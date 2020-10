Conforme a los criterios de Saber más

El encarcelado expresidente Alberto Fujimori se incorporó a la llamada “escuela naranja”, plataforma virtual donde dictará, desde el lunes, un curso sobre su gobierno en la década de los noventa. Así lo anunció la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien consideró “un honor” que su padre se sume como profesor a este proyecto iniciado durante la pandemia de COVID-19.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que “por obvias razones”- en referencia a la prisión que cumple Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- el exmandatario no podrá grabar ni dictar en vivo “La clase del Chino”, sino que para ello se utilizarán audios del programa radial “La Hora del Chino”.

El ex jefe de Estado grabó estos audios, durante el tiempo que estuvo en Japón, para que Carlos Raffo, publicista cercano a Palacio de Gobierno en el decenio fujimorista (1990-2000), los difundiera en una radio local en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

“Hemos tenido tres promociones, y en esta cuarta promoción pensamos qué pueden querer y demandar no solo los militantes de Fuerza Popular […] La obra del presidente Fujimori es muchísima, están estos audios que hizo año atrás, que se hicieron [para] ‘La Hora del Chino’, ahí habla de las acciones [de su mandato]. Estos audios estarán acompañados con material [visual] inédito”, expresó Galarreta.

Tengo el honor de anunciar la incorporación de un gran profesor a la Escuela Naranja: ALBERTO FUJIMORI en LA CLASE DEL CHINO.



Inscripciones: Viernes 16 de octubre.#LaClaseDelChino #EscuelaNaranja pic.twitter.com/AGS0VVX6UK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2020

Fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron a El Comercio que Raffo, excongresista fujimorista durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), sería uno de los promotores de la “escuela naranja” y también el que habría tenido la idea de desempolvar los cassettes y cintas que el exmandatario le envió desde Tokio para sumarlas a la plataforma.

Raffo fue el autor de "El ritmo del Chino", la canción que utilizó Fujimori en su campaña de rereelección en el 2000. Después, el publicista fue elegido congresista en el 2006. (Foto: Rolly Reyna | Archivo El Comercio)

Raffo, en diálogo con El Comercio, respondió que está fuera de la política desde el 2011 y que se encuentra dedicado “al 100% a su actividad privada”.

“Ahora, esto no significa que no tenga amistades dentro del fujimorismo, con el mismo expresidente Alberto Fujimori, con quien he mantenido comunicación durante todos estos años. Y como amigo cercano siempre van a contar con mi consejo y opinión. Pero, no, no tengo ningún rol en el partido en este momento ni lo voy a tener, mi retiro de la política es irreversible”, manifestó.

En comunicación con este Diario, Galarreta indicó que, si bien Raffo es “un amigo cercano” de Alberto y Keiko Fujimori, no tiene injerencia en la escuela naranja.

“La escuela es una visión que tiene Keiko desde tiempo atrás, para establecer una formación política, y la pandemia abrió una oportunidad interesante. Inicialmente, esto fue pensado como una o dos clases a la semana en el local de Paseo Colón y luego lo íbamos a llevar al interior, pero a raíz de la pandemia se optó por hacerlo de manera digital”, subrayó.

El expresidente del Congreso también sostuvo que la inclusión de Fujimori en la escuela naranja nació de una conversación que el exmandatario tuvo con su hija en las últimas semanas.

Fuentes de la dirigencia de Fuerza Popular señalaron a El Comercio que es posible que el exmandatario le haya comentado sobre su participación a sus amigos, entre ellos Raffo, pero que la idea parte de una conversación con Fujimori Higuchi. Y que la persona que está a cargo de ejecutar estas medidas es Galarreta.

De la “desalbertización” a la figura histórica

Durante la campaña electoral de 2016, Fujimori Higuchi intentó “desalbertizar” a Fuerza Popular, lo que llevó al retiro de la llamada “vieja guardia” fujimorista de las listas al Parlamento y más adelante a un fraccionamiento en la interna naranja. Sin embargo, la estrategia para el proceso de 2021 tiene un sentido opuesto: exaltar la figura del expresidente Fujimori.

Para el politólogo Paolo Sosa, la maniobra de “cortar vínculos” con los noventa “obedecía a un escenario” en que la lideresa de Fuerza Popular “tenía un apoyo popular relativamente alto, mientras que la memoria negativa sobre su padre a los electores indecisos” que le podían asegurar la elección.

“El escenario con miras a 2021 ha cambiado: no solo la popularidad de Keiko Fujimori ha caído por su rol en la crisis política que sobrellevamos, sino que se abrieron importantes grietas al interior de los núcleos duros del partido. La estrategia que le resta al fujimorismo es poner orden en sus filas e intentar sobrevivir políticamente y el ‘retorno’ de Alberto Fujimori es clave para cumplir con ese objetivo”, remarcó.

Sosa consideró que esta estrategia “no necesariamente” le alcanzará a Fuerza Popular “para ganar las elecciones”. “Sin embargo, este retorno al ‘albertismo’ puede asegurar la sobrevivencia parlamentaria, muy importante para preservar los intereses inmediatos del fujimorismo”, agregó.

Karen López Tello, politóloga y presidenta de la asociación civil Propuesta País, afirmó que el aporte de Fujimori, incluso desde el penal de Barbadillo, puede ser “fundamental” para Fuerza Popular en la próxima elección, partiendo de un contexto donde el fujimorismo se ha fraccionado a raíz de las “rencillas políticas” entre Keiko y Kenji Fujimori.

