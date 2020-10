Conforme a los criterios de Saber más

Antes de presentar al tren como logo, Avanza País tenía como ícono a un frejol germinando, en alusión al exalcalde de Lima Alfonso Barrantes. Pedro Cenas y Ricardo Valdivia- los fundadores del partido, que hoy tiene al economista Hernando de Soto como principal figura- eran cercanos al recordado político de izquierda. El primero, fue su amigo, y el otro, su sobrino, a quien apodaban “frejolito junior”.

Cenas y Valdivia fundaron Avanza País el 10 de abril de 2000 en Cachicadán, un pueblo de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. Pero no fue hasta inicios de marzo de 2004 que lograron su inscripción oficial en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convirtiéndose así en la fuerza política N°22 del país, entonces.

1. La primera elección (con los Humala de aliados)

La primera (y única) elección general en la que participó el partido de Cenas fue en el 2006, cuando postularon a Ulises Humala a la Presidencia de la República, y a Antauro Humala, ya recluido, pero sin sentencia firme por el ‘andahuaylazo’, al Parlamento.

“La verdad, yo creo que las encuestas reflejan los momentos diferentes que puede tener el electorado, no necesariamente es el reflejo de la realidad. Yo he estado visitando diferentes departamentos del Perú, he estado en Áncash, Ica, Cusco y Ayacucho, y lo que he sentido es que hay una buena acogida”, dijo el mayor de los Humala Tasso en el programa “El Francotirador” semanas antes de la primera vuelta, para justificar su baja aceptación.

Ulises Humala declaró ser el representante de Antauro y del etnocacerismo en esa elección, que habían dejado de respaldar a Ollanta Humala, que bajo la alianza del Partido Nacionalista y UPP logró pasar a la segunda vuelta.

Sin embargo, el entonces candidato presidencial de Avanza País aclaró que discrepaba con Antauro, en uno de los puntos que enarboló, desde la cárcel, para su campaña al Congreso: la expropiación de los medios de comunicación.

“No, yo no estoy de acuerdo con la expropiación”, refirió el mayor de los Humala Tasso.

Ulises Humala en una movilización junto con sus seguidores cuando era candidato presidencial de Avanza País en el 2006. (Archivo El Comercio)

Ulises-quien fue acompañado por Cenas como candidato a la primera vicepresidencia- solo obtuvo el 0,200% de los votos, con lo cual Avanza País no superó la valla electoral, que, en el 2006, al ser la primera elección en aplicarse, era del 4%. Y el partido del frejol terminó perdiendo su inscripción y entró en un proceso de refundación de 11 años.

En las elecciones generales de 2006, Antauro Humala, que postuló con el N°2 al Congreso por Avanza País, obtuvo 24.425 votos preferenciales. (Foto: El Comercio)

Cenas, en comunicación con El Comercio, consideró que la alianza con Ulises y Antauro Humala “fue un error político”.

“Bueno, [la unión] fue parte de un momento de coyuntura política, usted sabe que los procesos políticos son dinámicos, hubo coincidencias de carácter programático, dialogamos y llegamos a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista, fue un error político. Pero como dice el refrán ‘sin errores no hay borrados’, luego enmendamos la plana y volvimos a reinscribirnos”, remarcó.

2. Ni de izquierda ni derecha, sino “integracionista”

Avanza País logró su reinscripción como partido político en mayo de 2017, pero ya sin los Humala Tasso.

El 28 de setiembre de 2011, su entonces personero legal (ahora fallecido), Delcio Manuel Vidales Gómez, solicitó la inscripción de esta agrupación política. Seis años después cumplieron con todo lo que pedía el JNE en aquella época, incluyendo las firmas del 1% de ciudadanos que sufragaron en las elecciones de ese año.

El requisito era de 145.057 firmas válidas y la ONPE pudo constatar que, en seis lotes, presentaron 145.059 firmas válidas entre el 2011 y el 2016.

