El caso de Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú, ha sacado a relucir las discrepancias al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por esto días, se han conocido diversas versiones sobre la votación de su expediente de exclusión. Sin embargo, fuentes del pleno del JNE han explicado a El Comercio que “todo fue regular y las personas que quieren hacer ver lo contrario no están informando cómo se han producido las votaciones en otros casos, con igual procedimiento”.

Como se recuerda, Vizcarra pudo continuar en carrera por los votos de Jorge Salas Arenas (presidente del JNE), Jovián Sanjinez y Jorge Rodríguez. El voto en minoría y por la exclusión de Vizcarra provino del fiscal supremo Luis Arce Córdova.

El pasado 2 de febrero, este Diario preguntó a fuentes del JNE por la demora en resolver la tacha contra el candidato Vizcarra.

La norma estipula que el pleno tiene hasta tres días para emitir la resolución sobre una causa vista. La tacha, en este caso, había quedado al voto el 26 de enero.

Desde el JNE respondieron que la decisión “ya estaba tomada”, pero que había demora en la entrega del voto de Arce. “Esta demora en el tema de Vizcarra es por él [Arce]. Él hasta ahora no remite el suyo firmado”, explicaron. Ese mismo día tratamos de conversar con el aludido, pero fuentes cercanas a él indicaron que cualquier información del JNE se solicita a través de la ley de transparencia.

La resolución, finalmente, fue publicada la madrugada del 3 de febrero.

Versiones de parte

Este martes, el periodista Ricardo Uceda informó que la votación en el caso de Vizcarra había sido cambiada, pues, inicialmente, tanto Salas como Sanjinez optaron por excluirlo.

El Comercio consultó con fuentes del JNE sobre este hecho y estos explicaron que el 26 de enero hubo “un intercambio de opiniones” sobre cómo se debía resolver el caso, pero que no se votó. “El 29 [de enero] recién quedó definitivamente votado, estando a la espera de la redacción de los votos hasta su publicación”, dijeron.

Recordaron que junto al caso de Vizcarra se analizaron otras tachas a candidatos vinculadas a declaraciones de bienes, a los que finalmente se les permitió seguir en carrera. Vizcarra estaba en proceso de exclusión por no consignar información accionarial en su hoja de vida. Las fuentes indicaron que, a diferencia de otros procesos, no estaba obligado a hacerlo. “Eso ha generado este problema […]. Entonces, quien vota de modo distinto tiene la cabeza puesta en la ficha del 2018, no en la que ellos mismos modificaron para estas elecciones”, razonaron.

Por ello, en el JNE rechazaron cualquier irregularidad o favorecimiento. Agregaron que “no existe una resolución o decisión final si no está firmada y notificada”, tal como lo acaba de ratificar el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo (Caso Aldo Mariátegui).

Recordaron que, en otros casos, los magistrados del JNE han cambiado de opinión sobre sus conclusiones iniciales, por lo que lamentaron que ello no se diga.

Otra fuente que prefirió la reserva sostuvo que “los fallos en mayoría o minoría” que se dan están enmarcados dentro de lo que establece la ley. En la medida en que lo permita la norma, agregó, se opta por “el derecho a la participación política”.

“En el supuesto de que hubiera ocurrido, para que sea ilegal [la votación], eso tendría que haberse dado firmada [ya] una resolución y luego alguien dijo que se cambie; y eso no se ha producido”, sostuvo.

Explicó que en este u otros casos, los integrantes del pleno “podemos discutir [hoy] y mañana continuamos con la discusión”.

En el JNE lamentaron que desde fuera y dentro de la institución se quiera poner una sombra sobre sus decisiones.

Versiones recogidas al interior de esta institución apuntan a las discrepancias del magistrado Arce Córdova sobre las decisiones de sus otros colegas.

Una fuente cercana al despacho de Arce indicó que sus votos “siempre son emitidos y firmados oportunamente”. Y, respecto de alguna campaña interna o malestar interno, “no he tomado conocimiento puesto que trabajamos vía remota. Cualquier situación distinta no podría darle información porque simplemente la ignoro”.