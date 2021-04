Conforme a los criterios de Saber más

Aún a la espera de los resultados finales que anuncie la ONPE sobre las elecciones generales, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) marcha tercero en el conteo. Sin embargo, en estos comicios obtuvo posicionamiento político, sobre todo en el sector más conservador de la sociedad peruana, y su partido aseguró una bancada en el próximo Congreso. Allí se verá si cuenta con una estructura consistente y la capacidad para marcar la agenda o, por el contrario, le faltará solidez y perderá el terreno ganado, concuerdan analistas políticos entrevistados por El Comercio.

Al 98.950 % de actas procesadas y 94.517 % contabilizadas, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se consolida en el primer lugar con un 19.085% de los votos válidos. Mientras tanto, la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 13.370%, se afianza en el segundo lugar. Después, con muy poca diferencia entre sí continúan López Aliaga 11.679% y Hernando de Soto (Avanza País) con 11.596%.

Hasta el año pasado, el candidato de Renovación Popular era un político desconocido y relegado en las encuestas, pero en febrero alcanzó 3% de intención de voto. Un mes después ya se ubicaba en el tercer lugar de las preferencias, con 11,6% de los votos válidos, solo detrás de Yonhy Lescano (Acción Popular) y George Forsyth (Victoria Nacional).

“La postura muchas veces agresiva que mostró [López Aliaga] le sirvió al comienzo para posicionarse y diferenciarse. Fue tajante y marcó una agenda acotada, y en paralelo canalizó los intereses y la representación de un sector muy conservador de nuestra sociedad, que es numerosa y no tenía un representante. Pero caer en calificativos tan agresivos y descalificar a tantas personas públicamente también le jugó en contra”, afirma Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú.

Eduardo Dargent añade que “radicalizándose e insultando, [López Aliaga] creía que iba a ganar adeptos, pero felizmente para el país, ese tipo de discursos tuvo resistencia”.

Construyó una identidad para el partido

Pese a sus falencias como candidato, López Aliaga le dio una identidad a Renovación Popular, señala Radzinsky. Para ello, el postulante presidencial refundó Solidaridad Nacional luego de fracasar en las elecciones congresales del 2020, cuando el partido no alcanzó representación en el Parlamento.

“Ha ganado espacio. [...] Lo que ha hecho en términos políticos es importante. Su partido no alcanzaba ni el 3% el año pasado, pero ahora ha logrado que tenga una bancada. [...] Toca ver cuál es la agenda, si es partidaria o más personal”, explica el analista.

“Hay un sector ciudadano que ha encontrado a alguien que canaliza muchos de sus intereses, preferencias y prioridades”, añade.

Dargent apunta que Renovación Popular “tiene algo que otros grupos en el Perú no tienen: cierta coherencia ideológica y programática en varios temas”. Agrega que López Aliaga “cuenta con una base de votantes que lo ha visto con simpatía”.

Rafael López Aliaga refundó Solidaridad Nacional y le cambió el nombre por Renovación Popular. (Foto: GEC)

Limitaciones como candidato

A López Aliaga le fue mal cuando los reflectores apuntaron a su candidatura, y le fue peor cuando le tocó participar en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), coinciden en señalar los analistas.

“Creyó que la gente estaba enganchada con sus rollos y peleas, acusó de genocida a Sagasti y se peleó con el Estado mismo. Ahí parece que la gente no lo acompañó. Tuvo dos semanas para mostrarse y no despegó. El final fue el debate, donde tuvo una performance malísima. No solo leyó, sino que no tuvo explosión ni chispa”, dice Dargent.

El analista agrega que los discursos conservadores “pueden ser duros, pero empáticos y acercar a un tipo de elector”. Sin embargo, en el caso de López Aliaga, “su desempeño fue pobre”, aunque finalmente conectó con la cantidad suficiente de electores para pelear su pase a la segunda vuelta, en unos comicios de liderazgos débiles, donde el primer lugar no alcanza ni el 20% de los votos.

En el debate presidencial organizado por el JNE, Rafael López Aliaga no solo leyó la mayor parte de su intervención, sino que mostró poca energía, señala el analista político Jeffrey Radzinsky. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

“Creo que son buenas elecciones para él, aunque [su candidatura] no fue la ola que quisieron vender”, afirma Dargent.

Radzinsky coincide en que “antes del debate se frenó su ascenso, y en el debate le fue bastante mal. El hecho de haber leído y mostrarse con poca energía es un factor [que jugó en su contra]”.

Otro factor “está en el hecho de los vasos comunicantes”, señala Radzinsky. “Si bien tiene un núcleo duro de votantes, también tiene un sector grande que fluctúa entre él, Keiko Fujimori y Hernando de Soto. El hecho de que uno suba un poco más, frena el crecimiento del otro”, explica.

El futuro político

“La experiencia internacional, con Donald Trump y Jair Bolsonaro, seguro lo hacía ver como alguien que podía ser el empresario crítico del sistema, capaz de ganar votos también entre los más pobres, pero creo que [su candidatura solo] fue un fenómeno que se dio más en clases altas”, señala Dargent.

Sin embargo, el analista apunta que López Aliaga “tranquilamente puede convertirse en alguien que tenga influencia en los próximos años”. Nada está dicho. Un factor importante será la actuación de su bancada en el Congreso. Otro será la participación de su partido en las elecciones subnacionales.

“Vamos a ver cómo se organizan y qué tanto hacen en las elecciones municipales y regionales del próximo año. Eso de alguna manera puede marcar la organización”, señala Radzinsky.

¿A quién apoyarán?

Respecto a la segunda vuelta, Radzinsky consideró, en otro momento, que aun sin un respaldo oficial de Renovación Popular, “muchos votos no limeños de López Aliaga creo que serán para Pedro Castillo”, candidato de Perú Libre. Ello porque “los extremos también encuentran puntos de coincidencia”, y uno de esos puntos es “el ultraconservadurismo profamilia”.

En esa línea, consideró necesario destacar que se refiere a electores “no limeños”.





Sigo esperando los resultados oficiales finales.



Dejo en claro que no he dado apoyo a ningún candidato presidencial ni tampoco existe ninguna decisión partidaria en #RenovaciónPopular en ese sentido. — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 13, 2021





En la capital, está por verse si Castillo sumará el respaldo de parte del electorado que votó por López Aliaga en primera vuelta. En distritos como La Victoria, Comas y San Juan de Lurigancho, el candidato de Renovación Popular alcanzó el primer lugar y sumó más de 141.031 votos. También tuvo buenos resultados en San Isidro, San Borja, La Molina, San Juan de Miraflores, El Agustino y Ate, donde quedó en el segundo lugar, solo superado por Avanza País o Fuerza Popular en algunos casos.