“Yo ya no tengo ningún vínculo con Avanza País. En el 2006 fui invitado como candidato presidencial junto con Antauro. Salvo algunos vínculos amicales que tenía con sus miembros, como con el fallecido Delcio Vidales, ya no tengo contacto con ese partido”, dijo Ulises Humala a El Comercio en aquel momento, confirmando el distanciamiento.

Avanza País- de acuerdo a su estatuto, que está en el ROP del JNE- tiene el “firme propósito” de “refundar la política” y llegar al gobierno democráticamente para “transformar” la economía y las políticas sociales. Esto con el objetivo de “edificar un país líder, competitivo, libre y soberano dentro de una sociedad equitativa, justa, solidaria y emprendedora”.

La agrupación también, como principios éticos, refiere que recoge el “pasado inca” del Perú, al asumir el código del Ama Sua (No seas ladrón), Ama Quella (No seas flojo), Ama Llulla (No seas mentiroso).

Cenas, al ser consultado por este Diario, sobre cuál es la ideología de su partido, respondió que “es un movimiento popular que apuesta para la integración del país”. Agregó que, en esa tónica, son bienvenidos a su partido políticos de izquierda y también los liberales, pero que estos deben poner por delante “el interés nacional”.

“Nuestra línea política es la de ser integracionistas, luchar frontalmente contra la corrupción, combatir la pobreza y formalizar lo informal, como dice Hernando, hay que darle identidad al peruano de a pie para que sea reconocido y sujeto a crédito. Esa es nuestra línea, estos temas de izquierda y derecha desgraciadamente nos han llevado a conflictos innecesarios”, subrayó.

3. En el puesto 17 con Gagó en Lima

La segunda experiencia electoral de Avanza País- ahora con un tren color fucsia como logo- tampoco fue alentadora. La agrupación invitó al empresario y excongresista de Fuerza Popular Julio Gagó a ser su candidato a la alcaldía de Lima. El dueño de Jamsa y Faga Motors solo obtuvo el 0,747% de los votos, quedando en el puesto 17 de 20 postulantes.

Gagó, en una entrevista con El Comercio, afirmó que, si era electo, sería un “alcalde que camina todos los días”. “No me van a encontrar sentado en el sillón municipal. Pero no voy a caminar solo, sino con mis funcionarios. Alcalde que no camina Lima todos los días, no va a poder gobernar esta ciudad que merece ser gobernada por un buen vecino”, refirió.

El exparlamentario tuvo una cuestionada participación en el debate electoral, que fue organizado por el JNE. El empresario utilizó un papel para recordar sus iniciativas en cinco de los seis bloques de la polémica. Solo dejó de lado la hoja cuando fue consultado por una ciudadana sobre su plan de gobierno.

“Nosotros logramos inscribirnos a puertas de ese proceso, y consideramos invitarlo, él no puso condiciones, tampoco nosotros, el resultado no fue tan bueno, pero logramos participar […] Él solo fue un invitado, terminó la elección y él dejó de estar vinculado políticamente con nosotros, es un amigo. Pero, no, no va a participar [en el proyecto con De Soto]”, dijo Cenas a este Diario.

Julio Gagó, como candidato de Avanza País, propuso, construir una red de teleféricos en los cerros de Lima. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

El presidente de Avanza País también negó que haya existido alguna clase de conversación con el excongresista Kenji Fujimori, luego de que este renunciara a Fuerza Popular.

“No tengo el gusto de conocerlo, pero todo lo que se habló sobre el tema solo fueron rumores, nada más, nosotros jamás hemos hablado con él”, subrayó.

Y a inicios de este año, Avanza País también participó en las elecciones parlamentarias sin mayor éxito, al obtener solo el 2,079% (111,698 votos), con lo que no lograron pasar la valla. El partido del tren presentó, en ese momento, a la abogada Beatriz Mejía Mori, conocida activista del movimiento Con Mis Hijos No te Metas, como su cabeza de lista en Lima.

