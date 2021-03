Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario revisó los planes de gobierno de los cinco partidos con mayores chances de llegar a Palacio de Gobierno en las elecciones del 2021. Seleccionamos algunas propuestas y se las pusimos bajo análisis a dos especialistas: Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, y José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior.

Yonhy Lescano (Acción Popular)

1. Cámaras de vigilancia interconectadas y unidades policiales ubicadas en zonas del mapa del delito.

Elohim Monard: Necesario

“Es un deseo que se viene trabajando hace años y no termina de consolidarse. Es necesario, sí. Pero se necesita un gran esfuerzo de inversión en tecnología y en capacidades humanas. Pero no existe la capacidad de generar un mapa del delito porque solo un 15% denuncia, y necesitas data de victimización. La otra pregunta es: ¿Si interconectamos todas las cámaras, estamos en capacidad de responder a todo lo que ven esas cámaras? Este plan de AP va con la narrativa de su candidato: un conjunto de generalidades que van con el sentido común pero si quieres escarbar un poco más, no sabes muy bien de dónde viene”.

José Luis Pérez Guadalupe: Es positivo

“Lo que pasa es la insuficiencia de las cámaras, del mantenimiento. Se necesitan recursos para mantener las cámaras, se necesita que sean compatibles entre ellas. Se ha intentado antes. Como propuesta está bien”.

2. Políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente a la mujer.

Elohim Monard: Insuficiente

“¿Qué políticas? Esto es una buena intención, no un plan de gobierno”.

José Luis Pérez Guadalupe: insuficiente

“¿Qué políticas? Dicen el qué pero no el cómo”.

3. Castración química como pena accesoria para violadores.

Elohim Monard: No soluciona nada

“Imaginando que esto no atenta contra los derechos humanos y que pueda disuadir que estos señores vuelvan a hacerlo, podría ser aceptado. Pero no soluciona el problema”.

José Luis Pérez Guadalupe: Inviable

“Si ya están presos, ¿para qué los inyectas? Tienen que inyectarlos periódicamente. En el penal, los violadores están aislados. Cuando cumplan su condena ya salieron, a ver que los busquen. Es poco operativo”.

4. Mayor foco en aeropuertos y puertos en convenio con la DEA para combatir el narcotráfico.

Elohim Monard: Insuficiente

“Es cierto que se necesita trabajar en puertos y aeropuertos. Pero no sé a qué se refiere con mayor foco, eso es un cajón de sastre. Es importante el efecto integral. ¿qué va a pasar en el aeropuerto? No se sabe”.

José Luis Pérez Guadalupe: Insuficiente “Ya se trabaja en coordinación con la DEA. Mayor foco en puertos y aeropuertos, está bien. Pero no solo tienes que ir al final de la cadena, sino al comienzo. Tienes que ver también los lugares de cultivo. Es muy populista”.

George Forsyth (Victoria Nacional)

1. Reforma de educación policial introduciendo segunda especialización.

Elohim Monard: importante pero limitado

“Es necesaria una reforma de la educación policial. No queda claro cuáles son los nuevos valores del perfil policial que proponen. Además, no pueden tener una segunda especialización si no es claro cuál es la primera. La segunda especialización me parece un poco fuera de la realidad”.

José Luis Pérez Guadalupe: puede tener sentido

“No se ha acentuado la primera especialización. Y hay que dividir entre oficiales y suboficiales. Oficiales son 5 años, suboficiales son 6 semestres. En educación sales con una especialización, la segunda en todo caso es en la práctica. Puede ser, pero es cuestión de gestión”.

2. Prevenir pandillaje juvenil con espacios de desarrollo deportivo, formación de valores, atención médica y asistencia social.

Elohim Monard: insuficiente

“Están asumiendo que el pandillaje juvenil es un problema generalizado en el país. Yo no lo creo. No es lo mismo lo que sucede en Chorrillos, Callao, Trujillo y Arequipa. Es cierto que se necesita un trabajo preventivo e integral con jóvenes. Pero hay que considerar la deserción escolar, alcohol y drogas”.

