Hasta hace menos de un mes, George Forsyth no solo encabezaba las preferencias electorales, sino que lo hacía una ventaja tan amplia que, quienes le seguían en las encuestas, alcanzaban al menos 10 puntos porcentuales menos que el exalcalde de La Victoria. En febrero, tras casi un año de supremacía ininterrumpida en la intención de voto, una caída de seis puntos colocó al candidato de Victoria Nacional en empate técnico con Yonhy Lescano. La hegemonía había llegado a su fin.

¿Qué generó tan abrupta caída? Desde el círculo de Forsyth se ensayan diversos motivos –entre ellos la noticia de su exclusión en primera instancia, algo que ha sido descartado por el fact-checking de El Comercio- pero, principalmente, se acusan errores estratégicos en la campaña electoral. Tras la sacudida, en el comando de campaña se tomaron medidas radicales: una renovación casi total en el comando de campaña.





El principal cambio estuvo en la máxima autoridad de la campaña: Roberto Rojas, exdirigente del extinto Perú Posible y asesor de Forsyth desde su gestión en La Victoria, ha sido reemplazado por el actual congresista Rennán Espinoza.

Espinoza, también exmilitante de Perú Posible (2007-2017) fue electo parlamentario por dicho partido en el año 2011. Luego, en el 2020, fue electo como congresista por Somos Perú. En setiembre del año pasado, renunció a la bancada del partido del corazón, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional no aceptara su pedido de retirar al congresista Guillermo Aliaga, por sus presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”. En setiembre del 2020, se afilió a Victoria Nacional y, como relatamos en un informe, es parte del entorno íntimo de Forsyth.





Rojas, sin embargo, no ha sido completamente apartado de la campaña: de acuerdo a fuentes tanto del entorno del candidato presidencial como del partido, estará a cargo de las vocerías y otras coordinaciones. Según Espinoza, en un momento se pensó darle la tarea de estar a cargo del comando de personeros, aunque la idea fue finalmente descartada.

Cambio de rumbo: el fracaso de la estrategia de silencio

En diálogo con El Comercio, Espinoza explicó que su gestión al mando de la campaña consistirá en “construir un mensaje adecuado” de cara al electorado para recuperar la viada en la recta final de la carrera por el sillón presidencial. Según señaló, los cambios se decidieron a raíz de una serie de errores en la estrategia de la campaña.

“Ha habido ciertos errores dentro del manejo de campaña, por eso se terminan haciendo cambios. Errores que se ven reflejados en el resultado de las encuestas y que nos han pasado factura”, señaló.

El principal error, según indicó Espinoza, fue el de evitar la participación de Forsyth en los medios de prensa, una estrategia de campaña que se mantuvo de manera estricta durante casi toda la carrera electoral.

En efecto, desde que anunció su candidatura en octubre del 2020, hasta comienzos del año siguiente, el exaliancista solo concedió declaraciones a medios de comunicación en dos ocasiones (una entrevista con la revista Cosas y otra con el canal del Estado, TV Perú). Recién a mediados de febrero aumentó el ritmo de las apariciones en prensa.

“La línea estratégica que se planteó (en la gestión de Rojas) fue no salir a los medios. Se privilegió visitar distintas regiones del país para dialogar con la población, pero se descuidó la difusión a través de los medios de comunicación. Esa demora en la construcción del mensaje adecuado, de no hablar con los medios, ha hecho que la población no nos escuche, no nos vea. Si no te escuchan, si no te ven, es como si no existieras”, sostuvo Espinoza.

Además de la estrategia de silencio, fuentes en la dirigencia partidaria de Victoria Nacional señalaron motivos adicionales detrás de los cambios. Uno de ellos habría sido la sensación generalizada entre los postulantes al Congreso de haber sido “dejados de lado” por parte del comando de campaña.

“Los candidatos (al Parlamento) no se sentían identificados con la campaña presidencial, no había muchas directivas desde Lima”, comentó una fuente.

Nueva cabeza, nuevo equipo

Rennán Espinoza, sin embargo, no ha llegado solo al mando de la campaña. Con él, han asumido funciones distintas personas de su entorno cercano. Quizás el cambio más llamativo es el de la jefatura de prensa: la periodista Lizbeth Maceda ha sido reemplazada en el cargo de jefa de prensa por Carmen Mondragón, también periodista y encargada de las comunicaciones de Espinoza desde hace más de una década. Fue, además, jefa de prensa de Somos Perú durante la campaña de las elecciones extraordinarias del 2020.

Maceda, por su parte, se mantiene en la campaña apoyando en temas de vocería y coordinación, cerca de Roberto Rojas.

La renovación en el comando de campaña de Victoria Nacional se da a raíz de la caída en las encuestas electorales (infografía: El Comercio).

Por otro lado, Ricardo Villar, exgerente de comunicaciones de la Municipalidad de Puente Piedra, reemplaza en la jefatura de comunicaciones al publicista Abel Aguilar, ideólogo del famoso “Forzay”.

Por último, el politólogo Jesús Maldonado ha quedado a cargo de la coordinación con los candidatos al Congreso. En las elecciones extraordinarias del 2020, postuló al Congreso con el número 5 en la lista por Lima de Somos Perú, pero los votos obtenidos no bastaron para conseguirle una curul en el Legislativo. En setiembre de ese año, renunció al partido del corazón, donde había militado desde el 2014, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

“Rennán Espinoza viene con su equipo a empezar de cero”, dicen desde el partido. El cambio de estrategia en la campaña aún está por verse.

