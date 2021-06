Conforme a los criterios de Saber más

Los jurados electorales especiales ya se encuentran resolviendo las más de 800 solicitudes de nulidad de actas de votación que presentó Fuerza Popular tras los comicios presidenciales. Según pudo confirmar El Comercio, varios de estos expedientes ya han tenido reveses en primera instancia, pero el Jurado Nacional de Elecciones señaló, al cierre de esta edición, que aún no recibía apelaciones.

Por otro lado, Perú Libre indicó que han retirado los 160 pedidos que presentó y, en consecuencia, el partido naranja es el único que busca eliminar votos por presuntas irregularidades.

Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular en este proceso, dijo a este Diario que no podría asegurar que todos los recursos que se rechacen serán apelados. “De momento, hemos presentado diez [apelaciones] de Chile y siete de Moyobamba, que son las que se han visto hasta ahora (miércoles, hacia las 3:45 de la tarde). Casi toda la carga procesal está actualmente en los jurados electorales especiales. Apelaremos todo aquello que creamos conveniente”, expresó el abogado.

Por el lado de Perú Libre, la personera legal Ana Córdova explicó: “Perú Libre no tiene pendiente absolutamente nada sobre nulidades. En la plataforma virtual aún figuran nuestros pedidos, pero en el sistema también se ha publicado nuestro desistimiento”, indicó a este Diario.

Córdova Capucho añadió: “Un personero legal alterno, un poco preocupado porque Fuerza Popular presentaba sus escritos, creyó estar apoyando al partido. Pero nosotros sabemos que esto ya no procede. No hay ningún fundamento [para reclamar] porque las etapas son preclusivas en materia electoral”. De acuerdo a esto, en las audiencias se atenderían únicamente los reclamos de nulidad de Fuerza Popular.

Carga de expedientes

Por otro lado, el JNE viene resolviendo apelaciones de actas observadas, es decir, de aquellas reportadas por la ONPE debido a error material y que, por disposición de los JEE, fueron anuladas del conteo. De acuerdo con los registros virtuales del JNE, hay 83 apelaciones presentadas dentro del plazo con respecto a actas observadas. De ellas, 59 corresponden a Fuerza Popular y 24, a Perú Libre. En diálogo con este Diario, el especialista en temas electorales Julio Silva estimó que los recursos sobre actas observadas podrían terminar de resolverse hacia el 19 o el 20 de junio. “El pleno está en sesión permanente y puede convocar audiencias inclusive el domingo”, recordó.

Fuera de plazo

El domingo, en “Cuarto poder”, el vocero de campaña de FP, Miguel Torres, señaló que han presentado cerca de 888 pedidos de nulidad de mesas. De ellos, reconoció que solo 165 se tramitaron hasta el plazo de 8:00 p.m. del 9 de junio.

No obstante, fuentes de El Comercio informaron que el partido también tramitó nulidades hacia el 11 de junio, bajo el acuerdo del JNE para ampliar el plazo y que luego este retiró por cuestionamientos. Consultado al respecto, el abogado Castiglioni respondió: “En ese interín, entiendo que entraron unos 35 [recursos]”.

Por resolución del JNE, publicada en el 2020, las horas hábiles para actuaciones procesales en el sistema electoral son “entre las 8:00 y las 20:00 horas”. En cuanto a las más de 700 solicitudes entregadas extemporáneamente por Fuerza Popular en los JEE, el constitucionalista Óscar Urviola, quien asesora de forma independiente al partido en este tema, indica que insistirán en que el criterio de la normativa electoral no es el correcto. “Ese plazo, en realidad, no concuerda con los principios de garantía que deben regir en el proceso electoral. El JNE, a través de una disposición administrativa, convierte el plazo de tres días en dos días y 20 horas”, declaró. Urviola precisó que no va a participar en las audiencias que se programen: “Yo solo estoy aportando los argumentos. Mi asesoramiento es para dar un enfoque constitucional. No hay apersonamiento mío”.

Para el exasesor del JNE Jorge Jáuregui, un reclamo sobre solicitudes posteriores no es atendible. “La Ley Orgánica del JNE establece que los jurados electorales son autónomos también administrativamente. Por tanto, ellos deciden el horario de atención”, expresó.

Ronald Gamarra, asesor legal independiente de Perú Libre, opinó que “cualquier cambio de horario tendría que haberse anticipado”.

Más información

El JNE publicó el miércoles la resolución que deja sin efecto la ampliación de plazo para nulidades. Urviola dijo que esto no afecta los reclamos de FP sobre recursos extemporáneos.

Un fallo favorable a las actas observadas apeladas puede significar un incremento de votos en el cómputo.

Lo opuesto ocurre con los pedidos de nulidad apelados, cuya validación en segunda instancia implicarían una resta en el conteo.

Más de 28 juristas firmaron un comunicado para exigir fallos de acuerdo a la Constitución.

