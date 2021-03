Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 15 de febrero, una abrupta caída de seis puntos en la encuesta de intención de voto terminaba con la hegemonía que, por nueve meses consecutivos, había mantenido George Forsyth Sommer en el índice de intención de voto. Este domingo, sin embargo, los resultados de El Comercio-Ipsos para marzo revelaron un hecho inesperado: la caída libre se había detenido.

Mientras que en la encuesta de intención de voto Forsyth cayó solamente un punto porcentual (pasó de 11% en febrero a 10% en marzo), en el simulacro de votación obtuvo el 13,9% de votos válidos. A diferencia de la encuesta de intención de voto, en el simulacro la entrevista se hace con cédula de votación y ánfora, para garantizar el anonimato. El resultado de esta última lo coloca en segundo lugar, por debajo de Yonhy Lescano (21%) y en empate técnico con Rafael López Aliaga (9,3%). ¿Cómo se explica este cambio en la tendencia?

Cambio de estrategia

A inicios de marzo, El Comercio informó que, tras la caída en las encuestas de febrero, el comando de campaña del candidato de Victoria Nacional fue renovado. Rennán Espinoza, actual congresista de la República y hombre de confianza del exalcalde de La Victoria, reemplazó como jefe de campaña al exdirigente de Perú Posible, Roberto Rojas. Se cambiaron, también, otros cargos claves en el equipo.

Había, según Espinoza, errores cometidos en la campaña que debían corregirse en la recta final de la carrera por el sillón presidencial. Uno de ellos era la estrategia de no dar entrevistas en medios de comunicación para priorizar, en cambio, la campaña de puerta a puerta y los viajes por el interior del país.

“La línea estratégica que se planteó (en la gestión de Rojas) fue no salir a los medios. Se privilegió visitar distintas regiones del país para dialogar con la población, pero se descuidó la difusión a través de los medios de comunicación. Esa demora en la construcción del mensaje adecuado, de no hablar con los medios, ha hecho que la población no nos escuche, no nos vea. Si no te escuchan, si no te ven, es como si no existieras”, dijo en aquel entonces el parlamentario.

Rennán Espinoza es el actual jefe de campaña de Forsyth. (Foto: GEC)

De hecho, desde que anunció su candidatura en octubre del 2020, hasta comienzos del año siguiente, Forsyth solo concedió declaraciones a medios de comunicación en dos ocasiones (una entrevista con la revista Cosas y otra con el canal del Estado, TV Perú). Recién a mediados de febrero aumentó el ritmo de las apariciones en prensa.

Para la politóloga Kathy Zegarra, dicha falta de exposición mediática que el candidato tuvo durante la primera parte de la campaña es uno de los motivos de la caída de su popularidad.

“Considero que la caída se da porque otros candidatos van logrando notoriedad y Forsyth, en lugar de mantener una alta visibilización en los medios, como lo tenía como alcalde, decidió salir de la agenda pública. Esto dio un espacio a otros candidatos a posicionar su mensaje, y él fue perdiendo ese espacio. Ahora sale mucho más en los medios, lo que lo había mantenido como el candidato preferido por mucho tiempo”, explica.

“Él optó por una estrategia de viajar por el país, no dar muchas entrevistas. Creo que eso, al final, le cobró y tuvo esa caída abrupta (…) Ha empezado a dar entrevistas, a salir más a los medios”, dice.

Dicho cambio de estrategia fue también señalado por el politólogo Omar Awapara en la mesa de análisis realizada por El Comercio luego de la publicación de la encuesta. “Al parecer, ha incorporado cuadros con cierta experiencia, con cierto enclave”, dijo. Agregó, además, que el exalcalde de La Victoria tiene a su favor el voto femenino, “que está alejado de los principales, como Lescano, López Aliaga y Fujimori”.

En marzo, la tendencia a la baja en la intención de voto de Forsyth se mantuvo, aunque disminuyó su velocidad (infografía: El Comercio).

Tiro de centro

Hay, sin embargo, una razón aún más importante para explicar el detenimiento de la caída de Forsyth, según los especialistas. Y es que, ante la existencia de candidatos que representan extremos, un sector del electorado lo vería como la opción moderada más atractiva, un lugar que alguna vez ocupó Julio Guzmán (Partido Morado).

