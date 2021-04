Conforme a los criterios de Saber más

Los resultados de la ONPE al 99% de actas procesadas muestran que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la disputarán dos candidatos conservadores en lo social: Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Y en el tercer lugar quedaría Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quizás el candidato más conservador de la contienda electoral. ¿Qué pasó con los postulantes y partidos con agendas más progresistas como Juntos Por el Perú, el Partido Morado, Victoria Nacional y Somos Perú?

“Les faltó efectividad como candidatos y muchos de los puntos de sus agendas no figuraban entre las prioridades del elector”, señala el analista político Pedro Tenorio. “Nunca se debe decir: ‘Qué pena, los electores no se dieron cuenta’, sino: ‘Qué lástima, el candidato no supo interpretar cuál era la preocupación principal de la población’”, agrega.

La agenda progresista la llevaban, en mayor o menor medida, Juntos Por el Perú, el Partido Morado, Victoria Nacional y Somos Perú, señala la politóloga Gabriela Vega. Añade que “los candidatos presidenciales en sí mismos no fueron lo suficientemente fuertes y no lograron conectar con la ciudadanía”.

Además, Vega destaca que la cobertura del territorio nacional y el trabajo directo con las personas durante la campaña mostraron que las agrupaciones políticas más conservadoras (de izquierdas o derechas) estuvieron mejor organizadas.

De los partidos señalados, en mayor o menor medida, como progresistas, Victoria Nacional, de George Forsyth, permanece a la expectativa de conseguir representación parlamentaria. En tanto, Juntos Por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado tendrían cinco, cuatro y tres congresistas, respectivamente. Juntos sumarían solo la mitad de Fuerza Popular (24).

Partidos que tendrían presencia en el Congreso Número de escaños Perú Libre 37 Fuerza Popular 24 Acción Popular 17 Alianza para el Progreso 15 Renovación Popular 13 Avanza País 7 Podemos Perú 5 Juntos por el Perú 5 Somos Perú 4 Partido Morado 3

“Una de las principales características de la campaña ha sido que esos partidos han invertido bastante energía acusándose los unos a los otros de no ser la ‘verdadera’ opción progresista o no ser lo suficientemente progresistas. Esa lucha de nichos/tribus, dentro incluso del mismo progresismo, les ha jugado en contra”, señala Vega.

En tanto, el analista político José Carlos Requena señaló: “No creo que [el progresismo] sea la razón de la derrota [de candidatos como Mendoza o Guzmán], pero claramente es un discurso que está sufriendo algunos embates, y que quizás se ha desgastado. Claramente hay una reacción más conservadora”.

Requena añadió que hay una tendencia global hacia posiciones conservadoras, con presidentes como Jair Bolsonaro (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México) o el exmandatario Donald Trump (Estados Unidos).

Al 99% de las actas procesadas los candidatos de los partidos con un discurso progresista no pasó del 7% de los votos válidos(Conteo de la ONPE)

Cuestión de simpatías o rechazos

Tenorio destaca que en el Perú, “los resultados no son fruto de las propuestas, sino principalmente se basan mucho en la personalidad de los candidatos, en el atractivo o el rechazo que generan. Julio Guzmán (Partido Morado) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), por ejemplo, nunca entusiasmaron o encandilaron al elector más allá de su voto duro”.

“Tengo la sensación de que sus personalidades y sus propias proyecciones como candidatos pesaron más que las agendas propiamente dichas”, señala el analista.

Personalidades como Rafael López Aliaga o Hernando de Soto fueron mucho más efectivas, considera Tenorio. El primero fue quizás el más extremista entre los candidatos en temas como el aborto, la eutanasia y otros de la agenda progresista.

La falta de eficacia en las narrativas también fue un factor que jugó en contra de los partidos más vinculados al progresismo social, señala Vega. “Los discursos progresistas aún tienen mucho que mejorar para competir por la atención frente a los discursos más conservadores. No solo a nivel de profundidad (en conexión con miedos y deseos de las personas), sino también a nivel de banderas enraizadas en las luchas más cercanas a las necesidades diarias, de la vida -o muerte- de la ciudadanía”, explica.

La politóloga resalta que “el progresismo, en muchas ocasiones, se habla a sí mismo y ve de enemigo y se pelea con las misma pasión con las agrupaciones que están a medio centímetro de distancia programática/ideológica que las que están a kilómetros”.

La pelea entre partidos cercanos programáticamente es uno de los motivos por los que no llegan “a nadie más que a su voto duro”. En estas elecciones, ni siquiera el primer lugar, Pedro Castillo, alcanzó el 20% de los votos.

Por otro lado, agrupaciones como Juntos por el Perú y el Partido Morado, que se mostraron en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra el año pasado, y Somos Perú, que postuló al Congreso al propio Vizcarra, habrían sufrido “el derrumbe moral del expresidente, el ‘Vacunagate’ y la inefectividad del gobierno de Sagasti”, señala Vega. “Son golpes duros, reales y concretos”.

En opinión de Requena, en el próximo Congreso “seguramente va a dejar de promoverse algunos temas de la agenda progresista, pero creo que sería un error desmontar los avances que se han dado en el respeto a las minorías y la promoción de la política de igualdad y respeto”.

