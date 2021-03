Conforme a los criterios de Saber más

A tres semanas para las elecciones generales, el candidato presidencial que lidera las preferencias, Yonhy Lescano (Acción Popular), ha reconocido que presentó un plan de gobierno incompleto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, cuando los reflectores apuntan a su campaña, ha dado una insólita respuesta sobre los tratamientos contra el COVID-19, al señalar que científicos peruanos “han ido controlando el COVID-19 tomando esto [licor de caña de azúcar] y quemando, al parecer, lo que queda en la garganta”.

Lescano está en una situación expectante: el primer simulacro de voto de El Comercio - Ipsos, publicado el domingo pasado, reveló que tiene el 21% de los votos válidos, mientras que el segundo lugar en las preferencias, George Forsyth (Victoria Nacional), cuenta con el 13.9%. ¿Sus falencias y desaciertos pueden restarle votos en la recta final?

“Contrariamente a lo que suele ocurrir, hay muchos más ataques políticos a Verónika Mendoza, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, que contra el puntero en las encuestas [Lescano]. Pero lo del COVID-19, más allá de lo anticientífico de la frase, abre un flanco a las críticas contra un candidato que venía un poco libre [de ataques]”, dice Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú.

El analista político Jorge Aragón añade que “para algunas personas, declaraciones como esa del COVID-19 muestran una irresponsabilidad y una manera simple de ver las cosas que podrían hacerlas pensar que no es necesariamente el mejor candidato”.

“Pero tampoco creo que sea un punto de inflexión. Tendría que cometer varios más de esos errores en los últimos días para que signifiquen un cambio”, agrega.

El candidato a la segunda vicepresidencia de Acción Popular, Luis Velarde, asegura que Lescano fue malinterpretado y sacado de contexto: “Lo que dijo es que se requiere hacer un ministerio de ciencia y tecnología con la finalidad de que haga investigaciones sobre actividades, descubrimientos y costumbres en el Perú, con su cultura de pueblo creativo. En consecuencia, por ejemplo, este ministerio podría ver si eso que dice el clamor popular, de que la sal podría enfrentar al COVID-19 o que el cañazo, ese alcohol alto, también ayuda a detenerlo. No dijo que él cree que esto curará a nadie”.





Yonhy Lescano dijo que hay personas que han usado cañazo y sal para "controlar" el coronavirus. La OMS ha descartado esta información. (TV Perú)





El último miércoles, Lescano viajó a Cusco para realizar actividades proselitistas. Este jueves estará en su natal Puno, y el 31 de marzo participará en el debate presidencial del JNE junto con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú), Ciro Gálvez (Runa) y Rafael Santos (Perú Patria Segura).

“Le ha tocado un grupo que lo pondrá a prueba y lo puede inducir a error, pero tiene cierto manejo político”, dice Aragón.

Lo que Lescano ha dejado claro - señala Aragón- “es que nunca le prestó mucha atención al plan de gobierno, que no es un documento que sea particularmente importante en la campaña”. Pero el analista considera que “este no es un hecho que lo vaya a poner en problemas”.

Radzinsky añade: “Mi sensación es que comentarios como el plan de gobierno incompleto son inocuos. No afectan la candidatura en primer lugar porque la mayoría ciudadana no anda pendiente de los planes de gobierno; y en segundo lugar, porque el reducido grupo que anda más pendiente [de los temas electorales], no se basa principalmente en ello para elegir su voto”.

El plan de gobierno que presentó Acción Popular ante el JNE es un documento de solo 26 páginas. Además, a diferencia del resto de planes, tiene el menor desarrollo de propuestas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reveló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico (UP), a cargo de Alexandra Ames.

“Me parece positivo que [Lescano] pueda reconocer que tiene un plan incompleto. Esto le permite la oportunidad de ver qué propuestas complementarias puede hacer en estas semanas que quedan [de campaña electoral], y que la ciudadanía tiene derecho a escuchar”, dice Ames.

“En su plan, he encontrado dificultad para convertir buenos deseos en propuestas concretas, pero todavía hay tiempo para subsanar las limitaciones que se pueden haber presentado”, agrega.

El candidato a la segunda vicepresidencia, Luis Velarde, señala que “cuando se eligió a Lescano, se construyó consensos con las estructuras del partido y fluyó un debate sector por sector en base a los objetivos nacionales. De esa construcción se hizo un resumen [del plan de gobierno] y se presentó en el JNE para validar la inscripción del partido y la fórmula presidencial”.

“Es un plan que nace de abajo hacia arriba, se consolida y se resume. En consecuencia, no guarda una unidad de redacción como quisieran los académicos. [...] Hay que ir perfeccionándolo, aterrizándolo”, añade.

Arma de doble filo

“Lescano está donde está porque ha tenido más aciertos que errores”, señala Radzinsky.

El candidato presidencial de Acción Popular tiene un crecimiento sostenido en las preferencias electorales de acuerdo con las encuestas de El Comercio - Ipsos. Pero “quizá un arma de doble filo es que no hay muchas voces a su alrededor”, añade el analista.

“Lo positivo es que no caen en las contradicciones que sí caen otras candidaturas, pero ya en la recta final, donde hay muchos debates y mucha presencia, sí suma tener algunos personajes al lado, como técnicos para asuntos más programáticos o figuras que puedan dar respaldo”, explica.

Por ejemplo, su candidata a la primera vicepresidencia, Gisela Tipe, y su cabeza de lista al Congreso por Lima, José Arriola, han mantenido un perfil bajo en la campaña.

El candidato a la segunda vicepresidencia, Luis Velarde, asegura a este Diario que Tipe “es una gran profesional de la salud, una líder regional que todavía no alcanza el liderazgo nacional”. En tanto, Arriola “pertenece a una facción del partido que compitió en las elecciones internas [contra Lescano]. [...] Maneja temas para su electorado, por eso no se le nota en el discurso nacional”.

¿Qué se puede esperar de Lescasno en los próximos días? “Es probable que lo volvamos a ver equivocarse, pero ha logrado conectar con un sector del electorado y dentro de la marca partidaria de Acción Popular, se le ve como una figura que intenta renovar”, concluye Aragón.