de expulsión, hemos expulsado a más de 3.000 personas. El partido había sido invadido por gente indecente…

En las elecciones al Congreso del 2020, López Aliaga calificó a Rosa Bartra (der.) como "la mejor congresista de la historia de la República”. (Foto: Manuel Melgar | Archivo GEC)

— El Perú es un Estado laico. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

Mire, caballero, en el mundo hay doctrina política, el Estado laico hay que respetarlo completamente. Pero la doctrina política, si usted investiga un poquito, hay muchas tendencias, una es la social cristiana, que tiene como principio básico la opción preferente por lo más pobres. En el Perú tenemos a 10 millones en extrema pobreza por la culpa del señor Vizcarra y del señor Sagasti. La gente está padeciendo de hambre, de falta de vacunas, que ha sido una política genocida de parte del señor Vizcarra y que ahora continúa este lagarto morado Sagasti. Él es la continuación de Vizcarra, con el odio a las clases.

— ¿Cuál es su definición de un caviar?

[El] caviar es la peor desgracia para el Perú. En mi opinión, es un ser inútil, es un parásito que infecta al Estado, un caviar nunca va a trabajar de manera privada. Un caviar entra al Estado, gana sus S/15.000, usando los impuestos que usted y yo pagamos. El caviar se dedica a hacer lo que tiene en su cerebrito, que es destrozar a las iglesias, la odian, a las Fuerzas Armadas, y al sector privado, como lo están haciendo. Usando la pandemia están logrando que quiebre la columna vertebral [de la economía de país], la gallina de los huevos de oro del Perú: el mundo independiente. El 90% del empleo peruano lo genera el mundo informal, lo están reventando. Eso es lo que busca un caviar: entrar y mamar de la teta del Estado, reventar todo, luego se reproduce y muere y luego entra otro caviar.

— ¿Qué sucedió con su socio Lorenzo de Souza? ¿Cómo acabó liderando el asalto a las oficinas de Peruval, en San Isidro?

A ver, quiero corregir una palabra que usted tiene, asalto es una difamación de su parte. Yo recuperé con la fiscalía, con una resolución judicial y con la fuerza policial, propiedades robadas. La jueza Rachitoff, una jueza de Ate Vitarte emitió en una noche más de 300 cautelares, por eso es que te digo que el Poder Judicial está podrido, cautelares en mi contra, despojándome de una propiedad. En el proceso demostramos que la señora había recibido dinero de abogados corruptos. La OCMA intervino su computadora, y las 300 cautelares habían sido hechas por un estudio de abogados externo, porque era ilegal y la destituyeron en un día. Usted dice que he invadido, no, yo he recuperado mi propiedad. No ha sido un asalto.

— ¿Se arrepiente de haber derrumbado la Casa Marsano? ¿Derrumbaría otras casonas de Lima?

Nuevamente, usted en vez de pensar en los grandes problemas nacionales, va por la anécdota. El arquitecto [Miguel] Cruchaga, que es uno de los principales del Perú, sino el mejor, dijo que la casona Marsano no tenía mayor valor histórico. No era un monumento nacional, no tenía ningún tema de patrimonio nacional. Si yo compro una casa, a mí me parecía huachafa, es una propiedad mía, no tengo por qué responder a lo que usted le guste. Y antes el pedido de miles de micro empresarios que estaban al frente en la Galería Inca, ellos querían un centro comercial popular, entonces hicimos un plan para un centro comercial popular turístico, que ha funcionado muy bien. Y al lado, había un grupo de muchachos tecnológicos, que no tenía crédito o que tenía un crédito alto, el banco les cobraba el 40% de interés. Me dijeron “vamos a hacer una galería tecnológica”, es la mejor de Sudamérica, se llama Compu Palace. A mí me parecieron dos proyectos muy buenos.

— ¿Derrumbaría otras casonas de Lima?

Esa es otra injerencia difamatoria de parte suya, no es mi práctica derrumbar casonas ni patrimonio cultural […] Yo no he derrumbado ningún monumento nacional, ningún monumento histórico, era una casa, en mi opinión, huachafa. Usted hace referencia a que yo hago demolición de monumentos, esa es la difamación N°2, estoy anotando sus difamaciones, sus preguntas llevan una carga difamatoria.

