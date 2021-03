ESPECIALISTAS:

A. Sandra Carrillo. Investigadora del IEP

B. Hugo Ñopo. Investigador de Grade

CANDIDATOS:

1. Reforzar la Sunedu como garante de la calidad educativa.

A. Viable y necesario

“Es solo un primer paso, y en una reforma de la educación superior debería incluirse la educación técnica. [...] Quedarse en este nivel sería muy básico”.

B. Viable y necesario

“Pero es una propuesta muy general”.

2. Elevar el estándar y adecuar la oferta de institutos técnicos superiores en función de las demandas de las empresas, coordinando con gremios empresariales.

A. Viable y necesario, pero insuficiente

“La educación superior viene con un tema de desarrollo del país, no solo con el desarrollo de empresas. Sí es importante, pero no es suficiente, no es la única mirada”.

B. Viable y necesario

“Sí, pero son grandes deseos con los que es imposible estar en desacuerdo”.

3. Transformación del Minedu en un ministerio de educación y formación profesional para el empleo, al adoptar las funciones del Ministerio de Trabajo con respecto a la rectoría de la formación profesional.

A. inviable e innecesario

“La educación no puede limitarse solo al empleo, tiene que ver con la visión de país que tenemos, el desarrollo, la ciudadanía. ¿Qué pasa con la CTI, con las artes, con el deporte?”.

B. Viable y necesario

“Esto me gustó y es importante. Hoy está compartimentalizado. Hay un Minedu, hay un Mintra, y los temas bisagra, que son educación y trabajo, quedan descuidados”.

1. Adoptar estándares de calidad de los países de la OCDE.

A. Inviable pero necesario

“No para este quinquenio. En algún momento hay que hacerlo. Chile y México están en esa línea. Ahora no es viable en estos cinco años”.

B. inviable e innecesario

“Es una propuesta imposible”.

2. Desarrollar universidades públicas de alto rendimiento a través de las actuales universidades que se esfuercen para alcanzar niveles de calidad.

A. Necesario pero inviable ahora

“Necesario, pero no es viable ahora por los presupuestos, y todavía estamos en la reforma. Es el camino a seguir, quitándole la palabra ‘alto rendimiento’, pero va en el marco de la reforma”.

B. inviable e innecesario

“Ya existe, se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

3. Invertir 10% del PBI en educación.

A. Inviable pero deseable

“Es lo que todos quisiéramos, pero el PBI depende de lo que produce el país y se prioriza entre todos los sectores. Para este quinquenio es complicado que se dé tanto del PBI a la educación. Ya lo del 6% de la ley es un montón. Deberíamos ir incrementando ese porcentaje”.

B. Inviable e innecesario

“Hoy estamos en el 3,7% y tenemos problemas de ejecución. ¿Cómo vamos a llegar al 10%? Imposible. Pero, además, ¿a qué sector le vamos a quitar? Tiene que crecer el PBI, y luego tienes que ver cómo cortas la torta de la recaudación”.

1. Revisar la Ley de Reorganización del Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad Educativa para Educación Superior.

B. Viable pero innecesario

“Sí puede preocupar un poco. Puede ser de manera camuflada una revisión de la Sunedu, y habría que estar atentos. El demonio está en los detalles”.

2. Fomentar la oferta educativa pertinente y de calidad, con énfasis en la educación superior tecnológica y técnico-productiva flexibles y adecuadas a las necesidades territoriales y sus vocaciones productivas.

A. Viable y necesario

“Menciona distintos temas de educación técnica, y habla de territorios y tema productivo. Cuando menciona ‘productivo’ va muy ligado al desarrollo territorial”.

B. Viable y necesario

“Eso es muy necesario fortalecer, apuntalar. Está todavía a nivel de enunciado general, habría que ver cómo aterriza, pero es un pendiente supergrande”.

3. Diseñar e implementar el centro de recursos educativos digitales y de radio y televisión educativa para el Minedu.

A. Necesario y podría ser viable

“De alguna manera los partidos saben que tienen que generar algo a distancia más allá de tablets y de Internet, pero todavía no está muy claro cómo, porque es lo que el ministerio tiene en marcha”.

B. Viable y necesario

“Hacer bien Aprendo en Casa ha sido una proeza. Lo que se está proponiendo es ponerle la plataforma para que sea algo más estándar. Es muy necesario”.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

1. Fortalecer la Sunedu como organismo regulador, y autonomía en la elección del superintendente con un concurso público abierto.

A. Viable y necesario

“Fortalecer la Sunedu va en la línea, y lo del superintendente creo que es una discusión que se ha venido dando”.

B. Viable y necesario

“La autonomía en la elección es importante”.

2. Implementar la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva para brindar capacidades laborales a jóvenes y potenciar la educación no universitaria.

A. Viable y necesario

“Sí hay un énfasis en capacidad laboral que no es solo empresas. Ayuda mucho a los que no pueden seguir la universidad y mejora la capacidad productiva”.

B. Viable y necesario

“Hay que mirar [la educación técnica] integralmente. Ese punto engloba a las becas, o tendría que englobarlo mirando lo objetivo, oferta y demanda de la educación técnica, con la valoración social”.

3. Aumentar las vacantes en 100% a instituciones públicas de educación superior.

A. Inviable pero deseable

“Aquí el tema es el financiamiento. No es porque metas más gente, sino que haya más profesores, más equipos, mayor atención. […] Aumentas cupos cuando no tienes calidad mínima”.

B. inviable e innecesario

“No necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Aumentar las vacantes en 100% entra en contradicción con el consenso al que ya habíamos llegado antes”.

1. Crear la universidad pública del bicentenario, con el modelo Netflix de teleeducación.

A. inviable e innecesario

“Lo de la teleeducación no está mal, pero así como está planteado no. Más bien, dotar a las universidades públicas de plataformas para que los chicos puedan acceder a la educación virtual”.

B. inviable e innecesario

“Las universidades de alta calidad no se forman de la noche a la mañana. [...] [El camino debería ser] modernizar las actuales”.

2. Adultos mayores de 50 años podrán acceder sin examen de admisión para obtener grado de bachiller.

A. innecesario y poco viable

“Si hay que priorizar quiénes acceden, son los jóvenes. Además, es inviable porque atentas contra la autonomía”.

B. Requeriría ajustes

“Responde a una necesidad, pero no sabemos si es la mejor respuesta. La necesidad grande es generar una población adulta con mayor capacitación”.

3. Red pública de 200 escuelas vocacionales productivas, con énfasis en la educación técnico-profesional y la naturaleza productiva de cada región.

A. Podría ser necesario y viable

“¿Para qué abrir más escuelas si ya hay institutos que requieren mejorar la calidad y asegurar sus condiciones mínimas?”.

B. Viable y necesario

Necesitamos mejorar objetivamente la oferta educativa técnica.

