El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este viernes que su agrupación política y él participarán en las Elecciones Generales del 2026, para lo cual emprenderán viajes por el Perú para presentar sus propuestas de gobierno.

En un mensaje emitido a través de su cuenta de Facebook, el empresario señaló que “la ola celeste sigue trabajando”, por lo que “he renunciado a mis empresas para siempre, mi compromiso con el Perú es para siempre”.

“Anunciamos como partido que vamos a participar en la carrera presidencial que se nos viene en 2026, pero desde ahora. Vamos a ir pueblo por pueblo explicando que la solución comunista que quita libertad a los peruanos no es la solución”, indicó.

Asimismo, aunque el líder de Renovación Popular dijo “respetamos las elecciones”, cuestionó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la demora de la apertura de las mesas de sufragio.

“Respetamos las elecciones, pero sí dejamos constancia que nos han robado muchísimos votos con diferentes maniobras, faltando el respeto, inclusive, a las personas de la tercera edad. Las han achicharrado por más de tres horas a vista y paciencia de la ONPE”, añadió.

Rafael López Aliaga indicó que su agrupación política tiene planeado participar en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, y que, por el momento, “vamos a hacer una alianza democrática en el Congreso de la República para preservar la democracia para siempre”.

“Comunicamos que vamos a participar en la carrera para ser alcalde de Lima y también a nivel nacional para tener todas las gobernaciones y todas las alcaldías que la ola celeste ya ha tenido, pero que lamentablemente nos han sido robadas”, dijo.

En otro momento, indicó que ha dejado en libertad a sus seguidores y militantes para votar en el balotaje que disputarán Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), aunque los instó a hacer un voto responsable por el “mal menor”.

“Lamentablemente estamos en un caso, sé que es duro, pero es el mal menor. Invoco a esa libertad, que la ejerzan bien, no se puede votar en blanco o viciado porque sería darle un voto a la izquierda de la peor clase, del libro que yo he estudiado, es la izquierda antidemocrática que nos lleva a una dictadura y un dictador de izquierda de este tipo no sale de Palacio por elecciones, sale muerto”, agregó.

Del mismo modo, López Aliaga cuestionó el modelo económico que propone Pedro Castillo, pues, según dijo, impide toda posibilidad de inversión en el país y acotó que está en contra de cualquier estatización.

“La solución, señor Castillo, no va por allí. No va por estatizar, meter miedo, matar la inversión, si usted estudia un poquito de economía la inversión da trabajo y usted lo que está haciendo es matar toda posibilidad de inversión en el país. Por allí no va la cosa”, consideró.