— No lo estoy difamando, solo estoy haciendo preguntas.

Pero hay preguntas y preguntas pues, usted me hace preguntas con carga de mentiras.

— No he dicho monumentos, sino casonas…

Estoy grabando también…

— En las elecciones al Congreso del 2020, en su lista fue como candidato Juan José Muñico Gonzales, conocido como ‘Jota Maelo’, y autoproclamado como jefe de La Resistencia. Esta persona ha sido condenada a un año de cárcel suspendida por difamación. ¿Aún tiene relación con este grupo?

En absoluto, esa es otra frase, sabe qué, me da pena que un tiempo tan valioso no se destine…

— Es un hecho, usted llevó como candidato al señor Maelo. ¿Tiene relación o no con La Resistencia?

La respuesta es no, enfáticamente no. Me da pena que usted se dedique a temas que son falsos y no se dedique a las preguntas del plan de gobierno, se pierde en la anécdota.

— Usted presenta a Renovación Popular como partido que defiende a la familia, pero en sus listas al Congreso lleva a dos postulantes que tienen sentencias por violencia familia: Walter Sánchez Chavesta y Alberto Rodríguez Ordóñez. ¿Cuál es la situación de estas personas?

Excluidas pues, ya no están en la campaña electoral ni tampoco en el partido […] Falló el filtro del jurado, el jurado nos da un software, donde salen todos los antecedentes penales. Aquí no figura este tema. Entonces, esto ha salido después, al momento de que nos hemos enterado han sido excluidos del proceso.

— Usted lleva a la pastora Milagros Aguayo en su lista al Congreso. Ella tiene relación con el movimiento “Con mis hijos no te metas”. ¿En un eventual gobierno suyo, se dejará sin efecto el enfoque de género en la educación?

Mire, toda la doctrina de género, que viola los derechos de la niñez, evidentemente va a ser exterminada y lo digo con todas sus letras. Ese enfoque de género es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños.

López Aliaga defendió a Neldy Mendoza (izq.), integrante de su plancha presidencial, luego de que se hicieran públicas sus polémicas expresiones sobre la violencia contra la mujer. (Foto: Joel Alonzo | GEC)

— La enfermera Neldy Mendoza, quien integra su plancha presidencial, ha dado una serie de declaraciones polémicas sobre la mujer. Ha dicho que la virginidad y la pureza “es el estilo de vida más efectivo” para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. ¿Usted avala esta postura? ¿Durante su gobierno el Estado dejará de brindar anticonceptivos de manera gratuita?

Todo lo que es defensa de la vida, es política de Estado nuestra. Todos los temas de decisión sobre la vida de los seres humanos, sobre todo las píldoras abortivas como la del día siguiente, en eso vamos a hacer que la familia decida. En el partido, en general, tenemos clarísimo, que el Estado no tiene por qué meterse en lo que es la decisión de una familia de enseñarle a su hijo en casa sobre los métodos que desee. A mí mi padre me explicó muy bien a la educación sexual a los siete años. Rápidamente, cómo vienen los niños al mundo, cómo se usa un preservativo, me explicó todo. Tenemos que hacer escuela de padres y que sean ellos los responsables de enseñarle sexualidad a sus hijos. Que el Estado se meta con ideologías y que esté violando el derecho a las familias de educar a sus hijos, eso no, sobre mi cadáver se lo digo.

— Mendoza también da a entender que la violencia contra la mujer es culpa de esta…

Bueno, eso no creo que haya dicho…

— Textualmente dijo lo siguiente: “Muchos indicadores sociales que nos hablan de la violencia de hasta de muerte de la mujer tienen una historia detrás, donde probablemente nosotras no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas y quizás hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona y no lo mejor”. ¿No es dar a entender que la culpa es de la mujer violentada?

No, eso está fuera de contexto, como es la práctica de un periodismo amarillo. Mire, la señora, la doctora Mendoza, porque es doctora en estos temas, ella ha dado una conferencia de más de una hora en esta cita que menciona. La señora Mendoza tiene una casa de acogida justamente para las señoras que han sido maltratadas y golpeadas, ella hace lo que no hace el Ministerio de la Mujer, que no ha hecho ninguna casa de acogida decente […] A Neldy Mendoza mírala por sus actos, es una de las pocas que ha hecho hogares de acogida, que será una política de Estado nuestra.