José Luis Pérez Guadalupe: viable

“Es viable como prevención general, no como policial. ¿Quién debería hacerlo? El Minedu con deserción, el Midis con servicios sociales, etc. Está bien, hay que acentuarlo, pero articulado”.

3. Ampliar la cobertura de los Centros de Emergencia Mujer en todo el país.

Elohim Monard: Insuficiente

“Se necesita más CEM, pero también mejores. El Mimp ya ha podido identificar qué se debe mejorar. Se debe ampliar y fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Violencia contra la Mujer. Tenemos que tener cuidado si los CEM van a ser en comisarías o no. Me parece bien que sea en comisarías pero genera un conflicto muy fuerte entre Mimp y Mininter”.

José Luis Pérez Guadalupe: es válido

“El tema es de recursos, tanto humanos como económicos. Las mujeres, que son las que atienden, son un 20% de todo el personal policial. Nadie se puede oponer a esta propuesta. Es válida. La pregunta es si es viableNadie se puede oponer”.

4. Las más severas sanciones para casos de violación, tras reformas constitucionales.

Elohim Monard: Insuficiente

“Eso no quiere decir de ninguna manera que se solucione el problema. El problema es salud mental individual y salud social de un contexto machista. Juntos facilitan la situación de violación. Un violador no piensa en la sanción antes de violar. La evidencia muestra que mayores sanciones no han llevado a que se reduzcan los casos. Dicho esto, no estoy en contra que se sancionen a las personas con penas severas. Es una propuesta insuficiente que vende, muchas personas la consideran necesaria, pero no soluciona el problema”.

José Luis Pérez Guadalupe: Innecesario

“No necesitas reforma constitucional para aplicar la ley. La tipificación del delito ya está dada. Una violación agravada es cadena perpetua. Se necesita la aplicación de la ley. Eso no necesita reforma constitucional. Yo no creo que Forsyth proponga pena de muerte, no creo que sea tan irresponable”.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

1. Herramientas legales para que la policía pueda desarrollar su mandato legal sin limitaciones.

Elohim Monard: preocupante

“¿Qué significa que puedan desarrollar su mandato legal sin limitaciones? ¿Que pueden disparar a quemarropa sin ningún motivo?”.

José Luis Pérez Guadalupe: innecesario

“La herramienta legal ya la tienen. El problema es la aplicación de los jueces. Si te vas al otro lado, ya no tienes policías, tienes pistoleros”.

2. Pacificar el Vraem; fortalecer la presencia de FF.AA. en el Putumayo; e incentivar a los jóvenes para que ingresen a FF.AA.

Elohim Monard: insuficiente

“Todos quieren que el Vraem sea un lugar pacífico. Pero la ‘pacificación’ es un término que hace guiño al fujimorismo. No dicen ‘generar desarrollo’. Sobre el Putumayo, las FF.AA. tienen un rol en las fronteras, no me parece mal. Otro tema, la encuesta que hizo Ciudad Nuestra sacó algo brutal: el 22% de los internos en penales había pasado por las FF.AA. Nada asegura que esto vaya a llevar a que los jóvenes tengan mejores condiciones”.

José Luis Pérez Guadalupe: muy general

“¿Quién se va a oponer a estas propuestas? El almirante Montoya dice que se puede pacificar el Vraem en 6 meses. Él fue presidente del Comando Conjunto y no lo hizo. Lo del Putumayo sí es un punto a ver a futuro. Lo que pasa es que es tan lejos, logísticamente es carísimo. El problema es logísitco. Además, es bien difícil que se metan a las FFAA, hay muchos factores, un tema vocacional. Creo que ahí la propuesta debe ser hacia servicio militar, y ahí sí totalmente de acuerdo. Carreras técnicas, becas, aumentarles la propina, educación. Eso sería un gran potencial”.

3. Elevar el nivel científico, tecnológico y operativo de la PNP con un instituto de investigación y desarrollo de la PNP y seguridad.

Elohim Monard: Muy general

“Nadie podría estar en contra de esto. Pero no dice cómo”.

José Luis Pérez Guadalupe: Muy general

“¿Quién se va a oponer a elevar el nivel? En lugar de crear un instituto, fortalece lo que ya hay”.

4. Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos, integradas por todas las instituciones del Sistema de Seguridad Ciudadana (Policía, serenazgo, municipalidad, PJ, Fiscalía, organizaciones sociales).

Elohim Monard:

“Esto linda entre algo que ya se hizo con buenas intenciones y algo muy peligroso. Hace cuatro años existía un programa que se llamaba Tukuyriku. Una práctica de inteligencia comunitaria. Tener efectivos policiales que se involucran en la comunidad como policías, pero en el fondo son inteligencia. Eso, bien manejado, puede funcionar. Polémico, pero puede funcionar. Otra cosa es que tengas agentes encubiertos de la policía. Me parece peligrosísimo si se va a hacer un ejercicio sistemático de tener agentes encubiertos en la sociedad. Tiene guiños muy fuertes al fujimorismo duro. Es un grave error pensar que se tiene que luchar contra la inseguridad ciudadana del mismo modo que contra el terrorismo”.

José Luis Pérez Guadalupe:

“No llego a entender qué son las Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana. Suena como a la época del terrorismo. Las FFAA que van y hacen su política de pacificación, unida con la ciudadanía, regalando cosas. Están replicando eso”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

1. Marco normativo para defender derechos de la policía y restaurar el respeto a la autoridad.

Elohim Monard: preocupante

“¿Cuáles son los derechos de los policías que no se están cumpliendo? ¿El derecho a disparar a quemarropa? ¿a infringir violencia de manera indiscriminada en una manifestación? La intención que leo detrás es que se salgan de los criterios internacionales del uso de la fuerza”.

José Luis Pérez Guadalupe: ya existe

“El marco normativo ya existe. Ha habido una decisión del Poder Judicial para que ya no vayan a la cárcel los que agreden a policías. Hay una ley para policías que usan su arma y están protegidos; una que sacó Urresti y era innecesaria porque ya existía. El tema no es de normatividad, es de los jueces, del momento político y la presión mediática”.

2. Construcción de nuevos penales para disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación. Diferenciación de establecimientos de acuerdo con sus características.

Elohim Monard: insuficiente

“Hablan de un programa de despenalización inmediata. Nuevos penales solamente es como más carreteras para el tráfico. La despenalización supone dos cosas: reducir las preventivas (personas sin sentencias) y de presos por delitos que no deberían estar ahí (alimentos). Es insuficiente, necesitamos medios abiertos, grilletes electrónicos que sí mencionan, trabajo comunitario”.

José Luis Pérez Guadalupe: necesario pero insuficiente

“De cajón. Pero háganlo pues. En el gobierno de Humala se construyó cárceles con capacidad para 10 mil internos, pero en cinco años entraron 30 mil. Es necesario pero insuficiente”.

3. Combatir las formas de violencia contra la mujer, originada en el ámbito familiar, social, laboral y político, así como en la modalidad de trata.

Elohim Monard: buena intención

“Me alegra que mencionen la trata como un problema, pero es una buena intención, no una propuesta. No construye sobre lo que ya existe”.

José Luis Pérez Guadalupe: no hay novedad

“La trata es un problema enfocado en el ámbito policial, pero la violencia familiar es un problema social. Son propuestas a las que nadie puede oponerse, pero no hay novedad”.

4. Programa Distrito Seguro que fortalece comisarías para enfrentar delitos callejeros, con mejores oficiales, entrenamiento, investigación en comisarías (detectives), mapas de delito, coordinación con serenazgos y con la población.

Elohim Monard:

“La policía desde hace mucho tiempo resiste la lógica de la focalización. Dentro de un distrito no todos los barrios tienen los mismos índices delictivos. Lo que hacen cuando hablan del distrito es evitar la focalización y la evidencia que te dice que debes focalizar. Barrio seguro puede mejorar porque puede focalizar más barrios, tiene mucho campo para mejorar. Distrito seguro va a hacer esa chamba pero en todo el distrito, ¿qué es lo nuevo ahí? Ahora, todos deseamos mejores oficiales y mejor entrenamiento. Todos los ministros. ¿qué me asegura que estos señores lo harían distinto?”.

