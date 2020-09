Ni víctima ni heroína”, se lee en la carátula del libro. Una presentación que también podría servir de conclusión. Pero ni Mabel Huertas, ni Ariana Lira, ni Beatriz Llanos, ni Valerie Vásquez de Velasco pretenden emitir un juicio al respecto.Sí, más bien, que sea el lector quien lea, conozca y forme sus propias opiniones a través de cuatro perfiles que representan cuatro aspectos clave sobre Keiko Fujimori. Una figura que –para bien o para mal, insisten las autoras– probablemente sea la mujer más poderosa de la política peruana.

“El libro nace con la inquietud de aproximarnos a un personaje que claramente genera polarización, pero forma parte de la historia; y merece ser analizado como tal. La idea de juntarnos cuatro mujeres surge precisamente para tener otro tipo de mirada”, sostiene Mabel Huertas. Se planteó desde el inicio abordar el libro por etapas.

Así, Huertas explora la relación epistolar entre Keiko y su padre desde prisión; Valerie Vásquez de Velasco relata su etapa en Palacio como primera dama con una atisbo a su vida personal; Ariana Lira se encarga de la crónica de su historia política; y Beatriz Llanos escribe sobre el caso cócteles y el enorme impacto que ha tenido en nuestra historia reciente. “Esta es una oportunidad para seguir ensayando miradas un poco más reposadas, equilibradas, sobre los actores y procesos políticos que hemos visto los últimos años en el Perú. Es muy enriquecedor”, sostiene Llanos.

El objetivo fundamental era presentar diferentes enfoques que se desvinculen de las pasiones que genera el personaje; la idea, afirman, nunca fue mostrar una posición.”De alguna forma somos cercanas al personaje en edad y por el hecho de ser mujeres”, dice Vásquez de Velasco. “Cuando conversaba con mis fuentes –anónimas– sobre la adolescencia de Keiko todos buscaban saber si tenía alguna idea preconcebida. ‘¿La vas a hacer leña o no?’, me preguntaban. Yo quería conocerla a través de esos relatos: cómo era en la universidad, cómo era cuando llegó a Palacio, cuando se convirtió en Primera Dama… y es lo que quiero que el lector conozca también”, añade.

Ariana Lira explica que si bien todas trabajaron por separado y solo vieron los textos cuando estuvieron terminados, al final las conclusiones fueron similares.”Este es un ejercicio bastante satisfactorio para nosotras; al final todas estuvimos de acuerdo sobre aspectos muy parecidos que no veníamos venir. No se puede contar la historia política de Keiko sin su historia personal y familiar, que nunca pudieron andar por caminos separados”, afirma Lira, periodista política de El Comercio. Las autoras no buscan sorprender a Fujimori con aquello que se revele en los textos, sino más bien lograr que se vea reflejada en ellos. No en un solo espejo, sino en varios.

”Mi conclusión sería que Keiko ya escogió su prisión, por voluntad propia, que es la política peruana”, finaliza Mabel Huertas.

El libro se presenta este domingo 6 de setiembre a las 7 p.m. a través de la página de Facebook de la FIL Lima.

Señora ’K’

Autoras: Mabel Huertas, Ariana Lira, Beatriz Llanos y Valería Vásquez de Velasco.

Precio: S/ 49.90

Editorial: Página Once

De venta en: Crisol