— Usted también ha referido que la Sunedu ya cumplió su rol. ¿Esto significa que, en un eventual gobierno suyo, la cerrará?

Esa es una mentira del Grupo El Comercio, que la repiten como loros. En general todo su grupo es monopólico, que tiene más del 80% de la opinión del país, lo cual es ilegal. He dicho que la Sunedu ha hecho una gran labor, pero creo que debemos pasar a nivel de certificación internacional, a través de la Sunedu. Hay muchas universidades que la Sunedu ha certificado, pero que, en mi opinión, deberían tener un estándar superior. Yo soy profesor de la UNI, tenemos una certificación internacional, que nos pone en el top de las universidades del mundo, lo que se hace en la UNI quisiera hacerlo en todas las universidades peruanas, para saber qué universidad está estafando y cuál realmente me está dando educación.

Nota de redacción: No es cierto que El Comercio tenga el 80% de los medios. El mercado está cada vez más abierto. Los medios digitales están muy abiertos en cantidad de propuestas de comunicación, cada uno de los medios nuestros tiene independencia editorial para decir lo que tenga que decir. Por ejemplo, en circulación [venta de ejemplares], se tiene aproximadamente el 65%.

— ¿Por quién votó en la segunda vuelta de 2011 y de 2016?

Mire, yo creo que viciado, porque nunca me han satisfecho. En el 2011 estuvo Castañeda…en segunda vuelta siempre me ponen a escoger entre lo malo y lo pésimo. En esa disyuntiva, siempre voto en blanco o viciado.

— ¿Aportó económicamente a alguna de las campañas de Keiko Fujimori?

No pues, si yo tengo un partido, otra pregunta difamatoria. Podría preguntar a usted, ¿si ha asesinado a alguien en su vida?

— Esa pregunta no se equipará con la del aporte, candidato…

¿Cómo se le ocurre que voy a aportar a un partido que no es el mío? Yo milito en un partido, sería una falta total de ética, usted tiene los registros, usted que me está investigación. El Comercio está investigando la casa Marsano, han llamado al señor Sousa, inclusive para preguntarle. El señor Sousa preocupado, tengo una buena relación [con él], y se lo digo, su grupo, El Comercio está haciendo un reportaje sobre la casa Marsano. Entones, es ridícula su pregunta, si yo soy militante de un partido, no puedo ser tan desleal con mi partido de aportarle plata a otro partido, sea el de Keiko o el que sea. Son preguntas bien raras las que usted tiene. Es la agenda de El Comercio, están preocupados, saben que están preocupados porque el 28 de julio se les acaba la mermelada.

Nota de redacción: El porcentaje de inversión del Estado en el 2020 sobre ingresos totales de El Comercio fue de 3,2%. Los datos tienen sustento en estados financieros auditados y pueden ser validados a través del Portal de Transparencia del Estado Peruano.

— No, nosotros no dependemos de la publicidad estatal…

El 28 de julio se les acaba, señor. El Grupo El Comercio dice que está en perdida, el año pasado ha perdido S/80 millones, ya el Grupo El Comercio nadie lo compra.

— Candidato, yo solamente le estoy haciendo un par de preguntas. Usted, me parece, las está tomando mal, no es muy democrática esa actitud.

Pero las preguntas que usted me hace, ya van tres que tienen carga […] Puede preguntar si soy un sicario también.

— Uno de los ejes de la campaña de Fujimori Higuchi es el discurso de la “mano dura” y “demodura”. ¿Usted qué propone? ¿Su oferta sería de “mano durísima?

No me compare con nadie, yo soy Rafael López Aliaga, 60 años de edad, con 45 años de trabajo, he venido de cero, a mí nadie me ha regalado nada. Mis estudios me los he pagado yo, con mi trabajo. He llegado a ser gerente del City Bank, he creado un grupo, de inversión, he creado más de 100.000 puestos de trabajo. A mí no me han pagado los estudios en Estados Unidos, yo he estudiado en una universidad nacional en el Perú.

