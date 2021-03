Conforme a los criterios de Saber más

Si bien el Frepap no tiene candidato presidencial, se mantiene a la expectativa de conservar su presencia en el Congreso de la República para el próximo quinquenio. De acuerdo a los estudios de El Comercio-Ipsos, el partido se ubica en quinto lugar en marzo con una intención de voto congresal de 5%, sin mayor variación respecto de los dos meses anteriores. En cuanto al simulacro de votación, se ubica séptimo con 6,3%.

¿Apoyará a algún candidato presidencial el partido? Un comunicado apócrifo con el símbolo del Frepap, publicado el domingo por Rafael López Aliaga abrió la puerta para que distintas fuentes del partido del pescadito marquen distancia no solo de un eventual respaldo al candidato presidencial de Renovación Popular, sino a cualquier otro.

LEE TAMBIÉN: Frepap niega apoyo a Rafael López Aliaga y señala que el candidato compartió información falsa

MUCHAS GRACIAS HERMANOS DEL FREPAP..! pic.twitter.com/XRlHt88TMI — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) March 15, 2021





“No hay ninguna posibilidad de alianza o apoyo a algún candidato a la presidencia en específico”, manifestó a El Comercio la vocera titular de la bancada del Frepap, María Cristina Retamozo. Similar postura tuvo el congresista Wilmer Cayllahua, quien sostuvo que si bien la organización busca consensos en el Parlamento, de ninguna manera se trata de alianzas. “Que se olvide el candidato presidencial. No vamos a aceptar alianzas, tampoco lo vamos a apoyar. No pedimos favores ni apoyo a nadie”, sentenció.

Los candidatos al Congreso por Lima, Luis Ochicua y Jéssica García, se expresaron en la misma línea. “Nosotros no hacemos ningún tipo de alianzas con ningún tipo de partido ni tampoco nos hemos aliado con ningún candidato presidencial”, dijo la segunda.

Lo cierto es que las preferencias entre los simpatizantes del Frepap no parecen estar definidas necesariamente hacia López Aliaga.

Según la encuesta de marzo, el 19% de quienes señalaron sus preferencias congresales hacia el Frepap tienen como primera opción el voto en blanco o viciado respecto de la elección presidencial, aunque las preferencias también se inclinarían hacia Verónika Mendoza (14%), Yonhy Lescano (11%) y el propio aspirante de Renovación Popular (10%).

Pero más allá de eventuales votos cruzados o simpatías divididas, el Frepap pretende mantener su presencia en el Poder Legislativo, al que volvió en el 2020 luego de casi 20 años. En ese contexto, ¿hacia dónde apunta esa eventual próxima bancada?

Un perfil más técnico

Recientemente, legisladores del Frepap han presentado distintos proyectos que han recibido cuestionamientos de expertos. Por ejemplo, uno de inicios de diciembre que establece la libre disposición de hasta 2UIT de los fondos de las pensiones de las AFP. Ello pese a que, un mes antes, ya se había publicado la ley que dispuso el retiro de hasta 4UIT de los fondos privados en el marco de la pandemia del COVID-19.

Otras iniciativas legislativas se refieren a prohibir la reducción de sueldos de los trabajadores del sector público y privado mientras dure el estado de emergencia, así como a otorgar derechos laborales a trabajadores a tiempo parcial. De acuerdo a expertos consultados previamente por este Diario, dichas medidas generarían sobrecostos laborales.

Pero a lo largo de la gestión de actual Parlamento, el Frepap ha sido partícipe de decisiones de pleno cuestionadas por su poco sustento técnico. Es más, la bancada apoyó iniciativas legislativas que, finalmente, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entre ellas, la ley que suspendió el cobro de peajes de forma temporal en vías concesionadas durante la emergencia por el COVID-19, la ley sobre la devolución de cuotas de los aportantes activos e inactivos de la ONP y la ley que permitía los ascensos automáticos del personal del sector salud.

Luis Ochicua, candidato del Frepap al Parlamento por Lima, afirmó que la idea es mejorar la actuación de la actual bancada y tener un perfil que analice más a fondo las iniciativas legislativas. “Todas las organizaciones mejoran, vamos a ser más técnicos, tener más cuidado con la parte técnica, ser más claros en las propuestas que tenemos. Pero vamos a trabajar siempre por cubrir las necesidades que tiene el Perú profundo”, consideró el candidato Ochicua.

Resaltó también que se respetará la Constitución y que la apuesta del partido son las iniciativas en torno al impulso de la inversión pública en investigación, ciencia y tecnología; el fortalecimiento de la atención primaria en el sector salud; y medidas en pro de la calidad de la educación. “Hacer un buen trabajo y mejorar cada vez más”, es el objetivo, acota Ochicua.

Representantes del Frepap recibiendo las credenciales como congresistas tras las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero del 2020. (Foto: César Campos / GEC)

La también aspirante al Legislativo, Irma Palomino, comentó que una de sus propuestas es “mejorar la calidad y la eficacia de las leyes”. Para ello, planteó la creación de una comisión especial multipartidaria que “se encargue de revisar las leyes antes de que ingresen al pleno”. Es decir, sería un grupo aparte de las comisiones ordinarias donde se dictaminan los proyectos de ley y se analiza el sustento técnico de los mismos.

“Justamente para que no sucedan estos problemas que hemos tenido, porque si lo monetizamos es dinero y tiempo que se pierde. Nuestro trabajo siempre va a ser mejorar. El Frepap siempre va a apuntar a mejorar la calidad de vida, a crear leyes que sean beneficiosas para la población”, apuntó la postulante.

Según consideró, las propuestas de la actual bancada se dieron en base a necesidades del momento por el contexto de la pandemia; pero sostuvo que si hubo deficiencias, no solo es responsabilidad de grupo parlamentario del partido, sino de todas las fuerzas políticas.

En tanto, indicó que la prioridad de una eventual nueva bancada será atender problemáticas en torno a la pandemia, y relacionadas a la atención primaria en salud, educación, trabajo, agro, fortalecimiento de las mype y ciencia, innovación y tecnología.

Consultado por si hay autocrítica en la actual bancada, el legislador Wilmer Cayllahua dijo esperar que la siguiente bancada del Frepap sea “mucho mejor”. Y aunque reconoció que se puede haber cometido errores, estos pueden ser corregidos a tiempo. “Notros no tenemos que hacer un mea culpa, actuamos totalmente de forma transparente […] Nosotros tenemos todos los cuidados, todos los proyectos de ley están debidamente sustentados, son pensados en el pueblo”, afirmó.

Consultado por qué deberían esperar los peruanos de una posible nueva bancada del Frepap, refirió: “La bancada del Frepap trabajará con total transparencia, llegará al pueblo al igual que nosotros”.

Simulacro de votación congresal. (El Comercio-Ipsos)





VIDEO RECOMENDADO:

Cómo Inscribirse al SIS