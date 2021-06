Conforme a los criterios de Saber más

Julio César Castiglioni es un conocido abogado experto en derecho electoral, que ahora forma parte del equipo de asesoría legal de Fuerza Popular, partido con el que Keiko Fujimori pugna por llegar a la presidencia del Perú.

El especialista asegura que en la estrategia legal del fujimorismo no se contempla acudir al Poder Judicial. Sostiene que ello “no solo desconocer los resultados, sino sería un desconocimiento de la normativa”.

— Fuerza Popular ha solicitado a la ONPE una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales. Takayama dice que se han “detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos que se han reflejado diferencias entre un acta validada y el sistema de la ONPE”. ¿A qué se refiere?

A que un acta tiene 85 votos y en la ONPE aparece cero votos. O sea, hay una diferencia sustancial. Y eso se ha podido verificar cuando los propios personeros de mesa han entrado a ver sus actas. Y al ver sus actas, han visto que Fuerza Popular gana por lejos y ONPE les consigna cero.

— ¿En qué casos han encontrado ello?

Son en varios sitios y por eso se está pidiendo esa auditoría. De los que he visto y me han llegado a mí, porque hay gente que no sabe cómo llegar a Fuerza Popular, lo que he hecho es enviarlo. Ni si quiera me he puesto a estudiarlas, no es mi rol. Mi rol es el informar algunos determinados expedientes y declarar.

— ¿Y esa decisión ha sido una recomendación del equipo legal?

Es una decisión tomada con la anuencia de la presidenta de Fuerza Popular. Se planteó en el equipo legal.

— ¿Esto no implica una demora para la obtención de resultados?

Sí, señor, pero qué sucede. El señor Castillo tenía 2% en la primera vuelta. Y terminada la primera vuelta, termina estando en el primer lugar. El fraude viene desde la primera vuelta. Como no podemos pedir la nulidad del proceso electoral ya realizado de la primera vuelta, aquí la población se ha puesto la camiseta y nos llaman a darnos información. Le soy honesto.

— ¿Pero por qué tendría que ser fraude? ¿Es descabellado que Castillo haya resultado en primer lugar, que haya tenido votos de la ciudadanía?

Nadie que no aparece en los estándares de posibilidades de pasar a la segunda vuelta de la noche a la mañana crece a un 20%. El fraude ha sido concebido desde el Foro de Sao Paulo, por eso viajó Cerrón previo al proceso electoral. Y todavía hizo una conferencia.

— ¿Esas son las pruebas?

Las pruebas son las inconsistencias que hay entre lo que aparece en ONPE y en las actas que tenemos.

— ¿Parte de la estrategia legal es presentar recursos ante el Poder Judicial?

No. Yo he dicho que soy respetuoso del JNE, creo en el JNE con todas las críticas que se le puedan hacer en este momento. Soy una persona que litigo permanentemente con el JNE y soy consciente de su actitud. Primero son los jurados electorales especiales, que están resolviendo. Y si nos deniegan, apelamos y va al [pleno] nacional. Estamos en informes orales de actas observadas por el sistema, todavía no estamos en actas de las nulidades.

— Como hombre de derecho, ¿no cree que ese camino sería desconocer los resultados?

No solo desconocer los resultados, sino sería un desconocimiento de la normativa. Sabemos que los fallos del JNE son irrevisables. Hay sentencias del TC en algunos casos, donde se ha violado el debido procedimiento, pero el expediente llegó al TC.

— Entonces, si los JEE declaran improcedentes los pedidos de nulidad, apelarán ante el JNE. Y si rechaza los argumentos, ¿aceptarían la decisión y la victoria de Castillo?

Por lo menos eso es lo que yo recomendaría. Y lo que yo recomendé a Lourdes Flores cuando la defendía en la contienda con Susana Villarán. Se vieron las primeras 80 actas, salieron las 80 en contra y le recomendé retirarse. Lourdes Flores me hizo caso y se retiró. Acá vamos agotar la instancia jurisdiccional del JNE y ahí terminará el tema.

— FP argumenta principalmente la prohibición que tienen los hermanos de participar como miembros de una misma mesa, la suplantación de firmas de alguno de los integrantes de mesa. ¿Son suficientes argumentos para hablar de fraude?

El fraude puede ser un solo hecho: yo le hago una raya al acta (tiene tres partes: acta de instalación, de escrutinio y de sufragio) al centro y malogro el acta. Y esa acta se anula. ¿Para qué estoy anulándola?

— Hay personas que no suelen estampar constantemente sus firmas y por ello podría haber algunas diferencias. ¿No se ha considerado eso?