A mí no me pongan en comparación con una persona que no se sabe cómo ha estudiado, como la señora Keiko. Quisiera saber cómo puedes pagar US$500.000 por hijo en Estados Unidos, de dónde sale esa plata. Me comparas con una persona que no tiene ni punto, mi experiencia profesional, académica y mundial es muy distinta.

— Le he preguntado sobre su propuesta…

De mano [dura], no, lo que yo voy a hacer es quitarle los miedos al Perú. Si el Perú está amenazado por venezolanos que, bajo leyes migratorias peruanas que nadie cumple, tendrían que ser deportados, si a usted le quita la paz un venezolano, un haitiano o cualquier persona que esté entrando al Perú de manera ilegal o, inclusive, de manera legal, a la primera que un extranjero viole la paz de un peruano tiene que ser deportado. El 28 de julio lo vamos a hacer, tenemos que limpiar el país. [Y vamos a plantear] la cadena perpetua para los corruptos, para los presidentes, incluyéndome, si yo caigo en corrupción me voy al CEPA de por vida. Cualquier presidente desde el lagarto Vizcarra hasta Fujimori y Montesinos, cadena perpetua, para lo que es corrupción.

— ¿Y ese mismo trato recibirá el señor Castañeda si llega a ser hallado culpable?

Lo mismo, la ley es para todos. Al señor Castañeda tendrán que probarle que la plata que usted alega, no se quedó con el señor Luna o con el señor Bustamante. En mi opinión, conociendo a Lucho Castañeda, esa plata nunca la vio. ¿Cometió un error? Sí, pero delito no es. Era una donación de campaña electoral en su momento.

— Usted ha cuestionado el “oligopolio” de los bancos, pero PeruRail, que es de su propiedad, tiene casi un monopolio en el servicio de trenes turísticos en el sur del país. ¿Cuánto le debe su negocio al proceso privatizador ejecutado durante el gobierno de Alberto Fujimori?

Mire, caballero, otra imputación difamatoria, como es la costumbre de El Comercio. Mire, primera mentira de su pregunta, no es que no haya competencia, hay una empresa que se llama Inca Rail, que tiene el 40% del mercado, y que no da el servicio que es subsidiado por PeruRail de ocho vagones, para que la gente vaya sentada de manera digna pagando de S/8 a S/12 para ir de Cusco a Machu Picchu. Y esto es mucho menos de lo que pagas por un taxi en Cusco, donde te cobran S/10 o S/15 […] Y eso que usted me alega de que tengo un beneficio por [el gobierno] de Fujimori, ni hablar, armé un consorcio internacional, que compitió con otros seis consorcios, hemos ganado porque le damos la mayor retribución al Estado, más del 43% de facturación de las ventas van al Estado peruano. Los compromisos de inversión superan más de US$2.000 millones, lo que hemos cumplido.

— ¿Está a favor o en contra del aborto terapéutico?

El aborto terapéutico es una decisión médica, yo no soy médico. Ya cargará en la conciencia del doctor si él está usando el aborto terapéutico bien o mal, si usando el mecanismo de aborto terapéutico está matando gente que no debe morir, ahí sí estoy en contra. Pero si el aborto terapéutico es una decisión de vida, técnica y médica, donde se dice “o se muere la madre o el niño”, si tienen esa certeza, el médico tiene esa obligación moral de escoger.

— “La eutanasia, yo les digo algo, si una persona se quiere matar es libre, si se quiere matar búsquese un edificio y se tira […] Si quiere matarse se corta las venas, pone una buena música, pone agua caliente y se queda muerto”. Así se refirió usted al fallo que le otorga a Ana Estrada la libertad de una muerte digna. ¿No cree que se excedió? ¿Qué le faltó un poco de empatía?