“Le suma. Y es posible que se esté intentando dejar atrás las diferencias entre Keiko, Alberto e, incluso Kenji Fujimori. El objetivo es mostrar la imagen de un fujimorismo fuerte y unido”, expresó a este Diario.

El analista político Enrique Castillo opinó que a Fuerza Popular le ha sido “muy difícil” tratar de mantener una imagen “no fujimorizada”. “La conclusión del fujimorismo es que la imagen de Keiko no es suficiente para enfrentar las nuevas elecciones, tiene un núcleo duro que es el que viene desde el gobierno de Alberto Fujimori. Y lo que han preferido es plegarse a ese núcleo, en una situación en la cual la ciudadanía pide orden, mano dura y soluciones rápidas”, añadió.

Castillo señaló que Keiko Fujimori busca reunificar a su agrupación, luego del alejamiento de Kenji Fujimori y de otras figuras, como Alejandro Aguinaga, que cuestionaron que se haya pretendido “desalbertizar” al partido naranja.

También subrayó que Fuerza Popular intentará utilizar la imagen del Fujimori que “liberó al país del terrorismo” y que “le hizo frente a la crisis económica” y dejar de lado la del “dictador que se alió a Vladimiro Montesinos para saquear el país”.

Fuerza Popular obtuvo 15 curules en las elecciones al Parlamento de 2020. El partido naranja esperaba obtener entre 27 y 31 escaños a nivel nacional y 7 en Lima. Los resultados, sin embargo, estuvieron lejos de esas predicciones. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)

El director de la Carrera de Ciencia Política de la UPC, Omar Awapara, también es de la posición el expresidente Fujimori sí le suma a una eventual candidatura presidencial de su hija, la tercera en los últimos 10 años.

“Y la probable explicación de esto viene de los resultados de las últimas elecciones, del castigo que recibió Fuerza Popular en las urnas [pasaron de 73 congresistas en 2016 a 15 en 2020], así como la pobre respuesta algunas de sus figuras que migraron a otros partidos, como Rosa Bartra o Yeni Vilcatoma [que no lograron su reelección], que reflejaron que la línea que introdujeron al partido no era tan atractiva electoralmente”, complementó.

Awapara hace hincapié que esta “reconciliación” entre Alberto y Keiko Fujimori pone en la agenda electoral, nuevamente, si esta última, de llegar a Palacio de Gobierno, otorgará o no el indulto a su padre. “Esa es la pregunta que se le hará en la campaña”.

El secretario general de Fuerza Popular afirmó, al ser consultado por El Comercio, sobre un eventual indulto al exmandatario, cuya figura hoy su partido exalta, que “no se ha conversado nada sobre eso”, pero recordó que él, en el 2013, cuando aún era parlamentario del PPC se pronunció a favor de la liberación de Fujimori.

¿Y Kenji Fujimori es parte de la reconciliación?

Fuentes de El Comercio indicaron que el excongresista Kenji Fujimori no tiene previsto retornar a Fuerza Popular.

Añadieron que el menor de los Fujimori Higuchi no ve ni conversa con su hermana Keiko desde fines de 2018, cuando acudió a visitarla al penal de Mujeres de Chorrillos, tras la primera orden de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación que afronta por lavado de activos por los presuntos aportes de la constructora Odebrecht a su campaña en 2011.

Las mismas fuentes refirieron que Kenji Fujimori cree que Fuerza Popular estaría “utilizando” a su padre con fines electorales. “Él sigue dolido por todo lo que sucedió”, acotaron.

Una fuente cercana al expresidente Fujimori contó a este Diario que su incorporación a la llamada escuela naranja parte de una conversación con Keiko Fujimori dentro de esta “nueva etapa” de reconciliación entre padre e hija.

“Esta es una muestra de que Alberto va a apoyar a Keiko en esta elección, es una nueva etapa de trabajo en conjunto, no es una casualidad”, remarcó.

El expresidente Alberto Fujimori abandonó la clínica Centenario el 4 de enero de 2018, luego de haber sido indultado por el entonces mandatario PPK. Kenji Fujimori lo acompaña. En octubre de ese mismo año, un juez recovó la gracia presidencial. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Galarreta negó que el retorno de Fuerza Popular a sus raíces se trate de una “estrategia” de cara las elecciones de 2021, aunque reconoció que hubo un “error” en el 2016 al pretender “desalbertizar” al partido.

El expresidente del Congreso evitó responsabilizar por ello a Ana Vega y a Pier Figari, ex asesores de Fujimori Higuchi.

“La unidad del fujimorismo va en serio. Políticamente, hubo un error en la campaña de 2016, yo solo era un candidato al Congreso, pero esto, la reconciliación no es un tema de estrategia, es un tema real que se ha dado en los últimos dos años. Lo más importante es la buena relación entre padre e hija, no es un tema de campaña”,

Al ser consulado sobre la situación de Kenji Fujimori, el secretario general de Fuerza Popular solo respondió que espera que la reconciliación pueda ser “al 100%” en la familia Fujimori. “Sobre el tema político, no me corresponde hablar”, finalizó.

Más información

El 4 de mayo último, Keiko Fujimori salió en libertad, tras cumplir parte de una segunda orden de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. La excandidata presidencial fue recogida por su hermano Hiro Fujimori.

La nueva bancada de Fuerza Popular votó en contra de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por los contratos a favor de Richard ‘Swing’ Cisneros. “Nosotros no hemos votado contra la vacancia por el señor (Martín) Vizcarra, lo hemos hecho a pesar del señor Vizcarra”, justificó la medida.

A fines de setiembre, la lideresa de Fuerza Popular anunció su retorno “100% activo” a su partido.