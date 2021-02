Conforme a los criterios de Saber más

Las divisiones internas en Acción Popular —agudizadas el año pasado por discrepancias sobre la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino— no tienen tregua por el proceso electoral. El candidato presidencial Yonhy Lescano descarta la intervención de altos dirigentes del partido en su campaña y rechaza la propuesta de dialogar con la bancada.

“Que ellos sigan con su tarea y yo con la mía. [...] No tenemos mayor coordinación”, dice Lescano al enterarse que el vocero de la bancada, Franco Salinas, asegura tener “la mayor predisposición” para dialogar y establecer una agenda común.

“Esa predisposición debieron tenerla antes. Ahora es un poquito tarde”, agrega en diálogo con El Comercio.

El candidato atiende a este Diario mientras responde mensajes de felicitaciones por su repunte en las encuestas y decide a dónde viajará para continuar con sus actividades proselitistas.<

“Posiblemente vaya a Loreto, Ucayali, Pucallpa, Madre de Dios, zonas donde sí se puede realizar cierta actividad política. No hay que perder tiempo. Hubiera sido bueno tener un secretario general [del partido] que colabore, que ayude. Eso no tenemos en estos momentos, pero no nos vamos a poner a llorar”, dice.

El secretario general del partido es Alan Kessel del Río, quien permanecerá en el cargo hasta que se renueve la dirigencia mediante elecciones internas este año. La agrupación debe elegir a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional y a su próximo presidente. Mesías Guevara ocupa este último cargo, pero debió dejarlo en el 2019.

En tanto, en el Comité Político está Víctor Andrés García Belaunde. Lescano dice que con él “hay respeto como correligionarios”, pero “no tenemos ningún trabajo político, tampoco con Raúl Diez Canseco. Ellos están en otra línea, y la respetamos, pero fueron derrotados [en las elecciones internas]”.

Acción Popular llegará fraccionada a las elecciones generales. Aún tiene pendiente elegir a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional. (Imagen: El Comercio)

Discurso opuesto

Antes de conversar con Lescano, recibimos un mensaje diferente de García Belaunde y Franco Salinas. Ambos hablan de la unidad partidaria, pese a las diferencias públicas.

“[A Lescano] Lo he felicitado y me ha agradecido la felicitación. Le he dicho que estoy a su disposición en todo lo que crea necesario que pueda aportar”, dice García Belaunde.

Según el exparlamentario, mantiene conversaciones virtuales con Lescano frecuentemente, a través del Comité Político. En esas reuniones también participan, entre otros, Mesías Guevara, Bertha Arroyo de Alva y Edmundo del Águila Morote.

“Intercambiamos ideas. Yo soy un promotor de la unidad del partido, más aún en campaña electoral. Creo que hay que hacer un esfuerzo para juntar energías, que las tenemos, pero están un poco dispersas, para buscar el fin que todos queremos: una buena bancada y un candidato que llegue a segunda vuelta y pueda ganar”, afirma.

Sin embargo, Lescano asegura que en las reuniones del Comité Político se abordan temas partidarios, no de campaña. Esta última -explica- la coordina solo con Juan Navarro (responsable de campaña), las bases de Acción Popular y los postulantes al Congreso.

Los planes de Lescano tampoco incluyen a la bancada, aunque el vocero de ese grupo, Franco Salinas, asegura que ha buscado un diálogo para “remar en el mismo sentido”.

“El candidato Lescano tiene un perfil que podemos coincidir, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, en los derechos de los consumidores, en el tema de la ONP. [...] Nuestro acercamiento como correligionarios se dará, para seguir sumando de manera responsable. No hay fecha exacta [para reunirnos]. Tenemos que coincidir agendas. Se está coordinando y en el menor tiempo posible vamos a poder empezar un trabajo positivo, partidario”, dice.

Pero Lescano responde que ha discrepado fuertemente con la bancada y ha marcado una línea de trabajo distinta. Por ello, considera que “tener un nivel de coordinación con ellos en estos momentos es bastante difícil”.

“Nosotros no hacemos política de apariencias”, sentencia.

En opinión de Mesías Guevara, la crisis política por la vacancia generó “muchas heridas” y “ciertos encontronazos” que tendrían que solucionar internamente.

“La bancada tendría que sumarse a los lineamientos del partido y a la plancha presidencial”, dice. Pero a poco más de dos meses para las elecciones presidenciales, Lescano sigue su propio camino.

VIDEO RECOMENDADO

Lescano sobre encuestas: “Creo que la población se inclina por un Gobierno que permita rescatar la honradez”