José Luis Pérez Guadalupe: “Ya hay Barrio Seguro y antes había Vecindario Seguro. Todo el mundo le cambia el nombre. ¿Dónde están los mejores oficiales? Cuéntenme, suena muy bonito. Todos los ministros han querido hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Si es así de fácil, ¿por qué no lo hicieron? Suena muy bonito pero no es así de fácil”.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

1. Aumentar en 50% el patrullaje en todo el país. Un policía por cada 300 personas en las 15 ciudades más importantes.

Elohim Monard: inviable

“No hay suficientes policías. Podrías sacar policías de algunas unidades y ponerlas en la calle, es cierto, a pesar de que hay resistencia de la policía. Pero no vas a llegar al 50% en todo el país. El aumento anual [en la formación policial] es de 3%, para una criminalidad que aumenta. Además, sacar policías de algunos lugares para redistribuirlos es importante y hay que intentar hacerlo, pero tiene un costo político importante”.

José Luis Pérez Guadalupe: Ya se intentó

“Son cosas que ya se han discutido. El tema no es el número, es la efectividad. Chile tiene menos policías por habitante que Perú, pero son más efectivos. Aumentar 50%, todos lo hemos intentado. Me traje policías de Arequipa, la ciudad con más policías por habitante. Una piteadera de los congresistas arequipeños, alcaldes, hasta los mismos policías no querían venir. Redistribuir policías implica que le quitas a algunas provincias. Los congresistas de esas regiones pitean. No es el tema solamente poblacional. Es populista”.

2. Enfoque de derechos, género e interculturalidad en el nuevo sistema de formación y capacitación permanente.

Elohim Monard: Buena intención

“Los policías son los funcionarios más capacitados en términos de horas. Pero hay tres problemas. El primero es la calidad de la capacitación; luego los policías que se resisten a estos nuevos enfoques; y que se está reclutando gente que no tiene las cualidades para ser policía. El problema es bien profundo, estamos en una crisis gravísima”.

José Luis Pérez Guadalupe: buena intención

“Nadie va a decir que no a eso, excepto los conservadores. La nueva formación y la capacitación permanente está bien, es lo que se tiene que hacer”.

3. Reforzar las capacidades de las juntas vecinales, rondas y comunidades campesinas y nativas.

Elohim Monard: Buena intención

“La participación ciudadana es fundamental, pero: ¿Qué harían diferente de lo que ya se hace? ¿Y cuál es el límite que pondrían al uso de la fuerza de las rondas? ¿Reforzar a las rondas supondría dejar que ellos le quiten el monopolio de la fuerza al Estado? JP tiene buenas ideas, pero pecan de creer que la participación resuelve todo”.

José Luis Pérez Guadalupe: Necesario

“Totalmente de acuerdo. La ciudadanía son los ojos y oídos. Hay que potenciar eso, junto con los serenazgos y la municipalidad. El trabajo en tema de seguridad es más local”.

4. Crear observatorio nacional que haga seguimiento a todas las regiones y ciudades.

Elohim Monard: Muy interesante

“Esto me parece que muy interesante porque desarrollo el observatorio y llama a profundizar la estadística del ENAPRES. Esta encuesta es la que hace la victimización, la percepción de inseguridad, etc. Ahora solo tiene representatividad regional, no a nivel distrito. Desde el 2017 no se publica cuáles son los indicadores de homicidios en el país, por una discrepancia absurda entre INEI y el Ministerio del Interior. Ahora no sabemos cuántos homicidios tenemos año a año. Lo que me gusta del observatorio es diseñar muestras representativas para el Enapres en 15 ciudades prioritarias, realizar dos encuestas nacionales cada dos años a los privados de libertad”.

José Luis Pérez Guadalupe: Innecesario

“Ya hay mapas, la policía tiene. La fiscalía también tiene su observatorio. Pero si yo quería saber cuántos muertos hubo en el Callao en el mes de enero, la región policial me daba una cifra y seguridad ciudadana me daba otra. El observatorio es en base a las denuncias o en base a las intervenciones. Los puntos calientes ayuda, pero no te soluciona el tema. Se debería fortalecer lo que ya existe e interconectar con otras instituciones como el caso de la Fiscalía”.