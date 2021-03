Conforme a los criterios de Saber más

A tres semanas de las elecciones generales, se realizó el segundo debate entre los principales candidatos a la Presidencia (con una ausencia, la de Rafael López Aliaga, quien desistió de participar). En la polémica presencial, organizada por América Televisión y Canal N, pesó más los enfrentamientos y los pullazos que las propuestas. A continuación, los momentos que marcaron el debate.

1. Los acompañantes

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular a la Presidencia, fue el único postulante que llegó acompañado por su esposa, la ciudadana chilena Patricia Contador. Las normas de la polémica, establecida por América Televisión y Canal N, como organizadores, solo les permitían a los aspirantes a la Casa de Pizarro llevar consigo a un pequeño grupo de colabores. Así, mientras Keiko Fujimori optó por los dos integrantes de su plancha presidencial, el exparlamentario dejó fuera a su candidata a la primera vicepresidencia.

“[Vamos a] contestar con propuestas a la guerra sucia emprendida desde que estuvimos en el primer lugar”, refirió el postulante, minutos antes del inicio del llamado debate definitivo.

Contador ha tenido una presencia importante en la campaña del exparlamentario, quizás en un intento de reducir los cuestionamientos que pesan sobre Lescano, luego de que fuera denunciado por una periodista por acoso sexual. Y aunque esta acusación fue enviada al archivo, sigue siendo un pasivo para el acciopopulista.

(Foto: Joel Alonzo | GEC)

El actual congresista Rolando Campos también fue parte de la comitiva del candidato presidencial de Acción Popular. En noviembre, este se opuso a la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra.

Al estudio de televisión, donde se realizó el debate, los candidatos solo podían acceder con una persona. Lescano eligió a su esposa.

El postulante de Victoria Nacional, George Forsyth, no solo llegó acompañado por el economista Jorge Chávez, jefe de su plan de gobierno, sino también por su nuevo asesor, el colombiano Diego Pérez. Aunque este ingresó a América Televisión minutos después del ex arquero de Alianza Lima.

(Foto: América Televisión)

2. “Esto es peor que el COVID-19”

Keiko

Keiko Fujimori utilizó su primer minuto en el debate para marcar distancia de sus principales oponentes: Lescano, el ausente Rafal López Aliaga (Renovación Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia afirmó que, a la tragedia sanitaria y económica, existen dos “amenazas terribles” para el Perú: el populismo y la izquierda radical.

“A ese populismo, el de Yonhy Lescano, el que promete de todo, pero que sabe perfectamente que no se puede cumplir; al populismo de Rafael López Aliaga, ese populismo agresivo, agresivo verbalmente y que ahora se junta, entre la derecha extrema y el etnocacerismo”, subrayó.

(Foto: América Televisión)





Pero las críticas de Fujimori Higuchi también fueron dirigidas a Mendoza, al sostener que la “izquierda radical” que ella representa “busca tumbarse la Constitución y el modelo económico para traer el modelo cubano venezolano, estemos muy atentos, porque esto es peor que el COVID-19 y la enfermedad”.





Este es el video completo del debate:





3. No sean irresponsables

Verónika Mendoza- al cierre de su participación en el segundo bloque de la polémica- aprovechó para exigirles a Lescano y Forsyth mayor responsabilidad al momento de sentar posición sobre el COVID-19, a fin de “no generar expectativas falsas”.

“Nosotros vamos a basar nuestras decisiones sobre la base de evidencia científica, no sobre la base de sesgos ideológicos ni especulaciones y, por eso mismo, pido aquí al señor Lescano que, por favor, aclare que el COVID-19 no se cura con cañazo y sal, el COVID-19 se atiende con distanciamiento social, oxígeno y vacunas. Por favor, no podemos tener declaraciones tan irresponsables como esa ni generar falsas expectativa como el señor Forsyth, quien dice que sobra las vacunas en el mundo, eso no es así señores”, remarcó.

(Foto: América Televisión)

La candidata de Juntos por el Perú también defendió su propuesta para para tomar el “control temporal” de la producción y distribución de oxígeno.

“[El sector privado ha sido eficiente] lucrando a costa de la salud y de la vida de la gente, cobrando un balón de oxígeno a S/3 mil o S/6 mil, o las clínicas privadas que comenzaron a cobrar por una cama UCI S/200 mil o S/500 mil, esa es la diferencia de la cual hablamos. Nosotros de lo que hablamos es que el Estado tome temporalmente el control de la elaboración y distribución de oxígeno medicinal, tal cual lo plantea la actual Ley de la Salud para no dejar que la gente se muera”, mencionó.

5. Un singular reclamo

El candidato de Podemos Perú a la Presidencia, Daniel Urresti, hizo un singular reclamo a la mitad del debate: “Disculpe que diga esto en televisión, mi esposa me está reclamando, me dice que ella cómo es peruana no ha podido venir, me dice que hay candidatos que han traído a su esposa que es chilena, no lo sé, yo la verdad no lo sé. Yo no manejó esto mi amor, te pido perdón, yo no sabía que te podía traer a esta reunión”.

No obstante, la periodista Mavila Huertas, moderadora de la polémica, le aclaró que se le permitía traer a tres personas, y que dentro de estas podía estar su esposa.

