Conforme a los criterios de Saber más

Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, reveló el domingo que aportó a las campañas de sus candidatos debido a los topes que establece la Ley de Organizaciones Políticas para entrega de dinero a los partidos.

“Yo tengo unos topes, no puedo poner más que unas 200 UIT, 200 mil dólares, pero sí puedo yo mismo donarle a algunos candidatos, entonces es lo que estoy haciendo con los topes que hay, hay topes muy rigurosos”, dijo en declaraciones a Willax TV.

López Aliaga también indicó que en la campaña ha recibido donaciones a través de paneles publicitarios.

Tras reconocer que aportó a sus candidatos por los topes que le exige la norma, el postulante a la presidencia manifestó que retiraba lo dicho porque “el JNE puede excluirlo”.

“Voy a retirar lo dicho porque el JNE puede excluirme, no he donado nada a nadie. Me han intentado sacar hace poquito por este tipo de declaraciones. Prefiero decirte que no he donado nada a nadie y ya después hablamos”, señaló.

López Aliaga revela que "dona dinero a sus candidatos"

Implicancias

Consultado por este Diario, José Tello, abogado especialista en derecho electoral, explicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales es el ente competente sobre el financiamiento de campañas. En caso se determine una infracción, la exclusión como sanción queda descartada.

El especialista indicó que es importante esperar el informe de gastos que entregará Renovación Popular sobre esta campaña. Este será un elemento que evaluaría la ONPE en caso se disponga iniciar un proceso contra el partido tras la declaración de López Aliaga.

“La ONPE tiene fecha límite hasta el 19 para recibir los informes de todos los partidos y los gastos que están haciendo en las elecciones generales, presidenciales, congresales, hay que ver qué van a presentar ellos (Renovación Popular), pero sobre el caso, tendría que haber un nivel de bancarización bastante riguroso”, sostuvo.

Añadió que “de ser interpretado de manera literal y sin mayor explicación lo que ha dicho el señor López Aliaga habría aparentemente una infracción, esto es con cargo lo que diga el partido en su informe”, tras indicar que si se inicia un proceso sancionador la multa sería el monto de exceso al tope legal de acuerdo a la norma.

El abogado José Naupari apuntó que lo hecho por López Aliga se trata de un “aporte” y no una “donación”. Precisó además que la fecha límite para los procesos de exclusión terminó el 12 de marzo.

“No hay sanciones políticas por tema de irregularidad a los aportes, se tiene que esperar al informe del partido, ahí veremos si el señor aportó o no y cuánto, si fue en efectivo”, dijo. Recordó que desde el 2019 está tipificado el delito de financiamiento ilegal.

MÁS INFORMACIÓN

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó el viernes 19 de marzo como fecha límite de la primera entrega de la presentación de la información financiera de campaña electoral de las Elecciones Generales 2021, que efectuarán las organizaciones políticas, los candidatos o sus responsables de campaña.

La rendición de cuentas comprenderá del 9 de julio, fecha en la que se convocaron las elecciones generales, al 12 de marzo de 2021.

Según el artículo 103 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios la segunda entrega de la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos de campaña será en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral.

ONPE precisó que de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, la no presentación de los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa no menor de 31, ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias y la pérdida del financiamiento público directo.

VIDEO RECOMENDADO

George Forsyth se refirió a Rafael López Aliaga y pagos a sus candidatos