Mire, señor, nuevamente, yo he hablado de la eutanasia media hora y usted me pone una frase fuera de contexto, yo he dicho lo siguiente, que el Estado peruano no puede ser cómplice de asesinato, he dicho que a la señora Ana Estrada la quiero mucho, rezo por ella. Me preocupa la situación de que tiene, la señora Ana Estrada el día de hoy [jueves] ha dicho que no piensa recurrir al mecanismo de la eutanasia. A la señora la pone el Grupo El Comercio y otros medios que dominan la prensa nacional hasta ahora, en base a recibir subsidio del Estado, mensualmente S/18 millones de soles, estando quebrados técnicamente, ustedes arman toda una campaña de eutanasia en el Perú, en base a esta señora que se presta a este tema. Pero desconocen la realidad del Perú, 10 millones de peruanos no tienen qué comer, no tienen salud ni educación, ahí se callan la boca. El Comercio nunca habla de las tablets de Vizcarra, nunca habla de las vacunas, de la falta de seguridad ciudadana.

Nota de redacción: Es absolutamente falso que El Comercio reciba subsidios por parte del Estado. En los informes económicos y financieros del diario, que son auditados, está toda la información.

También es falso que este Diario no haya publicado artículos en los temas que el señor López Aliaga refiere. Aquí una pequeña muestra.

— Sr. López Aliaga creo que no está leyendo todos los informes de El Comercio, en todos esos temas sí hemos publicado reportajes. Para continuar con la entrevista. Usted dijo que su polémica opinión sobre el fallo del Caso Ana Estrada fue sacada de contexto por la prensa, pero está grabado en video sus textuales. Deja la impresión de que le cuesta reconocer sus errores…

No hay errores, señor. El tema es que, si una persona va a poner como una cortina de humo un caso muy particular, único, en el Perú es un caso único, de una persona que se quiera, que quiera que el Estado la mate, está obligando a un médico peruano a que la asesine y abre la puerta de la eutanasia en el Perú para que haya muchísimos casos.

— El fallo subraya que no es vinculante…

Sabe qué, yo no me chupo el dedo, no soy inocente. Si usted quiere cree eso, créalo. Yo no lo creo, esta es la agenda mundial caviar, que ya me la conozco de memoria: tienen un caso emblemático, la señora se presta a esto, ahora decir que ya no hará la eutanasia, que va a seguir viva, gana titulares, quieren distraernos del problema principal, que es la corrupción, la falta de alimentos para la gente pobre, la falta de vacunas. No tenemos vacunas, tenemos un amarre tremendo con los chinos. Los chinos que nos dan la peor vacuna y al precio más cara, el precio ni lo sabemos. El Comercio no pregunta el precio a la señora Mazzetti. Estamos pagando la vacuna más cara, esa no es la agenda de El Comercio, no es titular de El Comercio.

— Creo que usted no lee El Comercio, nosotros hemos sacado en portada el rostro de todos los que se vacunaron externamente…

Sabe por qué los desprecia el pueblo, porque ustedes no se preocupan de lo que está sufriendo el Perú.

— Salvo por el compromiso de celibato, usted tiene puntos en común con Donald Trump: empresario exitoso, habla sin filtros, ambos son grandes litigantes y saben usar la ley a su favor. ¿Admira al expresidente estadounidense?

Para nada, ese es otro estereotipo que me clava el Grupo El Comercio, que es ilegal, que tiene el 90% de la opinión en el Perú, me lo quieren clavar. Yo a diferencia del señor Trump, yo no cambio de forma de pensar, el señor Trump va cambiando a medida que la política le conviene, el señor Trump es provida ahora, pero tiene otra campaña y no es pro vida. Trump es una persona bastante malcriada, intolerante, insulta a los homosexuales, a los transexuales, yo nunca he insultado a una persona transexual. Y cuando me han preguntado si llevaría a una persona transexual a ser ministra de Economía, yo he respondido claro que sí. ¿Por qué me voy a meter en la cama de la señora o del señor? Si tenemos a una persona transexual que puede ser la mejor ministra de Economía del Perú, la llamo de inmediato, yo tengo total apertura, el señor Trump no la llamaría por una cuestión ideológica.

Me comparan con Trump, pero yo soy Rafael López Aliaga, soy peruano, tengo una visión completamente distinta del mundo, tengo una coherencia de vida, no he cambiado. Mi pensamiento lo he ido cultivando, construyendo en una sola línea, no voy variando de acuerdo al vaivén político. No respondo a mi forma de ser, de acuerdo a lo que me dé votos o no.

