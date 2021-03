Conforme a los criterios de Saber más

La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, Keiko Fujimori, exhortó a los postulantes al Congreso y al Parlamento Andino de su partido, a través de un audio, a olvidarse de los “anti” y no hacerle caso al empresario Rafael López Aliaga, su adversario de Renovación Popular, porque “solito va a caer”.

“Olvídense de los anti[fujimoristas], ni siquiera pierdan tiempo. Y sobre el señor López Aliaga, ya ni caso le hagan, ese señor está rayadazo y solito va a caer por su propia lengua”, refirió en un mensaje dirigido a sus principales colaboradores.

Fujimori Higuchi también hizo referencia a los resultados del simulacro y encuesta de El Comercio-Ipsos, que la ubican en el cuarto lugar de las preferencias a poco menos de un mes para las elecciones generales. “Estamos a cuatro semanas y por más que han tratado de reventarnos estamos en zona de clasificación y, como todos ustedes saben, ese era el objetivo de marzo y lo hemos logrado”, dijo.

Keiko Fujimori - Audio

La exparlamentaria sostuvo que “la última movida del fiscal en realidad lo que busca es fregar nuestra campaña”, en clara referencia a la acusación que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, interpuso contra ella el último jueves por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra la postulante de Fuerza Popular por los aportes de Odebrecht a su campaña en el 2011.

“A mí no me van a quebrar, no se preocupen, no pisemos el palito, tenemos que seguir adelante con nuestras propuestas, el país lo que necesita es fuerza y esperanza y eso es algo que yo he conseguido estando en prisión, así que ya, déjense de vainas, tenemos que salir con todo, sin miedo, salgamos a los medios. Y las entrevistas más difíciles son las mejores”, expresó Fujimori.

También les pidió a sus candidatos al Congreso y Parlamento Andino enfocarse en su propuesta “Perú abierto”, porque “este encierro está matando a la gente”. “Tenemos que terminar con las cuarentenas y los aforos reducidos, vamos a abrir el turismo y nadie habla de eso, tenemos que abrir la minería, pero la clave es primero [dar] agua para la gente y la agricultura”.

Keiko Fujimori emplazó a sus principales seguidores a “mencionar los programas de el Chino”, en alusión a su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

La excongresista advirtió, en la grabación, que sus rivales intentarán hacerla “puré” en las próximas semanas, pero mencionó que “no van a poder”.

“Nada va a tumbarme, así que mucha energía para esta última etapa, para la recta final, pero siempre con humildad […] El objetivo es la segunda vuelta y el antivoto lo vamos a bajar con nuestras propuestas. Ya hemos pasado la parte más difícil, entre 18 candidatos, miren estoy peleando por el segundo lugar”, acotó.

Fujimori Higuchi registra un antivoto de 72%, de acuerdo a cifras de El Comercio-Ipsos en febrero. Solo el expresidente Ollanta Humala la supera en ese rubro con el 73%.