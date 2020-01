A mediados del 2011, un informe presentado por el Partido de Keiko Fujimori –en aquel entonces Fuerza 2011- presentó un puntilloso informe ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que se detalló cómo había sido financiada la campaña presidencial de aquel año.

Según el informe técnico 043 de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, la organización declaró haber percibido un total de ingresos de campaña por S/17’450.753,93. El gasto se justificó en base a tres conceptos: aportes individuales en efectivo y en especie (S/14’804.650,55), ingresos por actividades proselitistas como los cócteles, por ejemplo (S/2’610.929,58) y otros, que incluían la venta de artículos como llaveros, gorras, etc. (S/35.173.80).

La veracidad de lo declarado en el informe, sin embargo, fue puesta en duda en los años siguientes. Al descubrimiento, en el en el 2017, de la famosa anotación –revelada por IDL Reporteros- “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que se halló en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, más de una develación han demostrado que existieron ocultamientos sobre el verdadero financiamiento de la campaña presidencial de la hija de Alberto Fujimori.

La última revelación fue hecha por Manuel Gubbins Bovet, sobrino del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar. En declaraciones ante el Ministerio Público la semana pasada, Gubbnis aseguró que su tío aportó la suma de US$3’400.000 para la campaña presidencial para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Hasta el momento, los aportes no consignados que han ido revelándose suman más de 23 millones de soles. Una cifra que excede los casi 15 millones registrados ante la ONPE bajo el concepto “Aportaciones individuales en efectivo y en especie” (ver gráfica).

A continuación, un recuento de los aportes no declarados a la campaña fujimorista del 2011 que se han conocido hasta la fecha.

—Febrero del 2018—

Odebrecht

Durante un interrogatorio ante los fiscales peruanos que se extendió por aproximadamente 5 horas, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, confirmó que la constructora brasileña le entregó a Fuerza Popular –a través de Jaime Yoshiyama, exsecretario del partido- US$ 1’000.000 para la segunda vuelta del proceso electoral.

—Noviembre 2018—

Rassmuss Echecopar

Desde Estados Unidos y con una orden de prisión prevenida aguardándolo en el Perú, Jaime Yoshiyama negó que la campaña haya recibido aportes de Odebrecht. Según dijo en aquel entonces el exsecretario de Fuerza 2011, quien entregó el dinero fue en realidad el empresario Juan Rassmuss Echecopar, quien falleció hace ya tres años.

“El país debe estar enojado porque habrá pensado que Odebrecht dio el dinero, no se trata de Odebrecht, se trata del señor Rassmuss, es un empresario que todo el mundo reconoce”, dijo Yoshiyama para “Cuarto Poder”.

En la entrevista, además, el exsecretario aseguró que no había revelado el nombre del empresario, pues este le había pedido mantenerlo en reserva.

“Juan Rassmuss Echecopar, uno de los hombres más ricos del continente, un multimilonario, me dijo que quería aportar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y cada vez que venía me preguntaba cuánto necesitaba y me entregaba (...) no sé cuántas veces, pero cada vez me entregaba (dinero) de su popia fortuna", declaró en “Cuarto Poder”.

—Noviembre 2019—

Credicorp Ltd.

En un interrogatorio llevado a cabo por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, el presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló que, entre finales del 2010 e inicios del 2011, dicho grupo empresarial realizó varios aportes a Fuerza 201. La suma total de los aportes fue de US$3,65 millones.

Según señaló el empresario a este Diario, el apoyo tuvo como finalidad hacer frente a una posible presidencia de Ollanta Humala Tasso, quien era percibido como una amenaza para el modelo económico.

En un comunicado posterior al interrogatorio, enviado a sus trabajadores, Romero aseguró que “fue sin duda una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo”.

Vito Rodríguez

A la declaración de Romero Paoletti le siguió, poco después, la de Vito Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria. Ante el Equipo Especial Lava Jato, el ejecutivo reconoció haber entregado US$200.000 en efectivo para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Este aporte, sin embargo, se realizó a título personal, y no del grupo empresarial.

Según relató el mismo Rodríguez, el dinero se entregó en un maletín, en un inmueble en la Molina.

-También en el 2016-

Gubbins Bovet –sobrino de Rassmuss Echecocpar- declaró también que su tío aportó el monto de US$1’465.000 en la campaña de Fujimori Higuchi del 2016.

Como se recuerda, Romero Paoletti ha reconocido también haber realizado aportes para la campaña de Keiko Fujimori del año 2016, así como a la de Pedro Pablo Kuczynski, por ser "dos candidaturas que promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos".

Quien no aportó a la segunda campaña presidencial de Keiko Fujimori fue Vito Rodríguez, del Grupo Gloria. Este, en cambio, apostó por entregar un aporte personal de alrededor de US$200 mil a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien por ese entonces se disputaba la segunda vuelta con Fujimori.