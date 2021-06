Conforme a los criterios de Saber más

El último domingo, el abogado Aníbal Torres, aseguró que Vladimir Cerrón y Pedro Castillo están distanciados. El asesor legal del partido Perú Libre señaló que “Pedro Castillo está distanciado de Cerrón, tal es así que el señor Cerrón saca sus comunicados en contra de Pedro Castillo. Están distanciados totalmente. Ahora ellos están distanciados totalmente, el que ha ganado la elección es Pedro Castillo”, en declaraciones que brindó a “Cuarto Poder”.

Fuentes de El Comercio han señalado que “no hay una comunicación fluida” entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, a diferencia de lo que ocurría en primera vuelta. Pero, añadieron que “no hay distanciamiento”, como señaló Torres.

Así como señaló El Comercio hace dos semanas, las fuentes indicaron que sí hay discrepancias de visión en la interna de Perú Libre; y estas son, sobre todo, respecto al tema económico.

Por ejemplo, el último sábado, Castillo expresó la voluntad de ratificar a Julio Velarde como titular del Banco Central de Reserva (BCR).

Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 27, 2021





Las mismas fuentes comentaron que si bien esta declaración no ha generado fisuras en la relación de Castillo con el partido, ”tampoco goza de la simpatía” de todos y “no ha caído bien en el partido”.

Asimismo, se mantiene vigente el comando presidencial de campaña. A este grupo pertenece Hernando Cevallos -excongresista del Frente Amplio, aunque actualmente ya no tiene esta relación partidaria- quien dijo a El Comercio desconocer el detalle de la relación entre Castillo y Cerrón.

En cuanto a la comunicación entre el equipo de técnicos y el candidato presidencial, esta es directa, sin que intervengan mediadores. “Se mantiene así. Nosotros conversamos con el profesor Castillo, le alcanzamos las sugerencias y él también nos dice lo que considera pertinente”, comentó este lunes.

Además, recalcó que no han tenido reuniones con Cerrón, el secretario general del partido. “Nosotros nos manejamos con el profesor. Por supuesto los técnicos de distintos partidos, incluido Perú Libre, se acercan y alcanzan aportes, y entendemos que es bueno. [¿No han tenido reunión con Cerrón?] No, no hemos tenido reunión. Pero todos los aportes de Perú Libre, desde el punto de vista técnico, son recibidos”, agregó Cevallos.

En tanto, Alex Paredes, vocero de la futura bancada de Perú Libre, señaló que, últimamente, no hubo reuniones en las que hayan participado tanto Castillo como Cerrón.

“Hubo reuniones en las cuales han participado los dos (Castillo y Cerrón), y no hemos visto conductas tirantes. Los 37, los congresistas que hemos estado, hemos visto que en la mesa de dirección de reunión estuvieron los dos y también la vocería”, señaló. Esta reunión, agregó, fue hace unas tres semanas.

Por otro lado, aún no hay una próxima convocatoria para una nueva reunión. Y esperan una comunicación para que Castillo explique la razón por la que Julio Velarde debería mantenerse en el BCR.

“Siempre hay una coincidencia en respetar las opiniones de las personas, incluidas las del profesor, en su momento seguro va a tener que explicarnos las razones por las cuales Velarde tiene que continuar en el BCR. No hubo reunión. Igual que muchos, el sábado lo escuchamos”, añadió Paredes.

En tanto, Aníbal Torres dijo a El Comercio que conversa frecuentemente con Castillo, pero no conoce a Vladimir Cerrón.

“En segundo lugar, Pedro no hace ningún comentario al respecto y, si le mencionáramos algo, inmediatamente pasa a otra cosa. No quiere ni escuchar, creo, el nombre. Algo más no conozco. Además, Cerrón está procesado judicialmente y, mientras tanto, no tiene la posibilidad de ocupar cargo alguno en el Estado”, dijo a este Diario.

Además, comentó que Cerrón no ha participado en ninguna reunión que tenga que ver con el trabajo legal que él realiza actualmente en Perú Libre.

El último lunes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica declaró improcedente la anulación de la sentencia de tres años de prisión suspendida contra Cerrón. Por tanto, seguirá inhabilitado para ejercer la función pública los tres años que restan cumplir de su sentencia.