Nota de redacción: No es cierto que El Comercio tenga el 90% de los medios. El mercado está cada vez más abierto. Los medios digitales están muy abiertos en cantidad de propuestas de comunicación, cada uno de los medios nuestros tiene independencia editorial para decir lo que tenga que decir. Por ejemplo, en circulación [venta de ejemplares], se tiene aproximadamente el 65%.

— ¿Un candidato pro familia no debería tener una?

Esta también es una pregunta malcriada, si yo tengo una opción de vida, porque se mete usted con mi vida, yo tengo una opción que he elegido desde muy chico, de servicio a Dios. El celibato, en mi opinión, para mi persona, me hace muy feliz. Yo le diría pregúntele al señor [Carlos] Bruce, pues de su vida personal, ahí si no son tan avezados. Tengo un celibato desde los 19 años, he dejado mujer e hijos por Dios, pero me he dedicado a servir a todos los muchachos y a toda la gente del Perú, esa entrega mía me ha servido para hacer mucho bien. No solamente hay paternidad física, sino espiritual, cuánta gente me ha pedido consejos en los últimos 40 años, le diría que miles de peruanos.

Y ahora que estoy declarando cómo es mi vida, con la eucarística diaria, mucha gente me está llamando, me dice “Rafael estoy tomando la eucaristía, no diaria, pero sí semanal”, estoy creando un testimonio muy fuerte en el Perú. Mire, usted mismo si es fiel a su mujer tiene que vivir en un celibato, si su mujer se enferma tiene que vivir en celibato. El celibato es una cuestión personal y familia tengo a raudales, tengo un montón de familia, tengo más de 70 familiares directos, primos hermanos, hermanos. Familia tengo.

— Usted propuso “poner en un hotel cinco estrellas” a las menores de edad que queden embarazadas tras ser víctimas de violación. ¿Realmente cree que a una mujer víctima de ultraje le importa eso? ¿Fue un error?

Nuevamente, lamento, esta es la peor entrevista que me han hecho [en mi vida], se ha dedicado únicamente a la parte del chisme y fuera de contexto. Si escuchas toda la entrevista con Milagros Leiva, lo que dijo fue lo siguiente: que el Estado peruano tiene que darle apoyo psicológico, psiquiátrico, afectivo y un lugar bueno para vivir, no un hospital ni una cárcel a una mujer violada o maltratada. Entonces, hay que darle todo el apoyo, una reparación civil y un trabajo. Y el hotel cinco estrellas, como yo me dedicó a hacer hoteles cinco estrellas o seis estrellas, para mí, darle este hotel dentro de este paquete integral, no soy tan bestia para decir no compensa un aborto con un hotel cinco estrellas.

Y hay que perseguir penalmente al violador. Por mí, lo mataría, pero no se puede. Habrá que meterlo en cadena perpetua […] El Estado peruano tiene que hacerse responsable por ese delito, darle una reparación a esa persona que, por culpa del Estado, que ha permitido la corrupción de Odebrecht, los US$80.000 millones, que justamente han tenido que ir a la gente más pobre, para que esté en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué hay violaciones? Porque la gente está viviendo en una choza, no tiene pistas, veredas, no tiene escaleras, está expuesta, no tiene luz para protegerse.

Las violaciones en la selva, en San Martín, en Loreto, son brutales, eso hay que pararlo en seco. Pero usted no me preguntado nada, no está en su agenda, más que todas estas preguntas, todas controversiales. No me ha preguntado nada sobre cómo proteger [a las mujeres] para que no haya más violaciones, pero ya se le pasó el tiempo. Sabe qué, yo nunca me corro de las entrevistas, se la he dado sabiendo cómo piensa usted, pero sí se lo digo, es la peor entrevista de todas las que he tenido en la campaña.

— Sr. López Aliaga respeto su opinión, pero no la comparto. Agradezco el tiempo que nos ha dado.

No es periodismo lo que está haciendo, es sicariato.

— No opino igual. Muchas gracias por su tiempo.

He respondido abiertamente a las preguntas con carga difamatoria.

— No le acepto que las preguntas hayan sido difamatorias. Hasta luego, muchas gracias.