“Usted pudo traer a su esposa si así lo quería”, señaló la conductora.

(Foto: América Televisión)

Urresti, ya con el micrófono apagado, solo atino a dirigirse a la cámara y decir: “Ya ves amor, no es culpa, [soy] inocente”.

5. Un enfrentamiento indirecto

Al momento de que los candidatos abordaron sus propuestas para enfrentar la corrupción, algunos aprovecharon para lanzarse puyazos. Primero fue Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, quien señaló que a diferencia de sus oponentes “que están siendo procesados por haber recibido financiamientos turbios en sus campañas electorales” y “por haber puesto a sus amigotes a dedo en la función pública, yo no tengo nada que esconder”, en clara referencia a Fujimori Higuchi y Forsyth.

En ese sentido, dijo que ella no tiene problema en que se le levante su secreto bancario, “y todo el mundo pueda ver cómo se mueven mis cuentas”.

La respuesta de la postulante de Fuerza Popular no demoró en llegar y, cuando llegó su turno, afirmó que en el campo de la lucha anticorrupción “es donde hay más demagogia”.

“Recordemos que ha habido muchos políticos lavando banderas, pintándose las manos de blanco o levantando su dedo acusador, pero que no tienen ningún problema en escribir en las agendas de su jefa”, señaló.

“En mi caso, yo estoy siendo investigada, pero ha habido un análisis pericial de 10 años a mí y a mi esposo, que han dicho claramente, cinco peritos de oficio que han dicho claramente que no existe ningún desbalance. Pero hay otras personas que se corren de las pruebas grafo técnicas para demostrar si es que es o no su letra”, agregó.

6. “Usted no puede separar a Merino, usurpador y golpista”

C4 Veronika Lescano Debate

Al inicio del segundo bloque del debate, tras la pausa, Mendoza y Lescano protagonizaron un duro enfrentamiento, luego de que el acciopopulista mencionara que el jefe del partido Juntos por el Perú (antes Partido Humanista), en referencia al ex primer ministro Yehude Simon, está siendo acusado por actos de corrupción, cuando fue gobernador regional de Lambayeque.

“No puedo permitir que se me difame y se difame a mi organización política en un canal de televisión, y me refiero al señor Lescano concretamente que ha dicho que, en nuestra organización política, el jefe es un corrupto, le pido que retire lo que ha dicho, porque eso no es verdad, nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto, si alguna vez alguien estuvo procesado inmediatamente lo separados”, replicó la política de izquierda.

Mendoza dijo que, a diferencia de Acción Popular, ellos sí han separado a los “malos elementos”.

“No como usted que no puede separar al señor [Manuel] Merino, usurpador y golpista contra el cual se movilizaron los jóvenes”, subrayó.

(Foto: América Televisión)

El enfrentamiento continúo. Y Lescano citó a Wikipedia para indicar Mendoza tiene una alianza con el Partido Humanista, donde hay una “persona acusada por corrupción”.

La candidata de Juntos por el Perú dijo que ella respeta al fallecido expresidente Valentín Paniagua, de Acción Popular, quién “jamás hubiera hecho esta mentira y difamación que usted ha hecho en televisión nacional”.

A través de su cuenta de Twitter, Simon calificó de “cobarde” a Lescano por mencionarlo por el Caso Odebrecht, pero también tildó de “mal agradecida” a Mendoza por haber dicho que fue expulsado de Juntos por el Perú, partido que él fundó.

7. George Forsyth versus Daniel Urresti

Otro de los enfrentamientos que calentó el debate fue el de Forsyth y Urresti. El exministro del Interior había cuestionado al exalcalde de La Victoria durante varios momentos de la polémica, incluso señalando que el exfutbolista “aparte de bonito, parece que es inocente”, luego de criticar la presencia del ex titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Bruce en su partido.

El postulante de Victoria Nacional respondió que, si bien es necesario nuevos liderazgos para “cambiar el Perú”, también se requiere “gente con experiencia” y destacó que Bruce haya sido el pilar del programa Techo Propio.

Tras ello, decidió, por fin, replicar directamente a su contrincante de Podemos Perú, al sostener que “cuando quisiste imitar” las operaciones en La Victoria, “no pudiste cuidar de ti mismo”, en referencia a la vez que le rompieron la cabeza y le robaron un celular en Los Olivos, donde fue gerente de seguridad ciudadana.

“Nosotros vamos a cuidarte en nuestro gobierno, vas a poder salir a la calle para grabar tus videítos”, exclamó.

(Foto: América Televisión)

Urresti, un bloque después, aclaró que él no está rodeado de 12 agendas de seguridad y adelantó que este lunes acudirá a La Victoria para “ver si es verdad lo que cuenta” Forsyth.

8. ¿Y el ejemplo?

Al comienzo del debate, Fujimori Higuchi explicó su plan para contener a la pandemia, que incluye realizar 70 mil pruebas moleculares diarias y vacunar a todos los peruanos. No obstante, dos horas después cerró su participación sin dar una respuesta contundente sobre si ella aceptaría ser inmunizada.

“[¿Se aplicará la vacuna contra el COVID-19?] De ser necesario, sí, pero al último”, expresó.

(Foto: América Televisión)