Estamos presentando peritajes, se van a presentar en el informe oral. Es difícil tenerlo en tres días. Si podemos presentar los peritajes en el jurado electoral especial, los presentamos. Si no, en el nacional. Estamos aportando las fichas del Reniec y los peritajes. Son 800 [solicitudes de nulidad].

— Mario Vargas Llosa, que es garante de Fujimori, solicitó el domingo que se evite hablar de “fraude” hasta que el JNE determine si hubo. ¿Cree que desde FP y el equipo legal se debe tener más cautela sobre todo en un clima muy polarizado?

Es que en la norma dice que son causales de nulidad, inciso b: fraude, cohecho, soborno, intimidación. Lo primero que dice es fraude, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la norma. El cuestionar la firma está dentro de la palabra fraude. Es fraude en esa mesa. Nosotros no hemos pedido la nulidad de todo el proceso electoral. Soy testigo de que estamos divididos, todos los días soy víctima de ataques de los comunistas, ¿pero por eso me voy a echar a llorar?

— Lourdes Flores ha presentado un peritaje de cinco actas señalando que se ha comprobado que hay firmas falsas. También dice que “en todas las mesas” impugnadas hay una “distorsión estadística” en el promedio de votación de un mismo local de votación a favor de Castillo. Señala que también es extraño que no haya votos en blanco en algunas actas. ¿Han tenido conocimiento?

No, la doctora Lourdes Flores Nano lo ha preparado por su cuenta. Ni si quiera yo lo tengo. Ella no forma parte de nuestro equipo, ha querido contribuir con un aporte. Ha dicho que está a disposición ese peritaje de los que lo crean conveniente, pero esa es una decisión unilateral de ella. Yo la conozco años, soy del PPC, me lo hubiera dicho.

— ¿Qué una firma no se parezca a otra de la misma persona implica fraude?

Implica fraude, pues. ¿Por qué son importantes las firmas? En el acta electoral tres veces firman los miembros, en el acta de instalación acta de sufragio y acta de escrutinio. Tiene que haber nueve firmas. En Huancavelica, más arriba de Castrovirreyna, han encerrado colegios enteros y han dicho: todos votan por el lápiz. Está circulando un video elaborado por ellos, del pueblo del señor Castillo [Chota], y han dicho: una fila es los que votan por Keiko y otra por Castillo. ¿Usted cree que alguien va a decir que votó por Keiko sabiendo que la ronda después los va a castigar? Han sido amenazados por las rondas. Hemos mandado una persona para que averigüe la certeza de la información, quien nos ha informado es la autoridad del distrito del distrito de la provincia vecina.

— ¿Dónde quedan los observadores internacionales que señalan que el proceso ha sido transparente?

Los observadores internacionales vienen a hacer turismo. Van a las ciudades más importantes, miran y se retiran. Van a las ciudades. A ver, que un observador internacional me diga que ha ido al pueblo de Yanama, en mi tierra en Áncash, que está al pie del Huascarán, a verificar la validez del voto. Ahí también ha ganado Castillo. Su visita es citadina.

— El JEE Lima Centro 1 desestimó 11 solicitudes de nulidad de actas en cuanto a la presunta falsificación de firmas porque ello no se demostró pericialmente. Y señalan que no son competentes para determinar si una firma corresponde o no a un ciudadano. ¿No es un precedente contrario a las pretensiones de FP?

Sí es contrario, pero tenemos el derecho de apelar. Uno acude a una instancia superior buscando justicia, pero si no te la dan, acataremos la decisión. Pero el hecho de que en primera instancia no me den la razón no significa que me voy a quedar con los brazos cruzados.

— Hay quienes pueden sospechar que esta es una narrativa previa a un intento desestabilizador de un eventual gobierno de Castillo. ¿Cuál es el objetivo de FP?

Que se respete el voto ciudadano. Seríamos muy maquiavélicos. Yo estoy aquí a título voluntario, me llamó la doctora [Giulliana] Loza. Tengo clientes permanentes, veo temas municipales. Me permiten apoyarlos en los tiempos que tengo disponible.

— Fue Milagros Takayama, personera de Fuerza Popular, la que pidió formalmente la ampliación del plazo al JNE para presentar solicitudes de nulidad. ¿No cree fue un intento que dio pie al ahondamiento de la crisis actual?

Yo no supe del tema, no he sido consultado. Tampoco tendrían por qué consultarme, soy un abogado que está colaborando. Llegó al jurado innecesariamente. Yo que el jurado no hubiera dado trámite a eso. No lo hubiera recomendado.