“En un escenario donde existen extremos, Forsyth queda como el único candidato de centro con ciertas simpatías. El electorado está buscando y él tiene una ventaja en comparación con otros candidatos de centro: que es una figura nueva”, señala el politólogo Carlos Meléndez.

En la mesa de análisis realizada este domingo por El Comercio, Jeffrey Radzynski, director de Grupo Fides Perú, esgrimió un argumento similar:

“Esta polarización (en los candidatos) deja nuevamente espacio en el centro. Y tras la caída de (Julio) Guzmán, que estaba al centro, el más cercano políticamente puede ser Forsyth”, sostuvo.

“Si bien la gente de los extremos jala muy fuerte en términos mediáticos, la tendencia de un sector importante del electorado es buscar opciones más moderadas o de centro”, señaló, en la misma línea, Alfredo Torres sobre el caso de Forsyth.

Zegarra coincide: “Otros candidatos, como Rafael López Aliaga, pueden considerarse como extremos o polarizantes. Si bien todos tenemos una ideología, la mayoría no se posiciona en los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Forsyth está intentando captar ese centro”, indica.

(Foto: Renzo Salazar/@photo.gec)

Meléndez, sin embargo, considera que el detenimiento de la caída no significa que vaya a revertirse la tendencia, sino que nos muestra cuál es el respaldo real del candidato.

“Ojo, no es que suba, no es que sea sólido. Su tendencia sigue en caída. Se aguanta en la de Ipsos, a diferencia de otras encuestas, pero creo que lo que estamos viendo ahora es el sinceramiento del voto de Forsyth. Esto es lo que es Forsyth, este porcentaje”, precisa.

“No es, tampoco, tan positivo (el resultado de la encuesta para George Forsyth). En la encuesta (de intención de voto) pierde un punto, no hay un rebote. Pero sí es como que se abrió el paracaídas y se acabó la caída libre”, comenta Awapara en el mismo sentido.

La ilusión del primer lugar

Luego de que, en marzo del 2019, Forsyth -entonces al mando de la Municipalidad de La Victoria- debutara en la encuesta como puntero en el ranking de simpatías políticas, el exarquero estuvo en la cima de la intención de voto por casi dos años. Solo lo superaron Salvador del Solar (octubre y noviembre de 2019; y enero, febrero y marzo de 2020) y Daniel Urresti (febrero de 2020). De abril de 2020 a enero de 2021, se mantuvo en el primer lugar, con al menos 10 puntos de diferencia respecto del segundo puesto. En agosto del 2020 alcanzó su pico de popularidad, con un 25% de intención de voto.

Si bien, dos años después, el candidato de Victoria Nacional se mantiene entre los primeros puestos en las preferencias electorales, lejos ha quedado la hegemonía de la que gozó por casi dos años. Al consultarle a los especialistas qué elementos habrían llevado a la pérdida de tan grande ventaja, plantean una pregunta distinta: ¿por qué Forsyth lideró por tanto tiempo la intención de voto?

Meléndez asegura que los altos porcentajes que obtenía antes del inicio de la campaña no reflejaban una intención de voto, sino más bien un reconocimiento del personaje.

“Antes de la campaña, las encuestas estaban registrando el reconocimiento público del candidato, la recordación de un nombre. No mostraban, necesariamente, una preferencia. Cuando aún no hay candidatos definidos, en realidad lo que la encuesta mide es qué candidato te suena. Por eso es que Forsyth se infló”, explica.

En la misma línea, Kathy Zegarra considera que la aparición como puntero en las encuestas de Forsyth se debió a la visibilidad que obtuvo cuando se desempeñaba como alcalde de La Victoria, además de los logros que alcanzó, como el desalojo de los ambulantes de Gamarra.

“Es un actor político joven que llamaba la atención, a diferencia de otros políticos”, señala.

en la mesa de análisis de El Comercio, Alfredo Torres esbozó una idea similar. “Él estuvo corriendo solo al comienzo porque era conocido, popular”, dijo.

Para Meléndez, su supremacía empezó a caer cuando las personas empezaron a decidir su candidato entre las alternativas reales de la campaña. En este proceso, explica, los candidatos de centro pueden “desinflarse” debido a la vasta cantidad de opciones.

Según el simulacro de votación, en un escenario de segunda vuelta, Forsyth Sommer solo perdería ante Yonhy Lescano.

