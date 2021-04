Conforme a los criterios de Saber más

Dos exministros del breve gobierno de Manuel Merino integran el comité consultivo que ha presentado Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Ellos son Alfonso Miranda Eyzaguirre (Producción) y Carlos Herrera Descalzi (Energía y Minas).

Miranda es asesor en temas de producción, empleo y pesquería; y Descalzi, en el sector energía. López Aliaga presentó a Descalzi tiempo atrás -durante una ceremonia donde mostró a su equipo consultivo- como “el mejor ministro de Energía del Perú”. El exministro también ocupó esa cartera en los gobiernos de Valentín Paniagua y Ollanta Humala.

“De parte de Rafael López Aliaga me pidieron si podía enviar un mensaje acerca de lo que yo pienso respecto a energía y minas, con el carácter de un consultor a quien se le pregunta sobre el tema. […] Que me haya incluido en lo que sería su equipo, lo entiendo como una invitación a apoyarlo en caso sea gobierno y así lo tomo: una invitación”, dijo Descalzi a este Diario.

El exjuez supremo Javier Villa Stein también integra el equipo consultivo de Renovación Popular. Fuentes del partido aseguran que tiene una relación de amistad muy cercana con López Aliaga, que se mantuvo a pesar de que renunció en diciembre pasado a integrar la lista de candidatos al Congreso por “estrictos motivos personales y familiares”. López Aliaga le ha delegado la reforma del sistema judicial.

“Sí, es verdad. Lo estoy apoyando y lo estoy respaldando”, dijo a este Diario. ¿Es de su círculo más cercano? “Eso lo tendría que decir el mismo López Aliaga. No me puedo tomar esa atribución”, agregó.

Primer círculo de confianza

Pero en el escenario político y electoral, hay otras dos personas muy cercanas al candidato presidencial, a quienes se puede considerar como el primer círculo de su entorno. Ellos son el almirante en retiro Jorge Montoya, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la tres veces regidora de la Municipalidad de Lima Norma Yarrow.

Montoya integra la plancha presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia, postula al Congreso y es vocero político del partido.

López Aliaga lo invitó a Renovación Popular en agosto pasado, tras conocerlo por amigos en común, contó Montoya a El Comercio. “A partir de ahí enganché con él. Estamos en la misma línea de pensamiento. En el fondo, pensamos igual en todos los temas”, dijo.

Montoya llegó al partido cuando el plan de gobierno ya se encontraba en ejecución, pero colaboró “con todas las áreas que he podido, [principalmente] con las de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas”. Según López Aliaga, en algún momento pensó en Montoya como candidato presidencial. Ahora es su brazo derecho.

Rafael López Aliaga junto a su candidato a la segunda vicepresidencia y mano derecha, Jorge Montoya, durante la presentación del comité consultivo de Renovación Popular, el viernes pasado. En la imagen también aparece la candidata al Congreso Deborah Inga. (Foto: Renzo Salazar / GEC)

¿Por qué no se les ve juntos en los viajes de campaña? Así lo explica Montoya: “El candidato tiene su itinerario hecho y su plan definido y yo tengo el mío. Nos manejamos de manera autónoma para no cruzarnos y abarcar todos los sitios donde debemos estar. Si viajamos juntos perdemos el 50% de nuestra capacidad. Yo me dedico a ver el área de Lima y Callao y él está viendo las provincias”.

Norma Yarrow también juega un papel clave en la búsqueda de los votos en la capital. El partido la nombró jefa territorial de Lima y candidata al Congreso. Años atrás fue secretaria Nacional de Organización de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular).

Yarrow postula al Parlamento por segunda vez. Ya lo hizo en las elecciones del 2011 con Alianza Solidaridad Nacional. También fue candidata a teniente alcaldesa de Lima en los comicios regionales y municipales del 2018, con Perú Patria Segura.

Experiencia edil

Con Montoya y Narrow se cierra el primer círculo de confianza de López Aliaga, según diversas fuentes del partido consultadas por El Comercio. Pero hay al menos otras cuatro personas cercanas: el abogado Carlos Canales, el general en retiro José Tisoc, la excongresista Fabiola Morales y el médico cirujano Luis Rubio.

Los cuatro tienen experiencia edil, como López Aliaga, ex regidor de la Municipalidad de Lima. En esa institución estrecharon vínculos y hoy lo apoyan en su intento por llegar a Palacio.

Luis Rubio será el encargado de la adquisición de vacunas contra el COVID-19 si López Aliaga gana las elecciones. “Es el gran impulsor y creador de los Hospitales de la Solidaridad. Lo hemos convocado como asesor técnico para implementar hospitales solidarios en todo el país y encargarse también de la vacuna. De los diferentes temas como la vacuna peruana y la vacuna a nivel internacional.[...] Vamos a traer vacunas de una buena vez”, dijo López Aliaga.

En tanto, Canales es asesor en turismo, Tisoc en seguridad ciudadana y Morales en temas de educación y familias.

En sectores claves

El embajador Eduardo Ponce Vivanco es asesor del partido en temas de relaciones exteriores. Sería nombrado canciller si López Aliaga llega a Palacio. “Si se trata de servir al Perú y defender la institucionalidad de Torre Tagle, no puedo ignorar la invitación que me ha hecho Rafael López Aliaga para acompañarlo”, dijo el viernes.

En el sector económico, López Aliaga tiene como asesor a Luis Durán, a quien califica como “el economista de los microempresarios”; en medio ambiente, la abogada arequipeña Patricia Lozada, consultora de políticas públicas y excandidata al Congreso con el Apra (2006).

El exvicepresidente de la República durante los primeros años del fujimorismo, Máximo San Román, lidera el comité consultivo. De acuerdo con él, se unió a López Aliaga tras revisar “patrióticamente” todos los planes de gobierno.

Dato

El abogado Yorry Warthon, candidato al Congreso y jefe territorial nacional de campaña de Renovación Popular, es uno de los más activos en la campaña y también es cercano a López Aliaga, de acuerdo con fuentes de este Diario. Fue postulante al Parlamento con Solidaridad Nacional en las elecciones del 2020.