La abogada también ha sido directora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y directora de la Academia de la Magistratura. (Foto: Andina)

Mori se ha expresado en contra de la denominada “ideología de género”. También se ha desempeñado como representante legal del colectivo Padres en Acción, que formuló una demanda de acción popular —finalmente declarada infundada por la Corte Suprema— contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación.

4. El “tren” de Hernando de Soto

Tres días antes de que venza el plazo para que quienes deseen ser candidatos a la Presidencia de la República, se inscriban en un partido político, Avanza País confirmó la incorporación del economista Hernando de Soto y la del empresario Carlos Añaños. El autor de “El misterio del capital”, en paralelo, confirmó a la revista “Cosas” su intención de tentar el sillón presidencial con 79 años.

“Cumplo 80 años en junio […] Voy a abogar por mí mismo, ¿ya? Yo tengo más experiencia, lo cual no quiere decir que los otros sean inexpertos. Dos: soy cinco años menor que Fujimori, un par de años menor que PPK, tengo la misma edad que el candidato demócrata Joe Biden, soy cuatro años mayor que Toledo, entonces… yo diría que soy middle age”, refirió De Soto.

Cenas indicó a El Comercio que para su partido “es un honor” que De Soto y Añaños- quien en Canal N expresó su respaldó absoluto al economista- se hayan sumando a Avanza País, porque ambos representan una corriente de “éxito” en el Perú. Agregó que los últimos días ha estado en Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica, donde han inaugurado los locales de campaña.

“Acabo de regresar del sur, donde hemos inaugurado los locales de campaña, ahí también se realizarán las internas, y he visto un despertar de los jóvenes, hay mucha expectativa y miran a Hernando como la peruano que nos puede sacar de esta postración en la que nos encontramos, es una oportunidad histórica”, refirió.

El ingreso de De Soto también significó un nuevo cambio de logo en Avanza País, el tren fue modernizado y pasó de fucsia a azul.

Avanza País ha inaugurado en las últimas semanas locales de campaña en el sur del país. (Foto: El Comercio)

Cenas negó que Avanza País sea un “vientre de alquiler”, argumentando que el trabajo de su partido con De Soto es coordinado. “Acá no hay ningún vientre de alquiler, nosotros nos hemos integrado, y somos un movimiento autogestionario, trabajado con el pueblo, todos hacemos una bolsita, aquí nadie da nada”, añadió.

También señaló que, como parte del acuerdo alcanzado, el economista tendrá la facultad para elegir a los invitados a la lista de la agrupación al Congreso.

Fuentes del referido partido indicaron a este Diario que De Soto tiene prácticamente decidido quiénes lo acompañarán en su plancha presidencial. Para la primera vicepresidencia se trata de una mujer del interior del país y para la segunda vicepresidencia, se ha pensado en Añaños, aunque todavía están esperando su arribo a Lima. En las próximas semanas se haría el anuncio.

Las mismas fuentes refirieron que mientras a Cenas se le ha dado la tarea de implementar los locales de campaña, De Soto conformará los equipos técnicos.

Y la agrupación decidió no realizar ninguna alianza con otro partido político, sino solo con movimientos regionales, como, por ejemplo “Obras por la modernidad” de Ica.

En las elecciones de 2018, el referido movimiento obtuvo 17 alcaldías distritales y cuatro alcaldías provinciales. Y su líder, Javier Gallegos Barrientos, es el actual gobernador regional de Ica.

Avanza País, partido con discretas participaciones en elecciones, apunta, con De Soto a la cabeza, a ser uno de los partidos protagonistas en el 2021.

*De Soto respaldó la candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia, durante la segunda vuelta de las elecciones del 2016.

*En setiembre de 2015, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad anuló la sentencia que en enero de ese mismo año emitió el Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Otuzco en contra del exalcalde del distrito de Cachicadán (La Libertad), Pedro Cenas.

*Cenas había sido condenado a cinco años de cárcel, pero con esta nueva decisión quedó absuelto del delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad de Cachicadán.

