Javier Wong: "Perú pierde mucho con la muerte de Anthony Bourdain"

El chef peruano Javier Wong lamentó la temprana muerte de Anthony Bourdain y consideró que su ausencia también es un duro golpe para la gastronomía nacional, pues este era un gran difusor de ella en el exterior.

"Anthony le agarró gusto al Perú. De Sudamérica ya solo quería venir aquí", declaró a "El Comercio" el cocinero peruano que fue parte de uno de los programas del estadounidense.

"El Perú ha perdido. La íbamos a hacer con su apoyo porque a él le encantaba el Perú (...) Él siempre ha sido bastante irreverente, pero con el Perú jamás. Era un tipo que quería mucho al Perú, lo quiso más cuando vino a hacer un reportaje del cacao. Quería al país por su gente bondadosa y por su comida que él decía era interminable", continuó Wong.

Javier Wong habla sobre el chef Anthony Bourdain en el Perú. (Fuente: El Comercio)

Javier Wong recibió a Anthony Bourdain en su restaurante Chez Wong en 2013, donde probó el ceviche, plato que le encantó.

"Anthony me dijo: '¡Cuántos años he perdido yendo a México a comer ceviche! No me imaginé que esto era el ceviche!' Yo creo que ese fue el detonante para que le gustara el Perú", recordó Wong.