El candidato presidencial César Acuña (Alianza para el Progreso) denunció a la editorial Penguin Random House y al periodista de investigación Christopher Acosta por utilizar la frase ‘Plata como cancha’ como título de un libro.

La denuncia fue presentada ante Indecopi por presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal. La obra recoge la investigación periodística que durante varios años realizó Acosta sobre los líos judiciales y la fortuna de Acuña.

El candidato presidencial solicita que la editorial y Acosta dejen de publicitar el libro porque, según argumentó, la frase ‘Plata como cancha’ no puede ser utilizada sin su permiso.

#LoUltimo:



César Acuña intenta detener difusión de libro #PlataComoCancha, argumentando ¡que la frase es suya! Reclama derechos sobre ella.



Ha demandado a @penguinlibrospe y a este periodista ante INDECOPI, exigiéndole el retiro del libro de librerías. pic.twitter.com/9cG5MhmS7U — Christopher Acosta (@TrujiYo) March 15, 2021

Controversia

“Es un intento por censurar el libro. Busca silenciar una investigación periodística. Claramente es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, no lo considero de otra manera”, dijo Acosta en diálogo con El Comercio.

El periodista añadió que Acuña “está intentando que el libro se deje de distribuir y promocionar alegando una supuesta vulneración a su derecho de propiedad intelectual”.

La denuncia señala que Acuña inscribió la marca ‘Plata como cancha’ ante Indecopi el 1 de julio del 2020. Por ello, el abogado de Acuña, Enrique Ghersi, aseguró que la editorial y el periodista han cometido una infracción marcaria.

“La frase ‘Plata como cancha’ es una marca comercial registrada por el señor Acuña, y como tal se encuentra protegida. No puede ser utilizada por nadie sin su autorización. El señor Acosta tiene el derecho de publicar el libro que quiera, pero no puede usar una marca registrada por una persona”, aseguró a este Diario.

“Acá hay una infracción marcaria. No tiene nada que ver con el contenido del libro ni las investigaciones. Es solamente por la utilización ilegal de una marca registrada. [...] Ellos están haciendo publicidad con esa marca porque están publicitando el libro, y eso es lo que se está denunciando”, detalló Ghersi.

¿Ustedes también leen con sus mascotas?



(#PlataComoCancha ha entrado a su tercera reimpresión! Gracias!) pic.twitter.com/gPHQ4gjUFP — Christopher Acosta (@TrujiYo) March 14, 2021

Pero Acosta consideró que Acuña “sabe que no puede quejar el contenido de la investigación periodística, que está completamente documentada. Y al no poder hacerlo, está optando por quejar la forma. Es decir, al no poder con el fondo, va por la forma”.

Acuña aseguró, en diálogo con RPP, que permitiría que el libro circule con otro nombre. “Claro que sí, ahorita solamente estoy reclamando mi derecho a la editorial. [...] La frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, dijo.

IPYS se pronuncia

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció contra la denuncia: “IPYS protesta por estos actos intimidatorios que tienen como claro propósito impedir que el libro siga circulando, atentando gravemente contra la libertad de expresión y contra el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre este candidato a la presidencia del Perú”.

#ALERTA🚨 #PERU🇵🇪 El candidato presidencial César Acuña (@CesarAcunaP) demandó al periodista @TrujiYo ante @IndecopiOficial argumentando que la frase “Plata como cancha” es suya, reclamando derechos sobre ella. Exige que se retire el libro del mercado. https://t.co/VvQ5EctcGy — IPYS (@IPYS) March 15, 2021

Indecopi tiene 120 días útiles para resolver el caso. Acosta dice estar seguro que esa institución sabrá valorar “que hay un derecho mayor, que es el de la libertad de expresión, que no puede vulnerarse por una leguleyada, que es lo que está intentando hacer el señor Acuña”.

Pero Ghersi señala que “la utilización de la frase ‘Plata como cancha’ para publicitar un libro, incluida la portada del libro, los avisos publicitarios en distintos medios de comunicación y en la red, son una infracción”.

El abogado Erick Iriarte, especialista en propiedad intelectual, consideró que en este caso “se intenta utilizar el sistema marcario para acallar la libertad de expresión”.

“El derecho de autor, en lo que se refiere al título, está en vinculación con la obra en sí misma y no está siendo utilizada en calidad de marca. Será sumamente interesante ver cómo Indecopi, que tiene tanto la Oficina de Marcas como la Oficina de Derecho de Autor, establece el mejor derecho y además evita que se mal use la propiedad intelectual para acallar a personas en su uso de libertad de expresión”, dijo.

La editorial también se pronunció anoche y aseguró que “la frase ´Plata como cancha’ no está inscrita como una marca en la clase correspondiente a Publicaciones, que es la adecuada para proteger Libros y Revistas. Ello ha sido verificado antes y después de la publicación del libro y, por tanto, ni la editorial ni el autor han infringido la propiedad intelectual de César Acuña”.

El libro ‘Plata como cancha’ va por la cuarta edición desde que salió al mercado, hace pocas semanas. En tanto, César Acuña continúa con su campaña presidencial, pero permanece lejos de los candidatos con mayor intención de voto. El primer simulacro nacional de voto El Comercio - Ipsos revela que tiene 3.3% de votos válidos y es superado por Yonhy Lescano , George Forsyth, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza, Daniel Urresti, Hernando de Soto, Julio Guzmán y Pedro Castillo.